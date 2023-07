Topul celor mai îndepărtate nouă lovituri reușite ale lunetiştilor din toate timpurile, din Vietnam până în Ucraina

Ucraina a susținut în noiembrie că unul dintre lunetiştii săi a ucis un soldat rus la 2,7 kilometri distanță. Informația fost furnizată de Comandamentul Strategic Ucrainean, fiind însoțită de o filmare a momentului.

Nu există o listă verificată cu cele mai lungi ucideri realizate vreodată de lunetiști, dar iată câțiva concurenți.

În noiembrie 2022, Ucraina a susținut că unul dintre luneștiștii săi a împușcat un soldat rus de la aproximativ 2,7 kilometri distanță, ceea ce ar putea face să fie a doua cea mai lungă ucidere de lunetist din toate timpurile.

Nu există o listă verificată cu cele mai lungi ucideri de lunetişti, poate nu este surprinzător, având în vedere circumstanţele în care au loc. Este posibil să fi avut loc ucideri care ar trebui să figureze pe această listă, dar nu au fost niciodată raportate public.

Lista Insider compilează conturi de renume publicate în altă parte și le face publice acum pentru a oferi o idee a modului în care cei mai buni lunetişti din lume s-au comportat pe câmpul de luptă.

9. Specialistul Nicholas Ranstad (Armata SUA) — 2,05 kilometri

Ranstad opera într-o parte a provinciei Kunar, în nord-estul Afganistanului, unde a folosit un bolovan pentru antrenamentele la țintă. El lua notițe despre diferite variabile care îi afectează fotografiile - cum ar fi temperatura și vântul - a raportat New York Post.

În ianuarie 2008, Ranstad a văzut patru soldați inamici care stăteau convenabil lângă stâncă, a spus Post. După ce a ratat la prima încercare, Ranstad l-a lovit pe unul dintre insurgenți cu a doua lovitură, în ciuda faptului că aceștia se aflau în afara razei de acoperire a armei sale, conform raportului.

8. Soldat sud-african fără nume — 2,12 kilopmetri

Soldatul a fost desfășurat ca parte a unei echipe ONU din Africa de Sud care luptă împotriva rebelilor în Republica Democrată Congo, potrivit site-ului de știri TimesLIVE din Africa de Sud.

Soldatul a ucis șase ofițeri inamici în timpul bătăliei de la Kibati în august 2013, se arată în raport. S-a spus că una dintre împușcături ar fi de la 2,12 kilometri distanță.

7. Sergentul de artilerie Carlos Hathcock (Corpul marini al SUA) — 2,28 kilometri

Hathcock deține recordul Marine Corps pentru cea mai lungă lovitură de lunetist confirmată, după cum a raportat anterior Insider.

Lunetistul a stabilit recordul în 1967 în timpul războiului din Vietnam și este cu atât mai impresionant cu cât nu folosea o pușcă de lunetist.

Hathcock a ucis la distanță lungă cu o mitralieră Browning de calibru M-2 .50, care ar putea fi echipată cu o lunetă telescopică pentru utilizare la distanțe extreme.

El este considerat unul dintre cei mai ucigași lunetişti din istoria marinelor militare, cu 93 de ucideri confirmate pe numele său.

6. Sergent Bryan Kremer (Armata SUA) — 2,28 kilometri

Kremer este creditat pentru uciderea unui insurgent irakian în martie 2004 în timp ce slujea în Batalionul 2 Ranger. Postul militar We Are The Mighty a raportat că detaliile evenimentului au fost păzite îndeaproape de armată, dar au fost clasificate ca fiind cea mai lungă ucidere de lunetist de către un soldat american.

Ziarul din Canada Globe and Mail a raportat că Kremer și-a lovit ținta folosind o pușcă Barrett M82A1.

