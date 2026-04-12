Duminică, 12 Aprilie 2026
Adevărul
Obsesia lui Putin pentru securitate: palatul de la Valdai, transformat într-o fortăreață anti-drone cu sisteme Panțîr și șapte turnuri noi

Noi măsuri de securitate au fost implementate în jurul reședinței lui Vladimir Putin din Valdai, regiunea Novgorod. Potrivit unor imagini satelitare analizate de Europa Liberă, în luna martie 2026 au fost construite șapte turnuri noi pentru sisteme de apărare antiaeriană, menite să întărească protecția complexului folosit de liderul de la Kremlin.

Vladimir Putin Foto: Profimedia
Turnurile urmează să fie echipate cu sisteme Panțîr, care asigură deja apărarea aeriană a domeniului încă de anul trecut. Odată cu instalarea acestora, numărul total al sistemelor antiaeriene care vor proteja proprietatea va ajunge la 27, potrivit The Moscow Times.

Lucrările au început pe 17 martie, iar noile poziții de tragere sunt dispuse în două inele concentrice de apărare în jurul vilei. Specialiștii arată că ridicarea turnurilor crește considerabil câmpul de observație și raza de acțiune a sistemelor, fiind deosebit de eficientă împotriva dronelor care zboară la joasă altitudine, deasupra pădurilor sau a clădirilor din apropiere.

Imagine din satelit a reședinței lui Vladimir Putin din Valdai Foto: Profimedia
Decizia de consolidare a apărării a venit după ce Kremlinul a acuzat Ucraina că ar fi încercat, în decembrie anul trecut, un atac cu drone kamikaze asupra complexului de la Valdai.

În timpul negocierilor de pace desfășurate la Mar-a-Lago, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a susținut că aproape 100 de drone ar fi vizat reședința lui Putin, adăugând că toate au fost interceptate și distruse.

Un palat transformat în fortăreață

Situată în zona Valdai, reședința lui Vladimir Putin apare, în imaginile din satelit, ca un complex de lux cu elemente de fortificație. Domeniul este folosit atât pentru vacanțe și întâlniri discrete, cât și ca reședință privată.

Presa internațională scrie că proprietatea include o vilă cu patru etaje, un centru spa cu piscină și băi cu nămol, grajduri, teren de golf, teren de tenis, un pavilion în stil chinezesc și chiar o biserică privată.

În apropiere, la aproximativ 800 de metri, se află o vilă separată, despre care presa rusă independentă afirmă că ar fi fost construită pentru presupusa parteneră de lungă durată a liderului de la Kremlin, Alina Kabaeva, și pentru copiii lor.

Pe lângă sistemele Panțîr, întreaga zonă este monitorizată permanent de Serviciul Federal de Protecție (FSO), iar accesul este strict restricționat.

Kremlinul invocă noi amenințări cu drone

Potrivit sursei citate, întărirea apărării vine pe fondul unor noi afirmații ale Moscovei privind presupuse tentative de atac asupra reședinței. La finalul anului 2025, Serghei Lavrov a declarat că Kievul ar fi încercat să lovească instalația cu 91 de drone.

Oficialul rus a avertizat atunci că Moscova își poate reconsidera poziția în negocierile privind Ucraina, în timp ce Vladimir Putin ar fi discutat personal incidentul cu președintele american Donald Trump.

De cealaltă parte, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins acuzațiile, catalogându-le drept un „fals” menit să influențeze discuțiile de pace.

Kremlinul nu a prezentat dovezi, iar Wall Street Journal a relatat ulterior că CIA nu a dat crezare versiunii ruse, apreciind că ținta reală ar fi fost o instalație militară din regiunea Novgorod, aflată la distanță de reședința lui Putin.

Măsuri sporite și la Soci

În paralel, FSO întărește securitatea și în alte locații sensibile. La jumătatea lunii martie, autoritățile au anunțat extinderea zonei de securitate din jurul reședinței Bocharov Ruchey din Soci.

Proiectul prevede restricții pe o suprafață de aproximativ 3 kilometri pătrați, inclusiv interzicerea zborului dronelor, limitarea construcțiilor și restricționarea mai multor activități civile.

Potrivit publicației Proekt, înainte de război, Putin petrecea aproximativ o lună pe an la Soci. Din 2023 însă, după ce dronele au început să ajungă în zonă, liderul rus și-ar fi redus drastic deplasările spre sud. 

Surse apropiate Kremlinului susțin că acesta a început inclusiv să poarte vestă antiglonț la aparițiile publice în aer liber.

