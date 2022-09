LIVE TEXT | Război în Ucraina. Zelenski speră că Truss va ajuta Ucraina "să contracareze eforturile distructive" ale rușilor

Este a 195-a zi de la începutul războiului în Ucraina. Zelenski a anunțat, în timpul discursului său de vineri seară, că speră ca Truss să ajute Ucraina "să contracareze eforturile distructive" ale rușilor.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat speranța că noul premier britanic, Liz Truss, va ajuta țara sa să "contracareze eforturile distructive" ale Rusiei.

"Cred că împreună vom fi în măsură să facem mai mult pentru a ne proteja popoarele şi a contracara toate eforturile distructive ale Rusiei", a declarat Volodimir Zelenski, potrivit Agerpres.

Rusia a obținut venituri uriașe datorită prețurilor ridicate ale combustibililor fosili

Rușii au reușit să câștige peste 158 de miliarde de dolari din exporturile de combustibili fosili în ultimele șase luni, de la începerea războiului, conform unui raport emis de un centru independent de cercetare, CREA.

"Explozia preţurilor combustibililor fosili înseamnă că veniturile actuale ale Rusiei sunt cu mult peste cele din anii precedenţi, în ciuda reducerilor volumelor exportate", subliniază raportul redactat de Centre for research on energy and clean Air (CREA), cu sediul în Finlanda, potrivit Agerpres.

UPDATE 04:00 Gazprom anunță că Nord Stream 1 nu mai poate funcționa deoarece nu respectă măsurile de siguranță

Gigantul rus exportator de gaze a anunțat, luni, că a primit un avertisment oficial din partea autorităților de reglementare rusă c privire la stația de compresoare Portavia. Această stație ar trebui să pompeze gaze către Rusia prin conducta Nords Stream 1, dar se pare că nu respectă cerințele de siguranță.

Gazprom a precizat că a identificat p scurgere de ulei de motor la singura turbină aflată în funcțoiune la stația Portovaya și că va întrerupe furnizarea de gaze până la remedierea problemei.

„Cauzele scurgerilor de ulei pot fi eliminate doar de o companie de reparații specializată”, a transmis luni Gazprom, citându-i pe reprezentanții societății germane Siemens Energy, care a a efectuat lucrări de mentenanță la turbinele gazoductului Nord Stream 1, potrivit Digi24.

UPDATE 02:00 Vladimir Putin adoptă o doctrină de politică externă bazată pe conceptul de "lume rusă"

Președintele rus Vladimir Putin a aprobat o nouă doctrină de politică externă bazată pe conceptul de "lume rusă". Această noțiune a fost folosită de către ideologii conservatori pentru justificarea invervenției de pe teritoriul ucrainean, în sprijinul vorbitorilor de rusă.

„Federația Rusă oferă sprijin compatrioților săi care trăiesc în străinătate în îndeplinirea drepturilor lor, pentru a le asigura protecția intereselor și păstrarea identității lor culturale rusești”, se arată în noua doctrină promovată de Putin, potrivit Digi24.

UPDATE 00:00 13 nave încărcate cu cereale au pornit din porturile ucrainene

Peste 282 de mii de tone de produse agricole au plecat din 3 porturi ucrainene, conform unui comunicat ucrainean al infrastructurii și se îndreaptă spre 8 țări.

13 nave au părăsit porturile Odesa, Chornomorsk și Pivdenny – aceasta este cea mai mare caravană de nave de la începutul implementării „inițiativei cerealelor”. Astfel, 6 nave au plecat din portul Pivdenny, 5 din portul Chronomorsk și 2 din portul Odesa. În total, la bordul a 13 nave se aflau 282,5 mii tone de produse agricole ucrainene, care se îndreaptă spre 8 țări”, se precizează în comunicat, potrivit Libertatea.

Ucrainenii ar fi eliberat localitatea Visokopillea, din regiunea Herson

Adjunctul șefului biroului președintelui, Kirilo Timoșenko, a spus pe rețelele de socializare că forțele ucreainene au eliberat localitatea Visokopillea, din regiunea Herson.