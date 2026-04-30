Reacție dură de la Moscova: Zaharova acuză că Zelenski „împinge lumea spre un conflict nuclear”

Ministerul de Externe al Rusiei a lansat acuzații grave la adresa președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, susținând că acesta ar „provoca un conflict nuclear” prin declarațiile și acțiunile sale.

Purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, a afirmat că Ucraina ar fi responsabilă de atacuri asupra centralei nucleare de la Zaporojie și a susținut că Zelenski ar fi solicitat nu doar aderarea la NATO, ci și acces la arme nucleare pentru securitatea țării, potrivit agenției dpa, citată de Agerpres.

„El continuă să provoace un conflict nuclear prin astfel de declarații”, a spus Zaharova, adăugând că Europa de Vest riscă să devină „prima victimă” a ceea ce a numit un „șantaj nuclear”.

Oficialul rus a cerut statelor europene să înceteze sprijinul militar și financiar acordat Ucrainei, susținând că președintele ucrainean „nu dorește pacea”.

În același timp, Moscova a respins apelurile recente ale lui Zelenski privind reluarea negocierilor pentru un armistițiu, menționând că Rusia condiționează orice discuție de cedarea unor teritorii de către Ucraina- o cerere respinsă de Kiev.

Zaharova a criticat și declarațiile unor lideri europeni, inclusiv ale cancelarului german Friedrich Merz, privind posibile concesii teritoriale pentru încheierea războiului, afirmând că acestea „nu au relevanță” pentru Rusia.

Totodată, oficialul rus a făcut referire la atacuri ucrainene asupra infrastructurii energetice din regiunea Mării Negre, inclusiv asupra unui terminal petrolier din Tuapse, despre care a spus că ar fi provocat incendii și deversări de petrol.

Ea a avertizat că statele NATO din regiune, precum Bulgaria și Turcia, ar purta responsabilitatea consecințelor de mediu.