Proteste de amploare în Serbia după tragediile care au îndoliat lumea întreagă VIDEO

După tragediile care au lovit Serbia, mii de oameni au ieșit în stradă protestând față de violențele armate.

Protestatarii au cerut demisia unor înalți oficiali guvernamentali și vor să închidă ziarele și posturile de televiziune despre care spun că promovează violența, conform CNN.

Mulțimea a mărșăluit prin centrul orașului în spatele unui banner pe care scria "Serbia împotriva violenței". "Suntem aici pentru că nu mai putem aștepta. Am așteptat prea mult timp, am tăcut prea mult timp, am întors capul prea mult timp", a declarat Marina Vidojevic, o profesoară, în fața mulțimii, citată de agenția de presă AFP. "Vrem școli, străzi, sate și orașe sigure pentru toți copiii".

Mii de persoane au participat, de asemenea, în tot orașul Novi Sad, din nordul țării, unde protestatarii au aruncat flori în fluviul Dunărea care curge spre capitală. Protestatarii au cerut demisia ministrului de interne și a șefului agenției de informații din Serbia.

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a condamnat protestele. El a acuzat opoziția că profită de o tragedie națională pentru a-și promova propriile interese și a declarat că este pregătit să testeze popularitatea partidului său în cadrul unui vot anticipat.

„Voi continua să muncesc și nu voi da niciodată înapoi în fața străzii și a mulțimii... Dacă va fi o remaniere a guvernului sau alegeri, vom vedea“, a declarat el într-un interviu. Următoarele alegeri parlamentare ar urma să aibă loc în 2026.

Forțele de ordine au fost amplasate în apropierea tuturor școlilor din Belgrad, care au reluat cursurile luni. Guvernul intenționează să angajeze mai mulți ofițeri care să fie staționați în jurul școlilor.

Serbia este țara care cea mai mare rată de posesie de arme de foc din Europa. Un sondaj din 2018 sugerează că în Serbia există 39 de arme la 100 de persoane, cei mai mulți deținându-le fără permis.

Ministrul sârb al educaţiei, Branko Ruzic, a demisionat duminică după masacrul comis în cursul săptămânii într-o şcoală primară în care opt elevi şi un agent de pază au fost ucişi, pe fondul emoţiei provocate de acest atac şi de un alt incident similar produs în ziua următoare.