Orașele de 15 minute, noul model urban european care promite reducerea traficului, poluării și timpului pierdut pe drumuri

Un nou model urban promite să reducă traficul, poluarea și timpul pierdut pe drumuri. Tot mai multe orașe europene mizează pe ideea că tot ce ai nevoie ar trebui să fie la maxim 15 minute de casă.

În ultimii ani, conceptul de „orașe de 15 minute” a câștigat teren în planificarea urbană ca o alternativă durabilă și accesibilă pentru îmbunătățirea calității vieții în mediile urbane. Introdusă în 2016 de către urbanistul Carlos Moreno, această idee își propune să restructureze orașele astfel încât locuitorii să poată accesa toate serviciile esențiale în maximum 15 minute pe jos sau cu bicicleta, scrie Holstertur.

Cu scopul de a reduce dependența de mașini și de a îmbunătăți sustenabilitatea mediului, ideea centrală este de a crea orașe mai compacte și funcționale, unde oamenii să își poată satisface nevoile zilnice fără a fi nevoiți să parcurgă distanțe lungi.

Care sunt caracteristicile orașelor de 15 minute?

Orașele de cincisprezece minute sunt caracterizate de o serie de măsuri esențiale care fac posibilă această nouă formă de urbanizare. În primul rând, proximitatea serviciilor. Cetățenii trebuie să aibă acces la servicii de bază, cum ar fi centre de sănătate, supermarketuri, școli, parcuri, locuri de muncă și locuri de divertisment. Acest lucru permite oamenilor să evite navetele lungi cu mașina, reducând astfel congestionarea traficului și poluarea.

În plus, densitatea populației în aceste orașe este în general mai mare, ceea ce facilitează crearea unei infrastructuri de transport public mai eficiente și o disponibilitate mai mare a serviciilor. Acest tip de urbanizare favorizează interacțiunea socială, deoarece oamenii tind să fie mai conectați în cadrul comunității lor.

Un alt aspect cheie al orașelor de 15 minute este infrastructura pietonală și pentru biciclete. Străzile sunt proiectate pentru a fi mai accesibile și mai sigure pentru mersul pe jos și cu bicicleta, cu piste dedicate pentru biciclete și spații pietonale ample.

Acest lucru nu numai că facilitează mobilitatea, dar promovează și un stil de viață mai sănătos, încurajând locuitorii să se deplaseze pe jos sau cu bicicleta, în loc să se bazeze pe vehicule motorizate.

Orașele de 15 minute investesc în transport public eficient și accesibil, care poate include tramvaie, autobuze sau trenuri, pentru a se asigura că cetățenii se pot deplasa rapid și în siguranță între diferite zone ale orașului.

Sustenabilitatea mediului joacă, de asemenea, un rol fundamental în acest model urban, promovând utilizarea energiei regenerabile și a sistemelor de transport mai puțin poluante. Reducerea emisiilor de CO2 și optimizarea resurselor naturale sunt obiective cheie în planificarea acestor orașe .

În Spania, există 136 de municipalități în care 100% din populație locuiește într-o rază de 15 minute la distanță de oraș, în timp ce în alte 572 de municipalități, o parte din populație locuiește în această zonă. Acestea reprezintă 1,68%, respectiv 7,05% din totalul municipalităților din țară. Câteva dintre orașele care se încadrează în conceptul de oraș de 15 minute sunt Barcelona, ​​​​Bilbao, ​​Pamplona și Santander.