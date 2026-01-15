Un incident înfricoșător a avut loc la cascada Valaste din Ida-Viru, Estonia, când un țurțur uriaș s-a desprins de pe un versant, punând în pericol viața turiștilor aflați în zonă. Greete Melliste, aflată cel mai aproape de locul incidentului, a scăpat cu răni ușoare la cap.

Sursa video: X/ @CruxVincit

Cascada Valaste, cu o înălțime de 30 de metri, este o atracție turistică renumită, mai ales iarna, datorită cristalelor de gheață spectaculoase. În perioada Anului Nou, locul a fost vizitat de numeroși turiști, fiind unul dintre cele mai populare obiective din regiunea Ida-Viru.

Incidentul a fost surprins pe video de fotograful amator Karl-Hendrik Muuga, care a imortalizat momentul în care țurțurele uriaș, format din apa înghețată a cascadei, se desprinde și cade cu putere. Din fericire, nimeni nu a fost grav rănit.

„Am venit cu un grup, în care erau și câțiva străini, să admirăm frumusețea de iarnă a cascadei Valaste. La fața locului am descoperit că se poate merge și sub cascadă. Am văzut cum au început să cadă bucățile de gheață și mi-a fost foarte frică. Eram cel mai aproape și nu era ușor să fug undeva“, a povestit Greete Melliste, potrivit portalului local Elu 24.

Ea a adăugat: „Am fost lovită ușor de câteva bucăți de gheață în cap, dar nu a fost grav. Din fericire, am avut doar o durere ușoară de cap, nimic mai mult. Sperietura a fost mai mare, cu siguranță nu voi mai merge vreodată într-un loc atât de periculos!”.

Cascada Valaste devine cu adevărat spectaculoasă iarna, când vântul puternic din nord-vest sau nord îngheață picăturile de apă pe copacii din jur, formând cristale delicate de gheață. Acest fenomen creează un peisaj de basm, care atrage mulți vizitatori în perioada Anului Nou.