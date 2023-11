Poveștile bărbaților ucraineni care au fugit de război: au înotat ori s-au prefăcut bolnavi

Aproape 20.000 de bărbați au fugit din Ucraina de la începutul războiului pentru a nu fi recrutați, se arată într-o anchetă BBC. Unii au înotat râuri periculoase pentru a părăsi țara. Alții pur și simplu au fugit în noapte.

Iar numărul „evadaților” putea fi dublu. Alți 21.113 bărbați au încercat să fugă, dar au fost prinși de autoritățile ucrainene, a confirmat Kievul.

După invazia Rusiei, majorității bărbaților cu vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani li sa interzis să plece. Dar datele obținute de BBC dezvăluie că zeci de persoane au reușit să scape.

Jurnaliștii BBC au stat de vorbă cu mai mulți bărbați ucraineni care au evadat pentru a se alătura familiei în străinătate, pentru a studia sau pur și simplu pentru a-și câștiga existența.

„Ce ar trebui să fac [în Ucraina]? Nu toată lumea este războinică... nu trebuie să ții toată țara închisă. Nu poți să-i aduni pe toți împreună, așa cum au făcut-o Uniunea Sovietică” a spus un bărbat pe nume Evgheni.

BBC a stabilit - prin solicitarea datelor privind trecerea ilegală a frontierei din statele vecine: România, Moldova, Polonia, Ungaria și Slovacia - că 19.740 de bărbați au trecut ilegal în aceste țări între februarie 2022 și 31 august 2023.

Decizii radicale

Majoritatea - 14.313 - încercau să treacă pe jos sau să înoate peste graniță, iar restul de 6.800 s-au bazat pe documente oficiale obținute în mod fraudulos, care declarau scutiri false, cum ar fi boli artificiale, au declarat autoritățile ucrainene.

Cei care sunt excluși de la recrutare includ bărbații cu probleme medicale, cei cu responsabilități de îngrijire și tații cu trei sau mai mulți copii.

În august, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat „deciziile corupte” luate de comisiile medicale militare ale țării, despre care, a spus el, au dus la o creștere de zece ori a scutirilor din februarie 2022. El a anunțat că toți oficialii regionali responsabili cu recrutarea militară au fost înlăturați, iar peste 30 de persoane s-au confruntat cu acuzații penale.

Reprezentantul parlamentar al președintelui, Fedir Venislavskyi, a recunoscut BBC că problema este gravă. El a spus însă că numărul bărbaților care au plecat sau care au încercat să plece nu a avut niciun impact asupra efortului de război.

„Sunt convins că rezistența și disponibilitatea ucrainenilor de a-și apăra independența, suveranitatea și libertatea este de 95-99%. Cei care încearcă să evite mobilizarea sunt aproximativ 1-5%. Cu siguranță nu sunt critici pentru apărarea Ucrainei”, a declarat el, pentru BBC.

Totuși, numărul de peste 40.000 de bărbați care au fugit sau au încercat să fugă ar putea reprezenta o proporție semnificativă din oamenii de care are nevoie Ucraina pentru a-și reface armata. În august, oficialii americani au estimat că numărul morților din armată ucraineană este de până la 70.000 - deși Kievul nu oferă o cifră exactă.

De asemenea, țara nu publică cifre oficiale cu privire la dimensiunea armatei sale. Însă noul ministru al Apărării, Rustem Umerov, a declarat, în septembrie, forumului Strategiei Europene de la Yalta, că există peste 800.000 de oameni în forțele armate ucrainene.

Evadările dramatice

Un videoclip arată un bărbat înotând peste râul Nistru spre Moldova, cu polițiștii de frontieră moldoveni îndemnându-l să treacă în siguranță. Un altul arată consecințele potențial fatale - cadavrele bărbaților fiind trase la țărm, înecându-se în încercarea de a traversa râul Tisa între Ucraina și România.

