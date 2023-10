Patru secunde până la impact: în prima linie cu lunetiştii ucraineni | Reportaj NYT

Luneștii au marcat poziția rușilor cu steagul albastru al unităților aeriene de elită ale Moscovei, dar materialul părea aproape translucid prin luneta unei puști ucrainene.

Steagul, deasupra unei clădiri ocupate de ruși din sudul Ucrainei, se afla la aproape doi kilometri distanță. Dacă ar apărea un soldat rus, ar dura aproximativ 4 secunde pentru ca glonțul de calibru greu al lunetistului să ajungă la pieptul bărbatului.

„Se mișcă dimineața și seara”, a spus Bart, liderul echipei de lunetişti de patru oameni. Ajunseseră în întuneric după ce navigaseră pe drumuri întunecate, înghesuite într-un camion cu luminile stinse. Cu pași grăbiți pe sticlă spartă, și-au așezat puștile în poziția lor, cunoscută sub numele de „ascunde”.

Bart se relaxă, întinzându-și brațele în spatele puștii sale, ascunsă printre dărâmăturile unei clădiri pe jumătate distruse. Era zori și avea să fie o zi lungă.

Dacă invazia Ucrainei de către Rusia a fost definită ca un război extenuant de artilerie susținut de tancuri, drone și rachete de croazieră, atunci rolul lunetistului, nevăzut și letal, ocupă o parte a câmpului de luptă adesea trecută cu vederea.

Umbriți de instrumentele de ucidere de înaltă tehnologie și de puterea tocită a obuzierelor și mortierelor, lunetiștii ucraineni fac parte dintr-o forță mai rudimentară: infanterie. Sunt relativ puțini, dar nu sunt mai puțin esențiali decât erau acum mai bine de un secol, când un trăgător din Primul Război Mondial putea teroriza 100 de oameni cu o singură lovitură.

Dar tehnologia modernă, în special proliferarea dronelor mici care servesc ca instrumente de observare letale deasupra liniilor frontului, a făcut ca snipingul din poziții ascunse să fie mult mai dificilă. Acest lucru i-a forțat pe lunetiştii ucraineni să schimbe tactica sau să riște o moarte rapidă.

O echipă de la The New York Times a petrecut o săptămână întreagă cu o echipă de lunetişti ucraineni în sudul ţării. Citim rapoarte despre misiunile lunetiştilor şi am intervievat lunetişti, instructori şi cursanţi din Ucraina pentru a înţelege acest război în culise purtat de un grup de trăgători bine pregătiţi.

Abilități de bază

La aproximativ 250 de kilometri de locul unde a așteptat echipa lui Bart, Volodimir, 54 de ani, un infanterist din Batalionul 19 Separat de Puști, se pregătea pentru prima sa zi de instruire ca lunetist la un poligon de tragere.

În fața lui erau ținte de hârtie tencuite cu o serie de ochi de taur. Există puține școli oficiale de lunetişti ucraineni, iar cea mai mare parte a instruirii provine din săli de clasă ad-hoc, cursuri private și voluntari împrăștiați în toată țara.

Unii lunetiști s-au plâns că concentrarea asupra asaltării tranșeelor, o tactică necesară pentru a revendica un teritoriu, a făcut ca antrenamentul lunetiștilor să fie mai puțin prioritară în rândul unor comandanți.

„Este o dorință personală a mea și a camarazilor mei să devin lunetişti”, a spus Volodimir. „Trebuie să-mi dezvolt abilitățile de bază, pentru că în față nu va fi timp pentru asta.”

Lunetiştii intervievaţi pentru acest articol au cerut să fie identificaţi numai după indicativele lor de apel sau prenume, pentru a-şi proteja identitatea. Numărul lunetiştilor din armata Ucrainei nu este cunoscut public, dar instructorii estimează că există câteva mii, împărţiţi în două categorii principale.

Majoritatea sunt cunoscuți ca trăgători, capabili să împuște oameni la aproximativ 300 de metri. Ei sunt adesea în tranșee, susținându-și camarazii.

A doua categorie o reprezintă lunetisții cercetași, cunoscuți printre lunetişti ca „trăgători cu rază lungă”. Aceștia sunt puținii infanteriști care pot trage cu precizie de la o milă distanță și mai departe, capabili să citească vântul, temperatura și presiunea barometrică (cu ajutorul unui observator) înainte de a apăsa ușor trăgaciul.

Într-o zi recentă de septembrie, instructorul lui Volodimir îl învăța exact asta: cum să apese pe trăgaci.

„Declanșatorul ar trebui să fie apăsat direct pe canalul țevii”, a spus instructorul. „Dacă o tragi într-o parte, vei rata ținta. Dacă îl trageți în jos, veți provoca o smucitură, care va afecta și scopul împușcării.”

Volodimir ascultă cu atenție, liniștindu-se în spatele puștii de calibru .338 dispusă în fața lui.

„Mulți oameni se tem să devină lunetişti pentru că există percepţia că lunetiştii sunt una dintre țintele prioritare ale inamicului”, a spus el.

Obiective prioritare

„În jurul orei 24,00, lunetistul nostru de la poziția 2 a observat un cuib de mitraliere inamice”, se arată în raport. A fost scrisă după o misiune de lunetist care a avut loc în apropierea orașului din estul Bahmut în acest an.

„Lunetistul nostru a atacat poziția mitralierei inamice”, continuă raportul, „rezultând doi inamici confirmați” uciși în acțiune „și un posibil inamic” ucis. În cercurile militare, lunetiştii sunt numiţi „multiplicator de forţă”, ceea ce înseamnă că pot avea un impact enorm asupra câmpului de luptă.

