Pe cine bănuiește Nicușor Dan că a stat în spatele campaniei lui Călin Georgescu

Președintele Nicușor Dan a afirmat marți, 30 septembrie, că intuiția sa îi spune că „în spatele lui Călin Georgescu au fost niște oameni din corupția românească a anilor '90 - 2000”, însă a recunoscut că obținerea de probe pentru a dovedi acest lucru durează.

Nicușor Dan a vorbit despre anularea alegerilor FOTO Facebook
"Tot timpul dau exemplul cu raportul Marii Britanii pe patru celule de interferență în Europa, care au fost dezvăluite șapte-opt ani mai târziu. Sunt niște măsuri contraoperative care necesită și ele expunerea unor oameni. E o chestiune de informații. Lucrurile astea se întind în timp. Noi avem modul de operare, avem în momentul de față niște lucruri pe care le bănuim, nu avem dovada cine a fost, cine a plătit", a declarat președintele Nicușor Dan, într-un interviu pentru Euronews.

Acesta a precizat că există trei componente în acest caz, una fiind de interferență rusă pe rețelele de socializare. "Aici, dosarul cu care a venit Parchetul General este consistent, în sensul că acolo sunt date, sunt site-uri și metode de promovare care se duc în Rusia. Aici e o dovadă, dar nu la toate site-urile și la toate metodele lor de promovare, ci sunt doar câteva", a afirmat președintele.

El a vorbit, de asemenea, și despre finanțarea campaniei lui Călin Georgescu: "După aceea, avem pe partea de finanțare acea dovadă cu domnul Peșchir care a plătit un milion de euro. Noi bănuim că au fost de ordinul a 20, asta e estimarea. Aici e o intuiție. Ce e cert e un milion. Intuiția este de ordinul a 20 de milioane, e estimarea pe care mi-au dat-o toți oamenii din consultanță politică care au făcut tipul ăsta de campanii. După aceea avem și încercările de destabilizare cu rețeaua Potra, cu venirea la București, cu armamentul pe care îl aveau. Asta e componenta cea cea mai bine documentată de către statul român în momentul ăsta. Avem și cadrul general pe care noi ca societate nu îl aveam în momentul noiembrie 2024. Era ceva foarte abstract - război hibrid."

Întrebat dacă cele 20 de milioane de euro ar fi venit din partea unor rețele rusești, Nicușor Dan a spus că obținerea de probe este dificilă și ia timp.

"Am intuiția că în spatele lui Călin Georgescu au fost niște oameni din corupția românească a anilor '90 - 2000. Am spus asta cu titlu de intuiție. Ca să ajungi de la intuiție la o probă, trebuie să verifici circuitul unor bani care s-au plimbat, poate prin criptomonede, poate prin paradisuri fiscale. Asta e dificil și ia timp. Nu (n.r.: nu o să spună la cine se gândește).

Legat de China, e foarte interesant că TikTok, care este o companie a statului chinez, spune că modul în care a fost influențată această rețea înseamnă operator străin, operator statal. Inclusiv Tiktok spune asta în corespondența pe care Parchetul a avut-o cu TikTok, pe cazul Călin Georgescu. O să avem în timp, câteva luni, poate un an, o imagine mult mai completă cu date. Ca mod de operare, lucrurile sunt relativ clare în momentul ăsta", a mai afirmat Nicușor Dan.

Procurorul general, Alex Florența, a declarat pe 16 septembrie că România a fost expusă în 2024 unei agresiuni hibride complexe, desfășurate de Rusia, care a combinat metode cibernetice sofisticate cu campanii de influențare pentru a manipula alegerile prezidenţiale, ceea ce în final a dus la anularea acestora.

Rezultatele unei anchete oficiale indică faptul că înaintea alegerilor prezidențiale, statul român a fost atacat nu doar la nivel digital, ci și în ceea ce privește încrederea cetățenilor în instituțiile democratice.