Evgheni, un muncitor în construcții de la Kiev, aflat într-un centru de imigrare din Moldova, a spus că a trecut pur și simplu pe jos granița acelei țări - cea mai populară cale de ieșire. În astfel de cazuri este relativ simplu pentru evadații de război să ceară azil.

Evgheni se simțise prins în Ucraina. Inițial, bărbații mai tineri și cei cu experiență militară fuseseră chemați, mai întâi, pentru recrutare. Îi era greu să-și găsească un loc de muncă bine plătit, „pentru că totul este orientat spre război” iar „electricitatea, combustibilul – toate s-a scumpit”.

El a cerut azil în Republica Moldova– lucru care trebuie făcut în 24 de ore de la intrarea în țară, pentru a evita cazierul.

În același centru de azil și imigrație se află și Erik, un muzician de 26 de ani din Harkov, care spune că a ajuns în Republica Moldova trecând pe jos prin câmpiile din regiunea separatistă Transnistria, apoi înotând peste un râu.

Erik sugerează că scutirile false pot fi obținute mai ușor decât documentele autentice. În urma unei intervenții chirurgicale abdominale complexe pentru peritonită, când era mai tânăr, Erik spune că trebuie să urmeze o dietă specială care îl împiedică să servească în armată. Dar el spune că atunci când a izbucnit războiul i-a fost imposibil să obțină un certificat de scutire medicală.

„Ei trec responsabilitatea de la un departament la altul: „Du-te aici, du-te acolo”. Mi-am petrecut jumătate de an încercând să obțin un certificat [pentru a dovedi] că nu sunt apt, în ciuda faptului că aveam toate testele. În cele din urmă, răbdarea mi-a pierit”, a povetit tânărul.

Erik a ajuns în cele din urmă în SUA, unde s-a reîntâlnit cu soția lui și fiica lor, în vârstă de patru ani.

Un alt bărbat, numit Vlad, a reușit să obțină o scutire valabilă - dar spune că, la momentul respectiv, polițiștii de frontieră nu l-au luat în serios. A fost încântat de faptul că a fost acceptat la un curs universitar străin și că i s-a acordat un permis de student pentru a părăsi Ucraina, dar și-a dat seama curând că acest lucru nu va fi suficient.

„Am crezut că nu am ieșit pentru că am prins un punct de control complicat. Am fost la altul și la altul. Au râs de mine și m-au trimis acasă. Mi-am dat seama că această bucată de hârtie - această „permisiune" este inutilă. Unui ofițer de frontieră nu îi pasă deloc”, mărturisește bărbatul.

Așa că Vlad a părăsit țara înot. A străbătut râul Tisa, trecând granița în România.

Vlad a ajuns în partea ucraineană a graniței cu ajutorul unui prieten, dar un alt bărbat, pe care îl numim Danilo, spune că a apelat la serviciile cuiva prin Telegram care organiza o traversare a Tisei.

„Biletul alb” de pe Telegram și sancțiunile

Jurnaliștii de investigație ai BBC au descoperit cel puțin șase grupuri Telegram - cu membrii variind de la 100 la câteva mii de persoane. Acestea oferă o gamă largă de servicii, de la adăugarea de copii pretinși în familia sa, până la cea mai scumpă variantă - certificatul de scutire medicală, cunoscut sub numele de „biletul alb”, care i-ar permite să plece și să se întoarcă în Ucraina ori de câte ori va dori.

I s-a spus că va dura până la o săptămână pentru a-l face și că l-ar costa aproximativ 4.300 de dolari (3.472 de lire sterline) - prețul includea o mită pentru oficialul care producea biletul.

Bărbații care sunt prinși de autoritățile ucrainene în încercarea de a dezerta riscă o amendă de 92-230 de dolari și o pedeapsă cu închisoarea de până la opt ani. Nu este clar dacă cei care fug și aleg să se întoarcă în Ucraina pe viitor s-ar putea confrunta și cu pedepse. Venislavskyi a afirmat că acest lucru ar fi în interesul național.