Dar apăsarea trăgaciului are un cost, mai ales în epoca dronelor și a obiectivelor termice, care asigură că, oricât de bine sunt lunetisții camuflați, căldura corpului lor este probabil să-i expună (lipsă de îmbrăcăminte anti-termă greu de achiziționat) . Praful, fumul și, uneori, fulgerul descărcat de un cartuș de calibru greu atunci când iese din butoi mai repede de 9.000 de metri pe secundă pot fi, de asemenea, văzute cu ușurință.

Asta înseamnă că nu orice soldat rus care apare în vizor este un bun candidat pentru o ucidere. Recompensa potențială trebuie să depășească riscul. Deci probabilitatea de a da o lovitură crește dacă acel soldat este o „țintă prioritară”, cum ar fi un mitralier, un ofițer sau un membru al echipajului de rachete ghidate antitanc.

Sau mai important: lunetiştii ruşi.

„Au niște tipi buni, eficienți”, a spus Marik, un lunetist ucrainean de la un batalion de infanterie numit Lupii Da Vinci. „Câțiva dar sunt câțiva. Cred că nu trebuie să subestimezi niciodată un inamic.”

Echipa lui a reușit să omoare un grup dintre ei mai devreme în război, a spus el - nu cu puștile lor, ci cu artileria pentru a se asigura că niciunul nu a scăpat. Rușii încearcă să facă același lucru când observă lunetişti ucraineni.

„Probabil i-am văzut din întâmplare”, a spus el.

O echipă de lunetişti bine pregătită îşi face cunoscută prezenţa în prima linie hărţuind şi ucigând până se retrage – sau este descoperită şi fie suprimată, fie eliminată. Este adesea un dans delicat pentru lunetişti, deoarece îşi aleg poziţiile şi aleg fie să tragă, fie să observe.

Uciderea unui alt om cu o pușcă și o lunetă de mare putere este o experiență calculată și uneori intimă, spre deosebire de măcelul frenetic al bătăliilor de tranșee. În special la distanță lungă, lunetiștii trebuie adesea să aștepte ore întregi, folosind aplicații meteo, calculatoare balistice și notebook-uri pentru a-și pune obiectivul înainte de a apăsa trăgaciul.

Gloanțele, specifice împușcăturii letale cu rază lungă de acțiune, și carcasele lor sunt adesea asamblate de lunetisti înșiși - cunoscut sub numele de „încărcare manuală” - pentru a se asigura că sunt cântărite perfect pentru sarcină.

Muniția de lunetă de ultimă generație este dificil de achiziționat, având în vedere numeroasele calibre folosite de forțele ucrainene, așa că voluntarii o cumpără adesea în privat, precum și puști de lunetist, pentru a ajuta la aprovizionarea soldaților.

Și spre deosebire de trupele occidentale care se confruntă cu complexitatea morală a războaielor din Irak și Afganistan, unde insurgenții s-au amestecat cu populațiile locale, lunetistii ucraineni, care își apără țara de invazie, văd un imperativ clar pentru a apăsa trăgaciul.

„Mă gândesc la oamenii de cealaltă parte. Poate că nu vor să fie aici, dar sunt aici”, a spus Raptor, un alt lunetist din echipa lui Bart. „Nu este firesc să ucizi pe cineva, dar asta este treaba noastră.”

Într-adevăr, uciderile sunt o monedă pentru lunetişti, care concurează adesea pentru resurse cu unităţile de drone şi altele pe câmpul de luptă. Acesta este unul dintre motivele pentru care echipa de lunetiști a lui Bart folosește o cameră puternică pentru a-și înregistra fotografiile.

„Avem o vorbă: fără videoclip, fără ucidere”, a spus comandantul echipei.

Dar lunetiștii fac mult mai mult decât să împuște oameni la distanță mare. În realitate, uciderea unui adversar este adesea pasul final dintr-o lungă listă de alte priorități, cum ar fi cercetarea, protejarea unităților de asalt și localizarea țintelor pentru artilerie.

Schimbarea vântului

Pe la ora 14, 00, vântul s-a schimbat. Nu mai venea din stânga, ci sufla direct în fața poziției echipei, stimulând reglarea rapidă a puștilor lor.

În această perioadă, o temută dronă „FPV” - o dronă de curse ieftină, însoțită de explozibili - a apărut pe cer și trei cartușe de mortier au aterizat în apropiere.

Dar nu au apărut soldați ruși, doar cartușele de artilerie care intrau și ieșiseră, care zdrăngăneau ușile în cadrul lor și împingeau lunetiștii în interiorul clădirii. Rafalele urlau prin epavă, suflând plasa de camuflaj care le ajuta să ascundă pozițiile.

Spre amurg, pe măsură ce pământul se răcea și soarele apusul strălucea pe ferestrele clădirii rusești, echipa a zărit ceva în spatele unei încăperi îndepărtate. A fost o poziție de mitralieră sau altceva?

Fără un răspuns clar, nu existau prea multe motive pentru a trage. Ei ar afirma asta în raport când s-au întors, iar o unitate ar trimite o dronă care să explodeze.

Încet, în acea perioadă dintre începutul serii și întuneric, membrii echipei și-au făcut bagajele și și-au închis fermoarul puștilor. S-au îndreptat spre camion și au plecat, scheletele caselor distruse de-a lungul drumului fiind acum luminate de lumina lunii la răsărit.