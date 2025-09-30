1 octombrie: În urmă cu 117 ani, Henry Ford lansa primul automobil fabricat în masă. Ce valoare are astăzi o astfel de maşină

Ziua de 1 octombrie marchează o serie de momente istorice majore care au modelat civilizația, cultura și societatea, atât la nivel global, cât și în spațiul românesc. Unul dintre acestea a fost lansarea de către Ford a maşinii sale Model T.

331 î.Hr.: Alexandru cel Mare îl învinge pe Darius al III-lea al Persiei la Gaugamela

Una dintre cele mai importante bătălii din Antichitate s-a purtat pe câmpia de la Gaugamela, în nordul actualului Irak. Alexandru cel Mare a reușit o victorie uriaşă împotriva lui Darius al III-lea, marcând începutul sfârșitului pentru Imperiul Persan.

După victoriile anterioare de la Issos și cucerirea Egiptului, Alexandru a înaintat adânc pe teritoriul inamic, fără a întâmpina rezistență la trecerea fluviilor Tigru și Eufrat. Darius a încercat să compenseze printr-o armată imensă, estimată de sursele antice la peste 100.000 de oameni, dar superioritatea tacticii și moralului trupelor macedonene a înclinat decisiv balanța.

1541: S-a născut pictorul spaniol El Greco

Domenikos Theotocopuli, cunoscut sub numele El Greco („Grecul”), s-a născut în Creta, în perioada în care insula se afla sub dominație venețiană. În tinerețe a studiat pictura la Veneția, intrând în contact direct cu maeștri renascentiști de prim rang.

După un scurt popas la Roma, unde a realizat lucrări remarcabile, s-a stabilit definitiv în Spania, la Toledo, devenind unul dintre cei mai originali artiști ai epocii.

El Greco a revoluționat pictura religioasă prin compoziții dramatice, personaje înalte, alungite, și o cromatică intensă. A pictat numeroase altare și capodopere care i-au conferit recunoaștere internațională postumă.

1684: A murit dramaturgul francez Pierre Corneille

Pierre Corneille, născut în 1606 la Rouen, a fost un pionier al teatrului francez clasic. Supranumit „părintele tragediei franceze”, el a modelat gustul publicului prin piese care îmbinau onorul, conflictul interior și idealurile eroice.

Debutând cu comedii precum Mélite, Corneille s-a remarcat în special prin drama Le Cid, considerată o operă de cotitură în dramaturgia franceză. A fost apreciat de cardinalul Richelieu și a fost membru al grupului literar „Cei cinci poeți”. Opera sa a influențat profund generațiile următoare, fiind omagiat până în zilele noastre ca fondator al tragediei moderne.

1855: A apărut ziarul „Steaua Dunării”

„Steaua Dunării” a fost o publicație politică de mare influență în epoca premergătoare Unirii Principatelor Române. Fondată de Mihail Kogălniceanu la Iași, publicația a promovat constant ideile unioniste și reformiste, devenind portavocea elitei naționale din Moldova.

Ziarul a cunoscut mai multe etape de apariție, inclusiv în limba franceză, la Bruxelles, sub titlul L’Étoile du Danube. A fost un punct de convergență pentru nume mari ale literaturii și politicii românești: Alecsandri, Negruzzi, Bolintineanu, C.A. Rosetti. În 1859, ziarul s-a unit cu „Zimbrul și Vulturul”, prevestind apariția unei conștiințe naționale coagulate.

1908: Henry Ford a lansat Model T, primul automobil fabricat în masă

Model T, lansat pe 1 octombrie 1908, a fost primul automobil produs în masă, transformând profund industria transporturilor. Vândut inițial cu 825 de dolari, Model T a devenit simbolul mobilității americane și un pas esențial spre globalizarea industriei auto.

Povestea uneia dintre cele mai influente mașini din toate timpurile începe în anul 1908, atunci când Henry Ford lansa pe piață Model T, un automobil care nu doar că a revoluționat transportul personal, dar a și transformat fundamental modul în care se fabrică, se vinde și se percepe o mașină. Timp de aproape două decenii, până în 1927, Ford Model T s-a produs în milioane de exemplare și a devenit un simbol al mobilității accesibile pentru omul obișnuit.

Henry Ford nu a dorit doar să construiască o altă mașină. Scopul său era să creeze un automobil pe care și o familie din clasa de mijloc să și-l permită, o misiune ambițioasă într-o epocă în care mașinile erau considerate obiecte de lux, rezervate celor bogați. Model T, proiectat cu ajutorul unor colaboratori ca Childe Wills, Joseph Galamb și Eugene Farkas, a reprezentat exact această ruptură de trecut.

În ciuda specificațiilor tehnice modeste, un motor de 20 CP și doar două viteze, Model T a făcut imposibilul posibil. Devenit rapid sinonim cu ideea de „mașină a poporului”, acest model a pus bazele automobilului de masă. Era simplu, robust, ușor de întreținut și, cel mai important, accesibil.

Vânzările au fost spectaculoase: între 1908 și 1927, Ford a vândut peste 16,5 milioane de unități, stabilind un record mondial de longevitate pentru o mașină de serie, record care a rămas neatins timp de 45 de ani. Într-un moment în care automobilele erau scumpe și rare, Model T a devenit o prezență obișnuită pe drumurile Americii și ale lumii.

