Rusia a obținut venituri uriașe din exporturile de combustibili fosili, în șase luni de război

Rusia a obţinut venituri de 158 de miliarde de euro din exporturile de combustibili fosili în şase luni de război, profitând de preţurile ridicate, potrivit raportului unui centru independent de cercetare publicat marţi, care îndeamnă la sancţiuni mai eficiente, transmite AFP, citată de Agerpres.

„Explozia preţurilor combustibililor fosili înseamnă că veniturile actuale ale Rusiei sunt cu mult peste cele din anii precedenţi, în ciuda reducerilor volumelor exportate", subliniază raportul redactat de Centre for research on energy and clean Air (CREA), cu sediul în Finlanda.

Prețurile gazele au atins maxime istorice

Preţurile gazelor au atins maxime istorice în Europa, în timp ce preţul petrolului a crescut semnificativ de la începutul războiului, înainte de a scădea recent.

„Estimăm că exporturile de combustibili fosili au contribuit cu 43 de miliarde de euro la bugetul federal rus, ajutând la finanţarea crimelor de război din Ucraina", au calculat autorii. Aceste cifre au fost estimate pentru primele şase luni de război după invazia Ucrainei de către Rusia, din 24 februarie până în 24 august.

UE a fost principalul importator

În această perioadă, CREA estimează că principalul importator de combustibili fosili ruşi a fost Uniunea Europeană (pentru 85,1 miliarde de euro), urmată de China şi Turcia. UE a decis un embargo progresiv asupra importurilor sale de petrol şi produse petroliere.

De asemenea, a pus deja capăt achiziţiilor de cărbune, dar gazul rusesc, de care este foarte dependent, nu este deocamdată avut în vedere. Centrul de cercetare consideră, însă, că embargoul european asupra cărbunelui - pus în aplicare la 10 august - a dat roade, exporturile ruse coborând de atunci la cel mai scăzut nivel de la invazia Ucrainei.

Petrolul rusesc, pe pieţele unde se presupune că ar fi interzis

„Rusia nu a reuşit să găsească alţi cumpărători", scriu autorii raportului. În schimb, CREA consideră că trebuie puse în aplicare reguli „mai stricte" pentru a împiedica pătrunderea petrolului rusesc pe pieţele unde se presupune că ar fi interzis. Sancţiunile occidentale sunt astăzi prea uşor eludate, potrivit acestuia.

„UE trebuie să interzică folosirea navelor şi porturilor europene pentru transportul petrolului rusesc spre ţări terţe", estimează astfel raportul.

De asemenea, Regatul Unit este îndemnat să interzică implicarea sectorului său de asigurări în astfel de transporturi internaţionale.

La rândul lor, ţările din G7 au decis vineri să plafoneze „de urgenţă" preţul petrolului rusesc, un mecanism complex de pus în aplicare şi care este menit să dea o nouă lovitură veniturilor energetice ale Moscovei.