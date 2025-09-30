search
1 octombrie: În urmă cu 117 ani, Henry Ford lansa primul automobil fabricat în masă. Ce valoare are astăzi o astfel de maşină

Publicat:

Ziua de 1 octombrie marchează o serie de momente istorice majore care au modelat civilizația, cultura și societatea, atât la nivel global, cât și în spațiul românesc. Unul dintre acestea a fost lansarea de către Ford a maşinii sale Model T.

Henry Ford, un pionier în domeniul auto. FOTO: arhivă
Henry Ford, un pionier în domeniul auto. FOTO: arhivă

331 î.Hr.: Alexandru cel Mare îl învinge pe Darius al III-lea al Persiei la Gaugamela

Una dintre cele mai importante bătălii din Antichitate s-a purtat pe câmpia de la Gaugamela, în nordul actualului Irak. Alexandru cel Mare a reușit o victorie uriaşă împotriva lui Darius al III-lea, marcând începutul sfârșitului pentru Imperiul Persan.

După victoriile anterioare de la Issos și cucerirea Egiptului, Alexandru a înaintat adânc pe teritoriul inamic, fără a întâmpina rezistență la trecerea fluviilor Tigru și Eufrat. Darius a încercat să compenseze printr-o armată imensă, estimată de sursele antice la peste 100.000 de oameni, dar superioritatea tacticii și moralului trupelor macedonene a înclinat decisiv balanța.

1541: S-a născut pictorul spaniol El Greco

Domenikos Theotocopuli, cunoscut sub numele El Greco („Grecul”), s-a născut în Creta, în perioada în care insula se afla sub dominație venețiană. În tinerețe a studiat pictura la Veneția, intrând în contact direct cu maeștri renascentiști de prim rang.

"Adoraţia păstorilor", tablou semnat de El Greco. FOTO: arhivă
"Adoraţia păstorilor", tablou semnat de El Greco. FOTO: arhivă

După un scurt popas la Roma, unde a realizat lucrări remarcabile, s-a stabilit definitiv în Spania, la Toledo, devenind unul dintre cei mai originali artiști ai epocii.

El Greco a revoluționat pictura religioasă prin compoziții dramatice, personaje înalte, alungite, și o cromatică intensă. A pictat numeroase altare și capodopere care i-au conferit recunoaștere internațională postumă.

1684: A murit dramaturgul francez Pierre Corneille

Pierre Corneille, născut în 1606 la Rouen, a fost un pionier al teatrului francez clasic. Supranumit „părintele tragediei franceze”, el a modelat gustul publicului prin piese care îmbinau onorul, conflictul interior și idealurile eroice.

Pierre Corneille, părintele dramaturgiei franceze. FOTO: Wikipedia
Pierre Corneille, părintele dramaturgiei franceze. FOTO: Wikipedia

Debutând cu comedii precum Mélite, Corneille s-a remarcat în special prin drama Le Cid, considerată o operă de cotitură în dramaturgia franceză. A fost apreciat de cardinalul Richelieu și a fost membru al grupului literar „Cei cinci poeți”. Opera sa a influențat profund generațiile următoare, fiind omagiat până în zilele noastre ca fondator al tragediei moderne.

1855: A apărut ziarul „Steaua Dunării”

„Steaua Dunării” a fost o publicație politică de mare influență în epoca premergătoare Unirii Principatelor Române. Fondată de Mihail Kogălniceanu la Iași, publicația a promovat constant ideile unioniste și reformiste, devenind portavocea elitei naționale din Moldova.

Ziarul a cunoscut mai multe etape de apariție, inclusiv în limba franceză, la Bruxelles, sub titlul L’Étoile du Danube. A fost un punct de convergență pentru nume mari ale literaturii și politicii românești: Alecsandri, Negruzzi, Bolintineanu, C.A. Rosetti. În 1859, ziarul s-a unit cu „Zimbrul și Vulturul”, prevestind apariția unei conștiințe naționale coagulate.

1908: Henry Ford a lansat Model T, primul automobil fabricat în masă

Model T, lansat pe 1 octombrie 1908, a fost primul automobil produs în masă, transformând profund industria transporturilor.  Vândut inițial cu 825 de dolari, Model T a devenit simbolul mobilității americane și un pas esențial spre globalizarea industriei auto.

Celebrul Model T marca Ford. FOTO: arhivă
Celebrul Model T marca Ford. FOTO: arhivă

Povestea uneia dintre cele mai influente mașini din toate timpurile începe în anul 1908, atunci când Henry Ford lansa pe piață Model T, un automobil care nu doar că a revoluționat transportul personal, dar a și transformat fundamental modul în care se fabrică, se vinde și se percepe o mașină. Timp de aproape două decenii, până în 1927, Ford Model T s-a produs în milioane de exemplare și a devenit un simbol al mobilității accesibile pentru omul obișnuit.

Henry Ford nu a dorit doar să construiască o altă mașină. Scopul său era să creeze un automobil pe care și o familie din clasa de mijloc să și-l permită, o misiune ambițioasă într-o epocă în care mașinile erau considerate obiecte de lux, rezervate celor bogați. Model T, proiectat cu ajutorul unor colaboratori ca Childe Wills, Joseph Galamb și Eugene Farkas, a reprezentat exact această ruptură de trecut.

În ciuda specificațiilor tehnice modeste, un motor de 20 CP și doar două viteze, Model T a făcut imposibilul posibil. Devenit rapid sinonim cu ideea de „mașină a poporului”, acest model a pus bazele automobilului de masă. Era simplu, robust, ușor de întreținut și, cel mai important, accesibil.