Linia de asamblare mobilă, introdusă de Ford, a redus drastic timpul de fabricație și, implicit, costurile. Cu fiecare iterație a procesului, eficiența creștea, iar prețul final scădea. Astfel, prețul Modelului T a coborât la aproximativ 500 de dolari (echivalentul a 24.000 de dolari astăzi), o sumă accesibilă pentru tot mai mulți americani.

Impactul Modelului T nu s-a limitat la piața auto. A declanșat o revoluție industrială care a influențat întreaga lume. Prin introducerea liniei de asamblare, Ford a redus costurile și a crescut productivitatea într-un mod fără precedent. Alte industrii au urmat exemplul, iar producția în masă a devenit standardul secolului XX.

Cât valorează astăzi un Model T?

Azi, deși are peste un secol de existență, Model T rămâne o piesă de colecție dorită. Prețul unui exemplar bine conservat pornește de la aproximativ 25.000 de dolari, o sumă rezonabilă pentru un vehicul cu asemenea importanță istorică.

Mai mult decât o simplă mașină, Model T este un simbol al unei epoci în care mobilitatea personală a devenit realitate pentru milioane de oameni.

1921: S-a născut fotbalistul și antrenorul român Angelo Niculescu

Angelo Niculescu este considerat una dintre cele mai influente personalități din fotbalul românesc. A avut o carieră extinsă, de la profesor de educație fizică la antrenor al echipei naționale, cu care a obținut calificarea la Campionatul Mondial din Mexic (1970).

A activat la cluburi de prestigiu precum Dinamo și Steaua, a câștigat trofee importante și a contribuit decisiv la profesionalizarea antrenoratului în România. A fost și autor de cărți specializate, devenind un reper în teoria fotbalului autohton.

1924: BOR a adoptat calendarul gregorian

Pe fondul alinierii cu reforma calendaristică introdusă în 1582 de Papa Grigore al XIII-lea, Biserica Ortodoxă Română a adoptat oficial calendarul gregorian la 1 octombrie 1924.

În Regatul României, calendarul fusese deja introdus civil în 1919, dar Biserica a păstrat o perioadă calendarul iulian. Adoptarea a dus la armonizarea sărbătorilor religioase cu cele din alte țări europene și a rezolvat decalajele tot mai mari produse de vechiul sistem.

1924: S-a născut Jimmy Carter, al 39-lea președinte al SUA

Jimmy Carter a fost președinte al SUA într-o perioadă marcată de tensiuni internaționale, dar și de inițiative diplomatice semnificative. Născut în Georgia, a urmat Academia Navală și a avut o carieră militară înainte de a se dedica politicii.

Președinția sa (1977–1981) a fost marcată de acordurile de pace de la Camp David și de deschiderea relațiilor cu China. După mandat, s-a remarcat ca mediator și activist pentru drepturile omului, fiind distins cu Premiul Nobel pentru Pace în 2002.

1935: S-a născut cântăreața și actrița britanică Julie Andrews

Julie Andrews a intrat în istoria cinematografiei prin rolurile sale memorabile, în special ca Mary Poppins, personaj care i-a adus și un Premiu Oscar. Cariera sa a continuat cu filme de referință precum The Sound of Music, dar și cu activitate teatrală și literară.

Chiar dacă o intervenție chirurgicală i-a afectat vocea, Andrews a rămas activă în lumea artistică, semnând cărți pentru copii și jucând în producții moderne, cum ar fi seria The Princess Diaries.

1946: S-a încheiat procesul de la Nürnberg

La 1 octombrie 1946, Tribunalul Militar Internațional a pronunțat sentințele împotriva principalilor lideri naziști judecați pentru crime împotriva păcii, crime de război și crime împotriva umanității.

Procesul a durat aproape un an și a stabilit un precedent juridic important pentru dreptul internațional. Mai mulți lideri naziști, inclusiv Göring, Ribbentrop și Keitel, au fost condamnați la moarte.

1956: S-a născut jurnalistul Cristian Tudor Popescu

Anul acesta, pe 1 octombrie, Cristian Tudor Popescu, unul dintre cei mai influenți editorialiști și analiști români contemporani, împlineşte 69 de ani.

De-a lungul carierei sale, a fost redactor-șef la „Adevărul”, fondator al publicaţiei „Gândul” și președinte al Clubului Român de Presă. A scris cărți de proză și eseistică, dar și lucrări de analiză cinematografică.

Cu un doctorat în cinematografie și o voce activă în dezbaterile publice, Cristian Tudor Popescu rămâne o figură centrală a jurnalismului românesc post-decembrist.

2018: A murit celebrul artist francez Charles Aznavour

Charles Aznavour a fost o legendă a muzicii franceze și internaționale. Cu o carieră de peste șapte decenii, sute de cântece compuse și o prezență constantă pe scenele lumii, Aznavour a fost un simbol al eleganței și al emoției în muzică.

A apărut în filme, a scris piese în mai multe limbi și a fost o voce importantă pentru diaspora armeană. Moartea sa a lăsat un gol imens în cultura mondială.