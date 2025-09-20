Video Pasageri evacuați din Aeroportul Dublin ca „măsură de siguranță”. Zborurile ar putea fi afectate

Terminalul Aeroportului Dublin a fost evacuat sâmbătă, 20 septembrie, ca „măsură de siguranță”. Zborurile ar putea fi „temporar afectate”, a anunțat aeroportul într-un comunicat.

Pasagerii au fost evacuați din Terminalul 2 al Aeroportului Dublin ca „măsură de precauție”.

„Zborurile ar putea fi temporar afectate”, a anunțat aeroportul.

În acest moment, nu există nicio sugestie că evacuarea este legată de atacul cibernetic care a provocat perturbări pe mai multe aeroporturi europene.

„Îi sfătuim pe pasageri să se adreseze companiei aeriene pentru cele mai recente actualizări”, a adăugat aeroportul, precizând că informații suplimentare vor fi furnizate imediat ce vor fi disponibile.

Știre în curs de actualizare...