Peste 81% din ucraineni sunt de părere că Ucraina a fost insuficient pregătită pentru o invazie rusă

81% dintre ucraineni sunt în continuare de părere că Ucraina nu s-a pregătit îndeajuns pentru o posibilă invazie la scară largă a Rusiei, arată un sondaj al Institutului Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS), citat de Ukrainska Pravda.

37% dintre cei chestionați apreciază că Ucraina s-a pregătit, însă nu a depus suficiente eforturi, în timp ce 44% consideră că eforturile au fost insuficiente.

Doar 6% consideră că Ucraina a făcut aproape tot sau tot ce a putut pentru a se pregăti pentru acest scenariu. Dintre aceștia, 14% consideră că s-a făcut în mare parte suficient, în ciuda unor erori de calcul, în timp ce 2% consideră că Ucraina a îndeplinit toate cerințele impuse de o atare pregătire.

Cei care au răspuns că Ucraina a făcut prea puțin sau nu destul de mult au fost întrebați cu privire la privire la motivele pentru care au această opinie.

Răspunsurile nu arată un consens clar în rândul populației cu privire la cauzele pregătirii insuficiente. Cel mai frecvent răspuns a fost că liderii politici nu au luat măsurile necesare (46% dintre cei care au considerat că Ucraina nu a fost pregătită pentru invazie, în creștere față de 41% în februarie 2025).

În plus, mulți respondenți au declarat că populația însăși nu credea că invazia va avea loc sau nu s-a pregătit pentru un atare scenariu (35%, în creștere față de 32% în februarie 2025), că Rusia are numeroase resurse (21%, față de 15% anterior), că forțele și agenții pro-ruși erau influenți (17%, în scădere față de 21%), comandamentul militar nu a depus suficiente eforturi (15%, în creștere față de 13%), că sprijinul occidental a fost insuficient (15%, anterior 16%) și că era obiectiv imposibil să se pregătească pe deplin pentru toate scenariile în timp util (14%, în creștere față de 10%).

Sondajul KIIS Omnibus, care a inclus întrebări solicitate de ONG-ul Centrul pentru Forumul Comunicării Strategice privind percepțiile privind pregătirea Ucrainei pentru invazie, a fost realizat în perioada 19-28 septembrie. Sondajul a fost realizat telefonic pe un eșantion aleatoriu din toate zonele controlate de guvern.

În total, 1.029 de cetățeni ucraineni de 18 ani au participat la sondaj. Locuitorii teritoriilor ocupate nu au fost incluși în eșantion (însă unii respondenți erau persoane strămutate în interiorul țării din aceste zone), iar sondajul a exclus cetățenii care au părăsit țara după 24 februarie 2022.