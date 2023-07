Mercenarii Wagner vor efectua exerciții comune cu trupele speciale belaruse. Polonia monitorizează situația

Mercenarii din gruparea rusă Wagner vor antrena trupele speciale belaruse în cadrul unor exerciţii militare organizate în apropiere de granița dintre Belarus şi Polonia. Ministerul Apărării polonez a anunțat că monitorizează îndeaproape situaţia de la frontiera cu Belarus şi este pregătit pentru diverse scenarii.

''Forţele armate ale Belarusului continuă pregătirea comună cu combatanţii Wagner PMC (companie militară privată). În cursul săptămânii, unităţi ale forţelor pentru operaţiuni speciale împreună cu reprezentanţi ai Wagner PMC vor efectua sarcini pentru pregătire de luptă în zona militară Brest'', a transmis Ministerul Apărării belarus, a informat Reuters, preluat de Agerpres.

Într-o înregistrare video difuzată miercuri, şeful grupării Wagner, Evgheni Prigojin, îi întâmpină pe combatanţii săi în Belarus, spunându-le că ei nu vor mai lua parte la războiul din Ucraina pentru moment şi ordonându-le să se pregătească pentru misiuni în Africa.

„Bine ați venit, băieți! Mă bucur să vă salut pe toți. Bun venit în Belarus! Am luptat cu demnitate, am făcut multe pentru Rusia. [...] fost luată decizia ca noi să stam aici, în Belarus, pentru ceva timp. Sunt sigur că în această perioadă vom face din armata belarusă a doua cea mai mare din lume. Și dacă va fi nevoie, o vom apăra. Vreau să rog pe toată lumea să acorde cu adevărat atenție faptului că belarușii ne-au întâmpinat nu numai ca pe niște eroi, ci și ca pe niște frați”, spune într-o înregistrare video un bărbat care seamănă cu Prigojin și are vocea sa.

Conform acordului care ar fi fost mediat de Lukașenko, Vladimir Putin le-a oferit mercenarilor trei opţiuni: să se întoarcă acasă, să plece în Belarus sau să semneze un contract cu Ministerul rus al Apărării sau cu alte structuri de forță din Rusia.

Între 2.000 şi 2.500 de mercenari din grupul Wagner ar fi sosit în mod organizat în Belarus începând din 11 iunie, potrivit estimărilor publicate de Motolko Pomoghi, un portal al opoziţiei din această ţară. Mercenarii Wagner se instalează la o bază din orașul Asipovici, la 230 de kilometri nord de graniţa cu Ucraina.

Polonia monitorizează situația de la granița cu Belarus

Ministerul Apărării polonez a transmis joi, după anunțul Belarusului privind exerciții comune cu trupele Wagner, că monitorizează îndeaproape situaţia de la frontiera cu Belarus.

''Frontierele Poloniei sunt sigure, monitorizăm continuu situaţia la graniţa noastră de est şi suntem pregătiţi pentru diverse scenarii întrucât situaţia evoluează'', a transmis Ministerul polonez al Apărării.

Anterior în această lună, Polonia anunţase că va trimite 500 de poliţişti de frontieră pentru a spori securitatea la graniţa cu Belarus, pe fondul creşterii numărului de migranţi care încearcă să intre pe teritoriul polonez şi în contextul potenţialelor ameninţări în urma mutării mercenarilor Wagner în Belarus.