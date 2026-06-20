search
Sâmbătă, 20 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Proiect pentru repopularea satelor: case la preț de un euro. Care sunt condițiile

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Autoritățile din localitatea italiană Norma au lansat un nou program prin care anumite proprietăți din centrul istoric sunt oferite la prețul simbolic de 1 euro.

Localitatea Norma
Localitatea Norma FOTO: Wikipedia

Locuințele incluse în proiect sunt puse la dispoziție la prețul simbolic de 1 euro, însă cumpărătorii trebuie să își asume renovarea clădirilor într-un termen stabilit de autoritățile locale.

Procedurile de atribuire și criteriile de participare sunt stabilite de administrația locală prin anunțuri și apeluri publice. În plus, proprietarii trebuie să respecte regulile privind protecția patrimoniului, reglementările urbanistice și alte restricții aplicabile clădirilor istorice înainte de începerea lucrărilor, scrie Initaly.

Ce trebuie să știe cei interesați

Persoanele care doresc să participe la program sunt sfătuite să contacteze Primăria Norma sau biroul local de urbanism pentru a afla condițiile actuale, documentele necesare și criteriile de eligibilitate.

De asemenea, este recomandată verificarea situației cadastrale a imobilului și a eventualelor sarcini sau restricții care îl afectează.

Specialiștii recomandă și obținerea unor estimări detaliate pentru costurile de renovare. În multe cazuri, investiția necesară pentru reabilitarea unei case poate depăși cu mult valoarea simbolică de achiziție.

Cei interesați pot căuta și programe regionale sau naționale de finanțare destinate restaurării clădirilor istorice și creșterii eficienței energetice.

Pentru evitarea problemelor birocratice, autoritățile recomandă colaborarea cu arhitecți, topografi și constructori care cunosc legislația locală și regulile de conservare a patrimoniului.

Ce urmăresc autoritățile

Proiectele de acest tip au ca scop repopularea localităților afectate de depopulare, stimularea dezvoltării micilor afaceri și conservarea patrimoniului istoric.

Autoritățile din Norma consideră că succesul pe termen lung depinde de colaborarea dintre administrația locală, noii proprietari și comunitatea locală, astfel încât procesul de revitalizare să păstreze identitatea și caracterul istoric al satului.

