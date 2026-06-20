Proiect pentru repopularea satelor: case la preț de un euro. Care sunt condițiile

Autoritățile din localitatea italiană Norma au lansat un nou program prin care anumite proprietăți din centrul istoric sunt oferite la prețul simbolic de 1 euro.

Locuințele incluse în proiect sunt puse la dispoziție la prețul simbolic de 1 euro, însă cumpărătorii trebuie să își asume renovarea clădirilor într-un termen stabilit de autoritățile locale.

Procedurile de atribuire și criteriile de participare sunt stabilite de administrația locală prin anunțuri și apeluri publice. În plus, proprietarii trebuie să respecte regulile privind protecția patrimoniului, reglementările urbanistice și alte restricții aplicabile clădirilor istorice înainte de începerea lucrărilor, scrie Initaly.

Ce trebuie să știe cei interesați

Persoanele care doresc să participe la program sunt sfătuite să contacteze Primăria Norma sau biroul local de urbanism pentru a afla condițiile actuale, documentele necesare și criteriile de eligibilitate.

De asemenea, este recomandată verificarea situației cadastrale a imobilului și a eventualelor sarcini sau restricții care îl afectează.

Specialiștii recomandă și obținerea unor estimări detaliate pentru costurile de renovare. În multe cazuri, investiția necesară pentru reabilitarea unei case poate depăși cu mult valoarea simbolică de achiziție.

Cei interesați pot căuta și programe regionale sau naționale de finanțare destinate restaurării clădirilor istorice și creșterii eficienței energetice.

Pentru evitarea problemelor birocratice, autoritățile recomandă colaborarea cu arhitecți, topografi și constructori care cunosc legislația locală și regulile de conservare a patrimoniului.

Ce urmăresc autoritățile

Proiectele de acest tip au ca scop repopularea localităților afectate de depopulare, stimularea dezvoltării micilor afaceri și conservarea patrimoniului istoric.

Autoritățile din Norma consideră că succesul pe termen lung depinde de colaborarea dintre administrația locală, noii proprietari și comunitatea locală, astfel încât procesul de revitalizare să păstreze identitatea și caracterul istoric al satului.

Persoanele interesate de program pot urmări informațiile și anunțurile oficiale publicate de administrația locală din Norma sau pot contacta direct instituțiile responsabile pentru detalii suplimentare.