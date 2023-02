Macron, la Munchen: Nu este momentul pentru dialog

Noi trebuie să ne intensificăm sprijinul' acordat Ucrainei pentru ca aceasta să se îndrepte spre 'negocieri credibile', a pledat vineri preşedintele francez Emmanuel Macron, apreciind în acelaşi timp că, în prezent, 'nu este momentul pentru dialog', relatează France Presse, preluat de Agerpres.

„Trebuie absolut să ne intensificăm sprijinul şi efortul nostru de a ajuta rezistenţa poporului şi armatei ucrainene şi de a le permite să desfăşoare contraofensiva, singura care va permite negocieri credibile în condiţiile alese de Ucraina, de autorităţile sale şi poporul său”, a declarat şeful statului francez în cadrul Conferinţei de Securitate de la Munchen (Germania).

Nu este momentul pentru dialog

„Astăzi, foarte clar, nu este momentul pentru dialog”, a afirmat Macron, care a încercat mult timp să menţină deschise canalele de comunicare cu preşedintele rus Vladimir Putin, atrăgându-şi uneori critici puternice din partea ţărilor europene, în special a Ucrainei.

„Nu este momentul pentru dialog, pentru că avem o Rusie care a ales războiul, care a ales să-şi intensifice războiul şi care a ales să meargă până la crime de război şi atacuri asupra infrastructurii civile”, a argumentat el.

Rusia nu trebuie să câștige

'Rusia nu poate şi nu trebuie să câştige acest război, iar agresiunea rusă trebuie să eşueze pentru că nu putem accepta banalizarea recurgerii ilegale la forţă, pentru că în caz contrar întreaga securitate europeană şi, în general, stabilitatea globală ar fi puse în discuţie', a subliniat Emmanuel Macron.

Macron s-a declarat 'pregătit pentru un conflict prelungit', chiar dacă 'nu-şi doreşte' aceasta. 'Dar mai ales chiar dacă nu ne dorim, trebuie să fim colectiv credibili în capacitatea noastră de a susţine acest efort', a insistat el. 'Este singura modalitate de a-l face să revină la masa discuţiilor într-un mod acceptabil', a spus el referindu-se la preşedintele rus.

Potrivit lui, a vorbi despre negocieri 'nu este un spirit de compromis, ci este un spirit de responsabilitate'. 'Această pace va fi cu atât mai posibilă şi credibilă cu cât suntem mai puternici astăzi şi dacă vom şti să fim aşa pe termen lung', a adăugat el.

Emmanuel Macron s-a referit de asemenea la efortul necesar al industriilor de război europene pentru a sprijini efortul militar al continentului.

Conferință cu privire la apărarea Europei

El a anunţat că doreşte să organizeze la Paris o 'conferinţă cu privire la apărarea aeriană a Europei', cu participarea în special a Germaniei, Italiei şi Marii Britanii.

Acest summit 'va permite abordarea respectivului subiect sub unghi industrial, cu participarea tuturor industriaşilor europeni care au soluţii de oferit, dar şi sub unghi strategic şi, aş spune că poate mai întâi de toate, sub unghi strategic, incluzând problema descurajării' nucleare, a precizat preşedintele francez.

În această privinţă, Emmanuel Macron a lansat 'un apel la reinvestirea masivă în apărarea noastră, dacă noi, europenii, vrem pace', notează AFP.