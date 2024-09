Orașul turistic în care un pahar de vin costă puțin peste un euro

Orice pahar de vin de aici, asociat cu o gustare pintxo creativă și servit în aer liber este o încântare.

Logroño, capitala regiunii La Rioja din nordul Spaniei, este, înainte de toate, un oraș al vinului. Cocoțat pe râul Ebro, orașul se află la intersecția dintre Țara Bascilor, Navarra și La Rioja, multe locuri purtând nume atât în bască, cât și în spaniolă - granița sinuoasă dintre regiuni este aproape imposibil de distins, schimbându-se vale cu vale, câmp cu câmp.

Logroño găzduiește festivalul recoltei de vinuri La Rioja, care anul acesta va avea loc în perioada 20-26 septembrie, iar această parte a Spaniei în ansamblu este minunată toamna, când rândurile de viță de vie capătă nuanțe de ocru și bronz, iar temperaturile se mențin plăcut în jurul valorii de 23C.

Centrul orașului este paradisul plimbăreților, cu secțiuni fără mașini pe care se poate hoinări, străjuite de ruinele zidurilor orașului din secolul al XVI-lea și susținute de cele două turnuri ale co-catedralei Santa María de la Redonda.

Deși marea majoritate a vinului din La Rioja este produs de doar câteva mărci importante, este încă posibil să găsiți bijuterii artizanale.

”Turul nostru la Bodegas Moraza biodinamică ne-a condus prin podgorii care dețin secrete străvechi - ne-am minunat de pietrele încă pătate de vin unde vinificatorii romani călcau odată strugurii - și prin micul sat San Vicente de la Sonsierra. La Rioja este bogată în orașe de pe dealuri de explorat, cum ar fi Laguardia, cu ziduri medievale, cu alei pitorești pline de buticuri și restaurante. Deasupra orașelor, mă aflam pe marginea Balcón de la Rioja, chiar pe creasta muntoasă care desparte Țara Bascilor, plină de verdeață, de celebra regiune viticolă. Pătura de nori care se rostogolea de pe coasta de nord a Spaniei se oprea brusc, picurând peste dealuri ca ceara de lumânare, dar uscându-se înainte de a ajunge în vale - un spectacol intrigant numit efectul Foehn, care creează microclimatul cald și uscat perfect pentru ca strugurii roșii din zonă să se dezvolte”, potrivit telegraph.co.uk.

Un oraș adormit în căldura zilei, după apusul soarelui, străzile din Logroño se umplu de oameni înfometați, ușor amețiți, pregătiți să mănânce toată noaptea și să bea un pahar d evin bun.

”Am învățat repede metoda de a revendica o masă goală imediat ce aceasta era eliberată, de a comanda la bar și de a echilibra cu grijă două pahare de vin imposibil de cumpărat cu brațe pline de pintxos creative. Am mâncat grămezi de patatas bárbaras (o variantă a clasicului bravas, cu cartofi cu piele) și obraz de vită cu trufe la ciudatul Umm No Solo Tapas, crostinis cu ton și icre de cod la favoritul gurmanzilor Tastavin - care a obținut un Bib Gourmand în Ghidul Michelin de anul trecut - și croquetas cu șuncă și brânză la fiecare oprire. Întotdeauna am comandat în spaniolă; rareori am auzit vorbindu-se engleză în Logroño. Am întâlnit doar un alt călător din Marea Britanie, care stătea într-o cafenea. „Nu e grozav”, m-a întrebat ea, «să nu vezi niciun britanic?». Și așa a fost; am aflat un secret minunat, în timp ce ne sorbeam paharul de rioja care costă un euro”, spune o vizitatoare.

Cum se ajunge

Logroño se află la aproximativ 90 de minute cu mașina de Bilbao, cel mai apropiat aeroport internațional (zboruri din Marea Britanie începând de la 14,99 lire sterline), sau la două ore și jumătate cu un tren lent, dar pitoresc.

Pentru a profita din plin de La Rioja, cel mai bine este să închiriați o mașină. Cu toate acestea, există diverse servicii de autobuze locale între orașele mari și satele turistice, pentru cei care doresc să evite să conducă pe drumurile sinuoase de munte. Taxiurile sunt ușor disponibile în Logroño, dar este mai bine să rezervați din timp pentru a vă întoarce acasă de la tururile vinăriilor.