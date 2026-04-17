Noi camere AI instalate într-un comitat din Marea Britanie detectează instant dacă nu porți centura sau folosești telefonul

Șoferii au fost avertizați cu privire la lansarea a unor noi camere de supraveghere, care vor atrage amenzi usturătoare și puncte de penalizare pentru contravenienți.

Poliția din Sussex a implementat noi camere cu inteligență artificială în tot comitatul, ca parte a unei noi acțiuni împotriva șoferilor periculoși.

Noile camere au fost concepute pentru a surprinde șoferii care folosesc telefoane mobile sau nu poartă centură de siguranță, ambele făcând parte din „Cele cinci cauze fatale” - principalele cauze ale accidentelor rutiere grave, scrie gbnews.

Acțiunea face parte din Operațiunea Spotlight, o campanie națională a poliției care se desfășoară pe tot parcursul lunii aprilie, cu accent deosebit pe utilizarea centurii de siguranță.

Sistemul de inteligență artificială, furnizat de Acusensus, va fi utilizat timp de câteva săptămâni înainte de a fi revizuit și este finanțat inclusiv din banii colectați din cursurile de conștientizare a vitezei.

Poliția a explicat cum implementarea vine în urma unui test de succes din Sussex în 2024, când camerele au detectat 458 de infracțiuni în doar șapte zile.

Dintre aceștia, 330 de șoferi au fost prinși nepurtând centura de siguranță, în timp ce 118 foloseau un telefon mobil la volan. Alți 10 șoferi comiteau ambele infracțiuni în același timp.

În ultimii trei ani, 82 de persoane din Sussex au fost implicate în accidente în care un șofer folosea un telefon mobil, în timp ce 214 persoane au fost rănite în coliziuni legate de nepurtarea centurii de siguranță.

Șoferii prinși de noile camere video s-ar putea confrunta cu sancțiuni dure, deoarece utilizarea unui telefon mobil atrage șase puncte de penalizare și o amendă de 200 de lire sterline.

În cazuri mai grave, șoferii pot fi dați în judecată, unde riscă o interdicție de a conduce și amenzi de până la 1.000 de lire sterline sau 2.500 de lire sterline pentru șoferii de camioane și autobuze.

Șoferii prinși nepurtând centura de siguranță pot primi o amendă de până la 500 de lire sterline, în timp ce infracțiunile de viteză pot duce, de asemenea, la sancțiuni, inclusiv o amendă de 100 de lire sterline și trei puncte, un curs de conștientizare a vitezei sau o înfățișare în instanță, unde șoferii ar putearămâne fără permis.

Conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor rămâne una dintre cele mai grave infracțiuni, contravenienții riscând o posibilă interdicție de a conduce timp de cel puțin 12 luni dacă sunt condamnați.