Vânzările au fost spectaculoase: între 1908 și 1927, Ford a vândut peste 16,5 milioane de unități, stabilind un record mondial de longevitate pentru o mașină de serie, record care a rămas neatins timp de 45 de ani. Într-un moment în care automobilele erau scumpe și rare, Model T a devenit o prezență obișnuită pe drumurile Americii și ale lumii.

Linia de asamblare mobilă, introdusă de Ford, a redus drastic timpul de fabricație și, implicit, costurile. Cu fiecare iterație a procesului, eficiența creștea, iar prețul final scădea. Astfel, prețul Modelului T a coborât la aproximativ 500 de dolari (echivalentul a 24.000 de dolari astăzi), o sumă accesibilă pentru tot mai mulți americani.

Impactul Modelului T nu s-a limitat la piața auto. A declanșat o revoluție industrială care a influențat întreaga lume. Prin introducerea liniei de asamblare, Ford a redus costurile și a crescut productivitatea într-un mod fără precedent. Alte industrii au urmat exemplul, iar producția în masă a devenit standardul secolului XX.

Cât valorează astăzi un Model T?

Azi, deși are peste un secol de existență, Model T rămâne o piesă de colecție dorită. Prețul unui exemplar bine conservat pornește de la aproximativ 25.000 de dolari, o sumă rezonabilă pentru un vehicul cu asemenea importanță istorică.

Mai mult decât o simplă mașină, Model T este un simbol al unei epoci în care mobilitatea personală a devenit realitate pentru milioane de oameni.

1921: S-a născut fotbalistul și antrenorul român Angelo Niculescu

Angelo Niculescu este considerat una dintre cele mai influente personalități din fotbalul românesc. A avut o carieră extinsă, de la profesor de educație fizică la antrenor al echipei naționale, cu care a obținut calificarea la Campionatul Mondial din Mexic (1970).

Celebrul fotbalist Angelo Niculescu. FOTO: arhivă
Celebrul fotbalist Angelo Niculescu. FOTO: arhivă

A activat la cluburi de prestigiu precum Dinamo și Steaua, a câștigat trofee importante și a contribuit decisiv la profesionalizarea antrenoratului în România. A fost și autor de cărți specializate, devenind un reper în teoria fotbalului autohton.

1924: BOR a adoptat calendarul gregorian

Pe fondul alinierii cu reforma calendaristică introdusă în 1582 de Papa Grigore al XIII-lea, Biserica Ortodoxă Română a adoptat oficial calendarul gregorian la 1 octombrie 1924.

În Regatul României, calendarul fusese deja introdus civil în 1919, dar Biserica a păstrat o perioadă calendarul iulian. Adoptarea a dus la armonizarea sărbătorilor religioase cu cele din alte țări europene și a rezolvat decalajele tot mai mari produse de vechiul sistem.

1924: S-a născut Jimmy Carter, al 39-lea președinte al SUA

Jimmy Carter a fost președinte al SUA într-o perioadă marcată de tensiuni internaționale, dar și de inițiative diplomatice semnificative. Născut în Georgia, a urmat Academia Navală și a avut o carieră militară înainte de a se dedica politicii.

Jimmy Carter a fost al 39-lea preşedinte american. FOTO: arhivă
Jimmy Carter a fost al 39-lea preşedinte american. FOTO: arhivă

Președinția sa (1977–1981) a fost marcată de acordurile de pace de la Camp David și de deschiderea relațiilor cu China. După mandat, s-a remarcat ca mediator și activist pentru drepturile omului, fiind distins cu Premiul Nobel pentru Pace în 2002.

1935: S-a născut cântăreața și actrița britanică Julie Andrews

Julie Andrews a intrat în istoria cinematografiei prin rolurile sale memorabile, în special ca Mary Poppins, personaj care i-a adus și un Premiu Oscar. Cariera sa a continuat cu filme de referință precum The Sound of Music, dar și cu activitate teatrală și literară.

Chiar dacă o intervenție chirurgicală i-a afectat vocea, Andrews a rămas activă în lumea artistică, semnând cărți pentru copii și jucând în producții moderne, cum ar fi seria The Princess Diaries.

1946: S-a încheiat procesul de la Nürnberg

La 1 octombrie 1946, Tribunalul Militar Internațional a pronunțat sentințele împotriva principalilor lideri naziști judecați pentru crime împotriva păcii, crime de război și crime împotriva umanității.

Procesul a durat aproape un an și a stabilit un precedent juridic important pentru dreptul internațional. Mai mulți lideri naziști, inclusiv Göring, Ribbentrop și Keitel, au fost condamnați la moarte.

1956: S-a născut jurnalistul Cristian Tudor Popescu

Anul acesta, pe 1 octombrie, Cristian Tudor Popescu, unul dintre cei mai influenți editorialiști și analiști români contemporani, împlineşte 69 de ani.

Cristian Tudor Popescu împlineşte 69 de ani. FOTO: Facebook
Cristian Tudor Popescu împlineşte 69 de ani. FOTO: Facebook

De-a lungul carierei sale, a fost redactor-șef la „Adevărul”, fondator al publicaţiei „Gândul” și președinte al Clubului Român de Presă. A scris cărți de proză și eseistică, dar și lucrări de analiză cinematografică.

Cu un doctorat în cinematografie și o voce activă în dezbaterile publice, Cristian Tudor Popescu rămâne o figură centrală a jurnalismului românesc post-decembrist.

2018: A murit celebrul artist francez Charles Aznavour

Charles Aznavour a fost o legendă a muzicii franceze și internaționale. Cu o carieră de peste șapte decenii, sute de cântece compuse și o prezență constantă pe scenele lumii, Aznavour a fost un simbol al eleganței și al emoției în muzică.

A apărut în filme, a scris piese în mai multe limbi și a fost o voce importantă pentru diaspora armeană. Moartea sa a lăsat un gol imens în cultura mondială.

