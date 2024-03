O casă suedeză, cu buncăr din timpul Războiului Rece, atrage cumpărători, pe fondul ameninţărilor venite dinspre Rusia

Înconjurată de terenuri agricole și de case roșii din lemn, comune în această parte a țării, edificiul are un catarg în exterior și arată ca o casă mare, dar nu deosebit de extraordinară. Dar sub una dintre dependințele casei din Ljungby, Småland, se desfășoară o lume neașteptată, potrivit The Guardian.

O scară modestă dezvăluie un acoperiș de beton gros de 1,25 metri, uși metalice portocalii și o trapă de aer în funcțiune, în spatele căreia se află un buncăr de război rece complet funcțional.

Spațiul de 490 de metri pătrați, pe două etaje, este prevăzut cu propria bucătărie, bar, dormitoare, zone de igienă, centrală electrică și ventilație cu filtru de carbon și este proiectat să reziste la o lovitură directă a unei bombe aeriene de 500 kg.

Edificiul a fost finalizat în 1970 şi a funcţionat ca post de comandă al apărării civile, în mijlocul unei reţele de construcții cu buncăre și adăposturi în Suedia pentru a se proteja de temutul atac nuclear al Uniunii Sovietice din timpul Războiului Rece. Clădirea a fost vândută de municipalitatea locală în 2002 și acum este folosită ca spațiu privat pentru evenimente.

Săptămâna trecută a fost pusă în vânzare şi imediat a stârnit interes în Suedia și în Europa. Sunt din ce în ce mai multe persoane care, după doi ani de război în Ucraina, doresc să își achiziționeze propriul buncăr privat pentru timp de război, în caz de escaladare a conflictului în Europa.

„Sunt foarte puțini cei care s-au gândit la asta înainte. Probabil că s-au gândit acum și au căutat pe Google «adăposturi private» și deodată apare acesta - nici măcar nu trebuie să îl construiască. (...) Aceasta este o posibilitate cu totul unică”, a declarat agentul imobiliar Micael Steneland pentru jurnaliştii The Guardian.

Suedia a alocat 7,7 milioane de lire sterline pentru apărarea civilă în 2024

Suedia a început să construiască adăposturi în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, dar majoritatea au fost edificate în timpul Războiului Rece. În 2002, cu amenințarea războiului rece demult dispărută, s-a oprit, crezând că nu vor mai fi necesare, iar rețeaua sa de 64.000 de adăposturi publice pentru a găzdui 7 milioane de persoane a devenit în mare parte învechită (deși, teoretic, acestea rămân încă funcționale).

Dar de la invazia Ucrainei și aderarea ulterioară a Suediei la NATO, temerile crescânde privind un atac rusesc pe teritoriul suedez au determinat o creștere a interesului pentru astfel de adăposturi.

Agenția suedeză pentru situații de urgență civilă (MSB), ale cărei responsabilități includ apărarea și protecția civilă, a intensificat inspecțiile la adăposturile sale, care ar trebui să fie utilizabile cu un preaviz de doar 48 de ore. Acestea au primit 100 de milioane de coroane (7,7 milioane de lire sterline) în acest an de la guvern, care a manifestat un interes sporit față de acest subiect și care, în ianuarie, a avertizat populația să se pregătească pentru posibilitatea unui război, pentru a merge către controale și pregătiri.

Interes crescut pentru proprietăţi cu buncăre

Agenții imobiliari spun că în ultimele luni au observat un interes crescut pentru proprietățile cu buncăre și adăposturi construite în stânci și în subteran. Între timp, au apărut companii care comercializează adăposturi private rezistente la atacuri nucleare și construcția de adăposturi personalizate la domiciliu pentru cei bogați.

Buncărul din Ljungby, situat la două ore de mers cu mașina de oraşele Göteborg și Malmö, ar putea găzdui 44 de persoane. Resursele de apă, electricitate, căldură și aer curat sr putea asigura supravieţuirea timp de două-trei luni, a declarat proprietarul Kenneth Clausen, în vârstă de 64 de ani.

Deși nu este el însuși un „prepper” - parte a unei mișcări globale de oameni care se pregătesc pentru o criză apocaliptică - antreprenorul a dormit peste noapte în buncăr, pe care l-a decorat într-o gamă eclectică de stiluri, și a fost fascinat de istoria acestuia. El a răsfoit un jurnal de la construcția buncărului, un proces care a durat puțin mai puțin de un an, în care se pot vedea notițe scrise de mână din prima zi de construcție, la 2 decembrie 1969.

Cea mai mare parte a rețelei de adăposturi din Suedia, indicate cu un semn triunghiular portocaliu și negru și cartografiate online, se află sub clădiri rezidențiale, școli și săli de sport și adesea sunt folosite ca adăposturi pentru biciclete sau zone de depozitare. Dar există și adăposturi de capacitate mai mare în marile orașe, cum ar fi Katarinaberget din Stockholm, o parcare, care poate găzdui 16.000 de persoane în caz de urgență.

În apropiere este şi Pionen, un buncăr din timpul Războiului Rece folosit de furnizorul de servicii de internet Bahnhof, despre care se afirmă că poate supraviețui unei lovituri directe de armă nucleară. În caz de război, acesta ar fi folosit pentru a proteja și a opera servicii IT esenţiale, private și publice.

Ce spun suedezii despre reţeaua de adăposturi şi buncăre

Anders Johannesson, managerul unității MSB pentru adăposturi, a declarat că gradul de conștientizare a protecției civile în caz de atac a crescut semnificativ în Suedia, în special în rândul proprietarilor de clădiri cu adăposturi civice. După invazia Rusiei în Ucraina, site-ul său s-a blocat și a trebuit să angajeze mai mult personal pentru a răspunde la solicitări. Deși a recunoscut că există un interes tot mai mare pentru adăposturile private, acestea sunt costisitoare și nu au fost testate de MSB din punct de vedere al siguranței.

„Adăposturile au fost planificate pentru Al Doilea Război Mondial, iar apoi a venit Războiul Rece...”, a spus el. „Acum, când vedem ce poate face Rusia în Ucraina și ce amenință, este timpul ca apărarea noastră și apărarea civilă să se pregătească, astfel încât, dacă se întâmplă ce este mai rău, să putem supraviețui” – a declarat managerul unității MSB pentru adăposturi

Lars Hansson, care conduce Bunkertours, o companie care deţine o editură și este şi operator de turism, a declarat că avertismentele guvernului cu privire la pregătirea pentru război i-a făcut pe mulţi să-şi îndrepte privirile spre buncăre în Suedia, dar nu este convins că rețeaua de adăposturi este pregătită pentru a fi pusă în funcțiune cu personalul adecvat în 48 de ore.

„Nu există nimeni care să fie pregătit așa cum era acum 40 de ani”, a spus el. De asemenea, având în vedere că populația a crescut (în prezent 10,6 milioane de locuitori) și că nu au fost construite noi adăposturi, el s-a îndoit că acestea au capacitatea de a proteja întreaga populaţie.

La rândul său, psihologul Per Carlbring, profesor la Universitatea din Stockholm, a declarat că interesul sporit al Suediei pentru adăposturile de război a fost în multe privințe surprinzător, având în vedere că țara nu a avut o istorie recentă și directă de război sau conflict. Dar, a adăugat el, „căutarea siguranței în adăposturi reflectă o dorință adânc înrădăcinată de control și securitate, într-o lume imprevizibilă”.