Persoanele interesate de program pot urmări informațiile și anunțurile oficiale publicate de administrația locală din Norma sau pot contacta direct instituțiile responsabile pentru detalii suplimentare.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu este bine.” Guvernul de la Moscova susține că sunt prea mulți ruși cu studii superioare. Ce probleme invocă
digi24.ro
image
Trump și-a îndepărtat și singurul aliat din Europa. Reacția lui Meloni după ce a fost jignită: ”Să-și amintească un lucru”
stirileprotv.ro
image
Gâlceavă printre astre. Săgetătorii Veştea, Grindeanu și Nicușor Dan contra Peştii Bolojan şi Ciucu, în politica românească. Ce zodie va câștiga bătălia finală
gandul.ro
image
Noul LUX al weekendului: să nu te deranjeze nimeni și să citești pe bani
mediafax.ro
image
Cine a pierdut sfertul cu Suedia. Hagi face, în sfârșit, lumină și arată vinovatul
fanatik.ro
image
„Cabana calicilor”. Cum au pus mâna apropiații șefului CJ Tulcea pe cabana din Delta Dunării a fostului premier comunist Ion Gheorghe Maurer
libertatea.ro
image
Unde a dispărut șefa băncii centrale a Rusiei, care a transformat țara într-o fortăreață financiară: O posibilă „schimbare seismică”
digi24.ro
image
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
gsp.ro
image
A divorțat cu scandal după 7 ani și 3 copii, iar acum a făcut marele anunț: ”A început imediat să plângă”
digisport.ro
image
Psihologul de cuplu dezvăluie 5 obiceiuri de seară care întăresc relația mai mult decât Netflix
click.ro
image
Maria și mama ei și-au construit o casă de 70 mp din 8.000 de sticle găsite pe stradă. Interiorul este spectaculos
antena3.ro
image
Cine este Michael Truel, tânărul de numai 25 de ani care şi-a vândut compania către Elon Musk pentru 60 de miliarde de dolari
zf.ro
image
Reacția unor turiști germani, după ce au descoperit o "comoară" la 20 de kilometri de București
observatornews.ro
image
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
cancan.ro
image
Casa de pensii, obligată de instanță să recunoască unui pensionar 13 ani munciți în grupe. Ce meserie avea?
newsweek.ro
image
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
prosport.ro
image
Ce perioade sunt considerate vechime la pensie chiar dacă nu ai avut un loc de muncă. Mulți români nu știu că se iau în calcul
playtech.ro
image
Joao Paulo și Jovo Lukic, out?! FIFA le lovește în plin pe FCSB și Universitatea Cluj
fanatik.ro
image
Criza politică explicată de un politolog: „Controlul democratic în România este exercitat de așa-numita ‘verticală a puterii’, un concept formulat pornind de la realitățile din Rusia”
ziare.com
image
Gigi Becali: ”Dă repede că am nevoie”. Ilie Dumitrescu i-a transferat imediat banii, dar nici nu-și imagina ce avea să urmeze
digisport.ro
image
Medana Oprea, fericită după ce a slăbit 15 kilograme: „Nu m-am înfometat și nu am căutat scurtături”. Cum a reușit
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini ȘOCANTE! Cheloo, săltat de poliţie de pe stradă și dus la SPITAL, artistul se BATE cu medicii
romaniatv.net
image
Horoscop de weekend 20-21 iunie. Ce rezervă astrele pentru fiecare nativ
mediaflux.ro
image
Apariție incendiară! Cea mai frumoasă fotbalistă din România a făcut senzație pe plajă
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Război total în PNL: 16 parlamentari din „tabăra Thuma” și-au dat în judecată propriul partid pentru blocarea Guvernului Veștea
actualitate.net
image
Iulia Albu deschide ușile apartamentului său despre care se spune că ar valora 1,2 milioane de euro. „Trebuia să fie a mea casa”
click.ro
image
Cea mai mare casă din lume are 1.788 de camere, 257 de băi și o colecție de 7.000 de mașini de lux. Cine locuiește în ea?
click.ro
image
După luni dificile, aceste zodii își schimbă complet destinul. Perioada de glorie abia acum începe pentru ele, scapă de greutăți și se bucură de cea mai bună perioadă a anului
click.ro
soții Ceaușescu foto GettyImages 901900356(2) jpg
Elena Ceaușescu avea un apelativ vulgar în satul natal, pentru că nu purta lenjerie intimă. Așa l-a cucerit pe Nicolae Ceaușescu?
okmagazine.ro
2392286 jpg
Horoscop pentru final de iunie. Cine câștigă, cine pierde și cine își schimbă viața?
clickpentrufemei.ro
Jacobus de Cessolis Italy Chess players 1300 1400 jpg
Jocul născut în India care a fascinat nobilii Evului Mediu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Așa arată acum fiicele Elenei Cârstea: „A avut curaj să înfieze!”. Ce meserii grele au în America: „Nu m-am băgat în viața lor”
image
Iulia Albu deschide ușile apartamentului său despre care se spune că ar valora 1,2 milioane de euro. „Trebuia să fie a mea casa”

OK! Magazine

image
Kate Middleton și fiica sa, Charlotte, au fost în mare pericol anul trecut și nimeni n-a știut. De ce erau urmărite din umbră

Click! Pentru femei

image
Bătălia pălăriilor la fastuosul eveniment al Regelui Charles, Royal Ascot 2026

Click! Sănătate

image
Femeile cu şolduri mari au anumite avantaje legate de sănătate