5. Caporalul principal Arron Perry (Armata canadiană) — 2,31 kilometri

Perry a eliminat un insurgent la 2,31 metri distanță, în timp ce slujea și în timpul Operațiunii Anaconda din Afganistan, a raportat The Globe and Mail.

Acțiunile lui Perry în timpul operațiunii l-au determinat să primească laude din partea guvernului canadian, deși nu a specificat detalii despre nicio ucidere.

„În perioada 2 până în 11 martie 2002, și-a condus echipa de lunetişti din Batalionul 3, Grupul de luptă al Prinţesei Patricia, în condiții meteorologice extreme”, spune site-ul guvernatorului general al Canadei despre serviciul lui Perry.

Citește și: Momentul în care lunetiștii ucraineni elimină soldați ruși în zona Bahmut VIDEO

„Caporalul maestru Perry a demonstrat un profesionalism impresionant și dăruire față de datorie prin conduita sa curajoasă în timp ce era sub foc direct și indirect, iar acțiunile sale au contribuit la asigurarea succesului misiunii”, se mai adaugă în comentariu.

4. Caporalul Rob Furlong (Armata canadiană) — 2,43 kilometri

Furlong este creditat cu eliminarea unui insurgent afgan la o distanță de puțin peste o milă și jumătate în martie 2002. Furlong a luat parte la Operațiunea Anaconda din Valea Shah-i-kot, Afganistan, potrivit Globe and Mail.

Această listă prezintă trei soldați canadieni care sunt catalogați drept excelenți lunetiști. „Lunetistii canadieni sunt cei mai buni din lume”, a declarat Furlong pentru revista Maclean’s.

„Programul de antrenament al lunetisților există de mult timp. Este fundația și a fost readaptat din lecțiile învățate în Afganistan. L-am construit pentru a fi cel mai bun", a spus el.

3. Sergent Craig Harrison (Armata Britanică) — 2,46 kilometri

Se spune că soldatul britanic Craig Harrison a suferit două ucideri în succesiune rapidă la o distanță de 1,53 mile în timp ce servea în Afganistan.

We Are The Mighty a raportat că Harrison a zărit o echipă de mitraliere inamice în noiembrie 2009. Tragând la intervale de șase secunde, a tras cinci focuri și a ucis două ținte.

Harrison a efectuat 10 turnee într-o carieră militară de 23 de ani cu regimentul Blues and Royals al armatei britanice, servind în Kosovo, Irak și Afganistan.

Dar Harrison a spus Fundației Veteranilor la începutul acestui an că dosarul i-a cauzat „nimic decât mizerie” și că a continuat să se lupte cu PTSD și gândurile de sinucidere.

2. Soldat ucrainean fără nume — 2,7 kilometri

În noiembrie, Ucraina a susținut că unul dintre trăgătorii săi a ucis un soldat inamic la o distanță de 2,7 kilometri.

Comandamentul său strategic a împărtășit un videoclip pe Telegram despre care a pretins că arată lovitura, spunând: „Ocupatorul a fost eliminat printr-o lovitură precisă a comandourilor noastre de la o distanță de 2.710 metri”.

Distanța este aproximativ echivalentă cu de trei ori înălțimea Burj Khalifa din Dubai - cea mai înaltă clădire din lume.

1. Soldat canadian fără nume —3,44 kilometri

Se spune că primul loc îi aparține unui soldat canadian, care a luat titlul în 2017 în timpul unui turneu în Irak.

Soldatul a făcut parte din elita Joint Task Force 2, a raportat Globe and Mail. Se spunea că a folosit o pușcă de lunetă McMillan TAC-50 în timp ce sprijinea forțele irakiene.

„Împușcătura în cauză a perturbat de fapt un atac Daesh asupra forțelor de securitate irakiene”, a declarat o sursă militară anonimă pentru Globe and Mail, folosind un nume alternativ pentru ISIS.

O altă sursă militară a declarat publicației că a fost „o performanță incredibilă. Este un record mondial care s-ar putea să nu fie egalat niciodată”.