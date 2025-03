Mărturia voluntarilor americani care luptă pentru Ucraina, după decizia SUA de a opri ajutorul militar: „Ne-a trădat pe toți”

Soldații americani care s-au oferit voluntari pentru a lupta alături de arma ucraineană au declarat pentru Kyiv Independent că se simt trădați, dezamăgiți și oripilați de decizia SUA de a suspenda ajutorul militar și schimbul de informații cu Ucraina.

Președintele SUA Donald Trump „ne-a trădat pe toți”, a declarat pentru Kyiv Independent un veteran al armatei americane, al cărui indicativ de apel este Goldfish.

Directorul CIA, John Ratcliffe, a confirmat pe 5 martie că SUA au oprit și schimbul de informații cu Ucraina, o decizie ce poate afecta capacitatea Ucrainei de a identifica ținte rusești, dar mai ales de a-și proteja infrastructura și civilii de atacurile cu rachete.

„Niciodată nu mi-am imaginat că voi auzi vreo persoană publică din SUA – ca să nu mai vorbim de președinte – declarându-și în mod deschis sprijinul pentru un agresor”, a spus Goldfish, un american din Alaska în vârstă de 33 de ani, care servește în prezent în Brigada Aeropurtată a 25-a.

„Dacă stăm aici, acum de partea asupritorului, spunându-i literalmente Ucrainei, fie să se supună, fie să înceteze să existe, asta nu este pace, ci subjgare”.

Unii luptători americani mărturisesc că au sperat până în ultimul moment că Trump nu va abandona Ucraina.

„În adâncul sufletului, știam că se va întâmpla”, admite soldatul Levi Perez, în vârstă de 36 de ani, un american din Alaska cu indicativul Joker.

„Reputația noastră pentru viitorul previzibil aproape că a dispărut”, a subliniat el, menționând că alte țări occidentale își pierd încrederea în SUA și ar putea evita legăturile politice și economice în viitor.

Atât el, cât și alți soldați americani care luptă în Ucraina au convingerea că acțiunile lui Trump nu vor avea drept rezultat pacea, ba dimpotrivă.

„Suntem dincolo de punctul în care putem evita al treilea război mondial, întrucât Rusia nu se va retrage complet, nu va da înapoi teritoriul furat iar Ucraina nu îi va lăsa să păstreze teritoriul”, a spus Perez, referindu-se la aproximativ 20% din teritoriul ucrainean ocupat de Rusia.

O mare îngrijorare privind viitorul

Un fost ofițer de poliție dintr-un oraș din sudul SUA care servește în prezent în armata ucraineană spune că este cel mai mult îl îngrijorează costul în vieți civile.

„Civilii vor avea de suferit exponențial, poate mai mult, pentru că în prezent, pe fondul absenței informațiilor, nu mai dispunem de atât de multe informații privind atacurile cu rachete și drone lansate de pe teritoriul Rusiei”, a declarat el pentru Kyiv Independent.

„Coșmarul care mă ține treaz este întrebarea dacă țara mea își va reveni vreodată”, sune Gimli, un fost militar american în vârstă de 33 de ani, din Washington. „Sau dacă nu cumva Trump și Kremlinul au paralizat complet viitorul țării mele.”

Gmil și alți camarazi americani din Ucraina spun că viziunea lor despre SUA, țara care până acum a apărat libertatea în lume, s-a schimbat complet.

„M-am resemnat cu faptul că s-ar putea să nu am o țară în care să mă întorc pentru că nu am de gând să trăiesc sub un regim fascist”, a spus el, adăugând că speră că „ucrainenii să-mi poată ierta poporul într-o zi”.

Soldații americani își pun speranțele în Europa

Goldfish, care a fost rănit aproape mortal în regiunea Donețk, în vara lui 2023, este de părere că „Europa este tigrul adormit în acest război”.

„Întotdeauna am crezut că Rusia va fi cea care va ținti prea departe în Europa sau va profera amenințări. Dar nu s-a dovedit așa”, a spus Goldfish.

„America a fost cea care a înțepat tigrul și l-a trezit.”

Numărul exact de voluntari americani care luptă în diferite unități din Ucraina nu este public, dar se știe că cel puțin 50, între care aproximativ 40 de veterani militari americani, au fost uciși în luptă până în februarie 2024, potrivit publicației americane de specialitate Task & Purpose. O investigație CNN din 2025 a arătat că peste 20 de americani sunt dispăruți în prima linie.