„Monstrul din Avignon” a ajuns în fața instanței. Bărbatul care a recrutat bărbați pentru a-i viola soția: „Nu ne naștem perverși, ci devenim”

Francezul de 71 de ani care a recrutat online zeci de bărbați pentru a-i viola soția a spus în fața instanței că este „un violator” și a prezentat scuze familiei sale. Dominique Pelicot este acuzat de viol, viol în grup și încălcarea vieții private prin înregistrarea și difuzarea de imagini sexuale.

Audierea individului a fost amânată în urmă cu o săptămână din pricina stării sale de sănătate.

Francezul s-a prezentat în instanță în cursul dimineții de marți, 17 septembrie. Apărătorul său a susținut că bărbatul se află sub tratament cu medicamente puternice și că are nevoie de pauze.

„Sunt un violator la fel ca toți ceilalți din această sală”, a mărturisit Pelicot la Tribunalul din Avignon, precizând: „Cer soției mele, copiilor mei, nepoților mei să îmi accepte scuzele. Regret ceea ce am făcut. Vă cer iertare, chiar dacă nu este de iertat”, conform BBC.

Cazul femeii drogate și violate de străini a șocat Franța și a dus la izbucnirea unor proteste la nivel național.

„Soția mea a fost o victimă”

Dominique Pelicot a spus în sala de judecată că el însuși a fost violat. Prezentă în sală a fost și Gisele Pelicot, soția inculpatului, care a vrut ca procesul să fie public pentru a-și expune soțul și abuzatorii.

Femeia a devenit un simobl al luptei împotriva violenței sexuale în Franța.

„Timp de 50 de ani, am trăit cu un bărbat care nu mi-aș fi imaginat niciodată că este capabil de aceste acte de viol”, a mărturisit victima.

Femeia a început procedurile de divorț după ce a vorbit cu anchetatorii despre caz.

Nu este pentru prima dată când Dominique Pelicot ajunge în atenția oamenilor legii din Franța. El a fost fost surprins în timp ce făcea poze cu telefonul sub fustele femeilor într-un supermarket, la finalul anului 2020.

Pe lângă soțul victimei, alți 50 de bărbați, cu vârste cuprinse între 26 și 73 de ani, sunt acuzați de viol. În total, 72 de bărbați au luat parte la abuzuri.

În timp ce unii dintre inculpați au spus că sunt vinovați, alții au mărturisit că au crezut că satisfăceau o fantezie a cuplului și că femeia era de acord cu actul sexual.

„Vreau să dovedesc că soția mea a fost o victimă și nu un complice, să dovedesc că acest lucru s-a întâmplat complet fără ca ea să fie conștientă”, a spus Pelicot.

„Nu am avut curajul să merg până la capăt”

Gisele Pelicot a mărturisit în fața anchetatorilor că avea pierderi de memorie și că a consultat un ginecolog pentru că avea dureri inexplicabile.

De asemenea, după ce fiica lui Pelicot, Caroline Darian, a susținut că și ea a fost drogată de tatăl ei, bărbatul a negat afirmația: „Caroline, nu te-am drogat și nu te-am violat niciodată. Nu este posibil să spui asta. Nu am făcut niciodată asta”.

Caroline Darian a vorbit în paginile unei cărți, „Și am încetat să-ți mai spun Danny”, că Dominique Pelicot a drogat-o și a dezvăluit că a lansat un grup de presiune numit „Nu mă trimite la culcare”, pentru a sensibiliza opinia publică privind „supunerea chimică” (n.red acțiunea de a droga o persoană, fie fără ca aceasta să știe, fie amenințând-o).

În instanța s-a spus, de asemenea, că bărbatul a „luat în considerare sinuciderea” la un moment dat, după ce a aflat că soția sa avea o presupusă aventură.

„M-am urcat în mașină și am condus cu intenția de a mă izbi de un rând de copaci, dar nu am avut curajul să merg până la capăt”, a mai spus Pelicot.

Cu lacrimi în ochi, vârstnicul a mărturisit în fața instanței că „încă își iubește” fosta soție.

„Am iubit-o frumos timp de 40 de ani și am iubit-o oribil timp de 10 ani ... Am distrus totul, am pierdut totul. N-ar fi trebuit să fac asta niciodată”.

Ulterior, Dominique Pelicot a mai adăugat și că „a fost foarte fericit cu” Gisele și a recunoscut că ea „nu merita asta”: „Sunt acuzat de multe lucruri. Nu ne naștem perverși, ci devenim”, a mai spus el, conform The Sun.

Procesul ar urma să dureze până în luna decembrie. În cazul în care vor fi găsiți vinovați, inculpații riscă să stea până la 20 de ani după gratii.