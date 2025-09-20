search
Sâmbătă, 20 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video Pasageri evacuați din Aeroportul Dublin ca „măsură de siguranță”. Zborurile ar putea fi afectate

0
0
Publicat:

Terminalul Aeroportului Dublin a fost evacuat sâmbătă, 20 septembrie, ca „măsură de siguranță”. Zborurile ar putea fi „temporar afectate”, a anunțat aeroportul într-un comunicat.

Pasageri evacuați din aeroport FOTO: X
Pasageri evacuați din aeroport FOTO: X

Pasagerii au fost evacuați din Terminalul 2 al Aeroportului Dublin ca „măsură de precauție”.

„Zborurile ar putea fi temporar afectate”, a anunțat aeroportul. 

În acest moment, nu există nicio sugestie că evacuarea este legată de atacul cibernetic care a provocat perturbări pe mai multe aeroporturi europene.

„Îi sfătuim pe pasageri să se adreseze companiei aeriene pentru cele mai recente actualizări”, a adăugat aeroportul, precizând că informații suplimentare vor fi furnizate imediat ce vor fi disponibile. 

Știre în curs de actualizare...

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV Un consilier al premierului Ilie Bolojan propune desființarea ANAF: „E nefuncțională. Trebuie o abordare mai radicală”
digi24.ro
image
Rușii nu s-au limitat doar la a încălca spațiul aerian al Estoniei. Noua provocare a Moscovei cu avioanele sale de luptă
stirileprotv.ro
image
Digitalizare românească! Studenții care au cărți de identitate electronice, obligați să se plimbe cu hârtii la ghișee dacă vor facilități la transport
gandul.ro
image
Moșteanu: Oamenii să nu se sperie dacă văd soldați și tancuri. Este un exercițiu NATO
mediafax.ro
image
Cea mai frumoasă femeie din lume, Paige Spiranac, anunț surpriză: ”Hainele nu sunt incluse”
fanatik.ro
image
Câți oameni au fugit din „raiul comunist” al lui Ceaușescu, simpatizat acum de 50% dintre români. Cetățenii prinși erau umiliți în adunări publice și înfundau pușcăria
libertatea.ro
image
VIDEO Burse de merit de 1.000 de euro, lăsate ca testament de doi profesori universitari din Iași. Șef de promoție: „O voi dona soției”
digi24.ro
image
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
gsp.ro
image
Surpriză! Ce propunere i-a făcut Donald Trump unei femei cu 50 de ani mai tânără: nu e prima dată când a abordat-o
digisport.ro
image
KIRK - DECLICUL DICTATURII SUVERANISTE
stiripesurse.ro
image
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C, înghețată și chiar și în spațiu
antena3.ro
image
România a încasat despăgubiri de 5,7 milioane de euro după furtul tezaurului dacic din Olanda
observatornews.ro
image
Toto Dumitrescu se află în arest de 48 de ore, dar tatăl lui… Ilie Dumitrescu şi-a făcut programul ca într-o vacanţă
cancan.ro
image
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
prosport.ro
image
Era în orice buzunar în anii 2000, acum valorează 7.000 de lei. De ce este mica monedă specială?
playtech.ro
image
Ea este cântăreața din România care s-a îndrăgostit de Rapid. Jucătorii pe care îi admiră celebra artistă
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Nu s-a mai întâmplat niciodată în istorie! Donald Trump, decizie fără precedent: ”Nu se va repeta! Vor ieși din Biroul Oval”
digisport.ro
image
SURSE Guvernul pregătește o decizie cu mare impact pentru toți salariații din România
stiripesurse.ro
image
Iulia, o tânără de doar 20 de ani, a murit la scurt timp după ce a murit și sora sa. Cele două au fost implicate într-un accident rutier grav, în Arad
kanald.ro
image
Urmează o iarnă cu ger năpraznic și ninsori abundente. Un nou vortex polar se formează
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Elena Udrea, în culmea fericirii, la doar 2 luni de când a ieșit din închisoare. Vestea URIAȘĂ pe care a dat-o. Fanii au felicitat-o instant: Sărbătoresc miracolul
romaniatv.net
image
Bilete de tratament balnear gratis pentru români
mediaflux.ro
image
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Descinderi DIICOT la Motru: tânăr de 30 de ani, prins cu saci de cannabis și plantație în serele părinților din Samarinești
actualitate.net
image
Mihai Bendeac, destăinuiri despre viața amoroasă. De câți ani nu a mai ieșit actorul la o întâlnire romantică: „Îmi place foarte mult să fiu singur”
click.ro
image
Cât au plătit Anca Țurcașiu și iubitul ei, Călin, pentru o săptămână de vis în Grecia: „Am învățat să călătorim «light»”. Actrița a împărtășit secretul vacanțelor accesibile
click.ro
image
Cât costă cazarea în perioada sărbătorilor de iarnă la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov? Gică Hagi vă așteaptă la Mamaia: „Întâlnire cu Moș Crăciun”
click.ro
Melania Kate Camilla colaj getty images jpg
Fermecată de Kate Middleton, Melania Trump a avut o atitudine flagrant diferită față de Regina Camilla
okmagazine.ro
Dan Brown foto Profimedia jpg
Autorul cărții „Codul lui Da Vinci”, logodit cu una dintre cele patru amante ale lui! E cu 27 de ani mai tânără decât el!
clickpentrufemei.ro
Portretul lui Peter Paul Rubens (© Royal Collection / Wikimedia Commons)
Un tablou de Rubens, dispărut timp de peste 400 de ani, descoperit la Paris
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”. Ce expresii românești îl amuză
image
Mihai Bendeac, destăinuiri despre viața amoroasă. De câți ani nu a mai ieșit actorul la o întâlnire romantică: „Îmi place foarte mult să fiu singur”

OK! Magazine

image
Fermecată de Kate Middleton, Melania Trump a avut o atitudine flagrant diferită față de Regina Camilla

Click! Pentru femei

image
Autorul cărții „Codul lui Da Vinci”, logodit cu una dintre cele patru amante ale lui! E cu 27 de ani mai tânără decât el!

Click! Sănătate

image
Test de personalitate: Care sunt adevăratele tale nevoi?