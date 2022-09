Mihail Hodorkovski le cere rușilor să saboteze războiul purtat de Putin împotriva Ucrainei

Fostul oligarh rus Mihail Hodorkovski le-a cerut conaționalilor săi aflați în țară să se dedea unui val de „sabotaj” împotriva structurilor statului, cu scopul de a destabiliza guvernul și a deraia războiul purtat de Vladimir Putin împotriva Ucrainei.

Hodorkovski, care s-a mutat la Londra după ce a stat timp de zece ani în închisoare, între 2003 și 2013, consideră că invazia lansată de Putin în Ucraina a schimbat complet agenda opoziției politice din Rusia și că „rezistența armată” poate juca un rol la un moment dat.

„Trebuie să le explicăm oamenilor ce pot să facă, să-i convingem că trebuie să facă și, de asemenea, să-i ajutăm dacă (...) ajung într-o situație periculoasă”, a declarat Hodorkovski pentru The Guardian.

Potrivit lui Hodorkovski, potențialele acțiuni de sabotaj trebuie să țină cont de toleranța fiecărei persoane la risc și pot varia de la pictarea de graffiti anti-război pe străzi până la sabotarea livrărilor legate de război sau incendierea birourilor de recrutare.

„Dar suntem foarte clar împotriva metodelor teroriste care dăunează oamenilor neînarmați”, a spus el, denunțând în acest sens uciderea Dariei Dughina.

Hodorkovski a vorbit și despre noua sa carte, „The Russia Conundrum”, care urmează să apară la sfârșitul acestei săptămâni. Parțial memorii și parțial o analiză a regimului Putin, cartea reprezintă un șablon pentru statele occidentale despre cum să gestioneze chestiunea rusă.

Cel mai bogat om din Rusia la începutul deceniului 2000 - 2010, Mihail Hodorkovski, în vârstă de 59 de ani, a fost întemnițat în primul mandat al lui Putin la Kremlin după ce a criticat corupția guvernamentală. Odată arestat, a fost deposedat de afaceri, în principal de compania petrolieră Yukos, succedată de Rosneft.

Privind în urmă, Mihail Hodorkovski admite că l-a citit complet greșit pe Vladimir Putin. „Nu am fost suficient de ascuțit ca să-l văd. Are acea abilitate profesională tipică KGB-ului de a se adapta la interlocutorul său, dar are și un talent personal pentru asta. Pe atunci, nu se simțea stabil în poziția sa și nu dorea să-și creeze inamici care să se unească împotriva lui. Desigur, nu a avut niciodată opinii liberale”, a afirmat Hodorkovski.