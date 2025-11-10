Video Locul din Europa unde nu există limite de viteză pentru șoferi. „Când nu există reguli, nimănui nu-i pasă, te obișnuiești cu asta”

O insulă uimitoare, situată la mai puțin de trei ore de călătorie de continentul britanic, este o destinație populară pentru pasionații de mașini dintr-un motiv esențial: nu există limite de viteză.



Pasionații de mașini care doresc să accelereze la maxim fără consecințe au opțiuni limitate în Europa.

Fie că mergeți pe autostrada germană Autobahn, fie că rezervați o zi pe circuit, Insula Man este destinația ideală pentru cei care doresc să-și testeze mașina la maxim. Insula este o dependență autonomă a Coroanei Britanice, care are control asupra multora dintre propriile reguli, scrie Express.

Acest lucru înseamnă că multe dintre drumurile insulei din afara zonelor construite nu au restricții naționale de viteză, deși unele reguli sunt încă în vigoare.

Șoferii trebuie să fie conștienți că legile privind conducerea neatentă și periculoasă sunt în continuare în vigoare, ceea ce înseamnă că participanții la trafic trebuie să aibă în permanență controlul asupra vehiculelor lor. În același timp, în unele zone construite există restricții de viteză de 48 km/h, iar în alte zone restricții de 32 km/h.

Șoferii nou calificați nu trebuie să conducă vehiculul cu o viteză mai mare de 80 km/h în primele 12 luni de la obținerea permisului. Insula Man este cunoscută pentru frumusețea sa naturală, cu locuri precum Dhoon Glen, Niarbyl și Peek Castle printre cele mai importante atracții.

Cu toate acestea, insula este renumită și pentru legătura sa cu sporturile cu motor și pentru cursele de motociclete Isle of Man TT, de renume mondial, care se desfășoară în fiecare lună iunie. Peste 50.000 de persoane vin pe insulă pentru acest eveniment în fiecare an, cursele fiind considerate unul dintre cele mai periculoase evenimente de sporturi cu motor din lume.

O mare parte din celebrul circuit montan Snaefell Mountain Course utilizat în curse se desfășoară pe drumuri fără restricții, ceea ce înseamnă că vizitatorii pot parcurge o mare parte din traseu cu orice viteză.

Pe Reddit, un utilizator al drumului a explicat că una din 20 de mașini circulă cu o viteză mai mare de 100 km/h pe munte, dar a sugerat că majoritatea rămân sub 160 km/h.

Utilizatorul Reddit @Reasonably_Manicured a spus: „Uneori conduc cu peste 220 km/h mph, în funcție de drum și de condiții. Dar, să fiu sincer, te plictisești să conduci cât mai repede posibil. În Marea Britanie se simte diferit doar pentru că există reguli, iar când nu există reguli, nimănui nu-i pasă, te obișnuiești cu asta.”

Insula Man a organizat un sondaj privind introducerea unei limite naționale de viteză în 2006, dar planul a fost respins de localnici. 54% din cele 13.600 de persoane care au răspuns la un chestionar pe această temă au votat împotriva limitei de de viteză. În același timp, 55% au respins introducerea unei limite ușor mai mici, de 100 km/h, pe restul rutelor fără restricții de viteză ale insulei.