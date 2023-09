LIVE TEXT | Război în Ucraina. Armata rusă a desfășurat 50.000 de soldați pentru a relua Kupiansk, dar a avut puțin succes. Operațiuni comune GUR-partizani

Rusia și-a crescut producția de rachete și arme peste nivelurile de producție de dinainte de război, în ciuda sancțiunilor occidentale.

UPDATE 06.36 Se pare că Ministerul apărării al Rusiei a întrerupt temporar o rotație a forțelor Grupului Wagner în Siria, pe fondul rapoartelor despre eforturile continue ale Ministerului Apărării Rusiei de a subsuma operațiunile Wagner în Siria.

Un proeminent blogger afiliat la Kremlin a amplificat afirmația la 13 septembrie conform căreia Ministerul Apărării Rusiei a blocat forțele Wagner de la rotația personalului din Africa prin baza aeriană Hmeimim din Latakia, Siria, determinând forțele Wagner să negocieze cu Ministerul Aerului sirian să se rotească prin baza aeriană Tiyas în schimb. Bloggerul a susținut că Ministerul Apărării din Rusia a folosit vehicule aduse pe pistă pentru a împiedica aterizarea unui avion Wagner la baza aeriană Tiyas pe 12 septembrie, iar apoi a desfășurat elicoptere care amenințau să doboare un avion Wagner.

Bloggerul a susținut că adjunctul ministrului rus al apărării a contactat conducerea Wagner din Siria, generalul colonel Yunus-Bek Yevkurov, care a permis aterizarea avionului. Acest conflict raportat, dintre Ministerul de Defensa al Rusiei și Wagner din Siria sugerează că elementele Grupului Wagner pot avea în continuare o conducere coerentă și că Ministerul Apărării are profunde îngrijorări cu privire la semi-independența contingentului sirian al Wagner. Capacitatea Wagner de a negocia cu înalți oficiali ai Ministerului Apărării din Rusia și Siria indică faptul că Wagner își păstrează probabil o conducere suficient de coerentă pentru a funcționa semi-independent de Ministerul Apărării rus.

Decizia Ministerului rus al Apărării de a refuza folosirea de către Wagner a bazei aeriene Hmeimim și de a întrerupe rotația forțelor indică faptul că Ministerul rus al Apărării este probabil îngrijorat de insubordonarea Wagner față de armata rusă din Siria, deși preocupările precise sunt neclare. Contingentul Wagner din Siria poate avea capacități de luptă mai bune decât contingentele Wagner din alte state africane, datorită unei combinații de pregătire, provizii și organizare. Ministerul Apărării ar putea fi, de asemenea, îngrijorat de faptul că, contingentul Wagner din Siria este mai loial lui Prigojin decât celelalte brațe Wagner.

UPDATE 06.12 Forțele ucrainene au efectuat lovituri cu rachete asupra Sevastopolului ocupat, Crimeea, pe 13 septembrie, avariand o navă rusă de debarcare, un submarin din clasa Kilo și infrastructura portuară.

Departamentul de Comunicații Strategice al Forțelor Armate Ucrainene a declarat că forțele ucrainene au efectuat cu succes lovituri cu rachete asupra mijloacelor navale rusești și a infrastructurii portuare din Sevastopolul ocupat. Purtătorul de cuvânt al Direcției Generale de Informații Militare (GUR), Andriy Yusov, a declarat că rachetele au lovit instalația de reparare a navelor de stat rusă Sevmorzavod, avariand instalațiile de reparații, precum și o navă de debarcare și un submarin, pe care le-a descris pe ambele ca fiind irecuperabile. Ministerul rus al Apărării (MOD) a susținut că apărarea antiaeriană rusă a interceptat șapte din 10 rachete de croazieră ucrainene care vizau instalația de reparare a navelor Sevmorzavod, dar a recunoscut că rachetele ucrainene au lovit două nave în reparație.

Filmări geolocalizate publicate pe 13 septembrie arată explozii la docul uscat din portul Sevastopol. Imaginile din satelit publicate pe 12 septembrie arată o navă de debarcare din clasa Ropucha și un submarin din clasa Kilo la docul uscat, iar imaginile din satelit publicate pe 13 septembrie arată că lovitura cu rachete ucrainene probabil a distrus cele două nave. Purtătorul de cuvânt al Comandamentului Operațional de Sud al Ucrainei, căpitanul de prim rang, Nataliya Humenyuk, a declarat că nu au fost prezenți transportatori de rachete rusești în timpul atacului, dar a remarcat că serviciile de informații ucrainene încă nu știu ce submarin se afla în docul uscat.

Distrugerea aparentă a celor două nave va face probabil imposibil de folosit docul uscat până când forțele ruse vor putea curăța resturile, ceea ce poate dura o perioadă semnificativă de timp. Amploarea daunelor aduse instalațiilor de reparații ale lui Sevmorzavod dincolo de docul uscat este neclară.

UPDATE 05.58 Oficialii ruși nu au abordat lovitura ucraineană din portul Sevastopol, în timp ce unii ultranaționaliști ruși au răspuns cu indignare previzibilă.

Oficialii de ocupație din Crimeea au susținut că loviturile au deteriorat clădiri rezidențiale și au rănit câteva zeci de persoane, deși nu au spus dacă răniții erau militari ruși. Proeminentul propagandist de la Kremlin, Vladimir Solovyov, și-a exprimat furia profundă față de lovitură și a cerut lovituri de represalii asupra instalațiilor occidentale care au produs presupusele rachete pe care Ucraina le-a folosit în cursul loviturii.

Apelul lui Solovyov la escaladare cu Occidentul este o retorică generală pentru publicul său intern, dar nu reflectă nicio poziție reală a Kremlinului în această chestiune. Bloggeri ruși și-au exprimat îngrijorarea că lovitura ucraineană prevestește o intensificare a campaniei de interdicție a Ucrainei care vizează Crimeea ocupată.

UPDATE 05.41 Forțele ucrainene au înaintat în vestul regiunii Zaporijia și au avansat în apropiere de Bakhmut pe fondul operațiunilor de contraofensivă continue pe ambele sectoare ale frontului pe 13 septembrie.

Imaginile geolocalizate publicate pe 12 septembrie indică faptul că forțele ucrainene au înregistrat câștiguri limitate la sud de Robotyne (12 km sud de Orikhiv) în vestul regiunii Zaporijia. Statul Major ucrainean a raportat pe 13 septembrie că forțele ucrainene au obținut succese parțiale nespecificate lângă Robotyne, precum și lângă Klishchiivka (7 km sud-vest de Bakhmut), Andriivka (10 km sud-vest de Bakhmut) și Kurdyumivka (13 km sud-vest de Bakhmut) în direcția Bakhmut.

UPDATE 05.26 Forțele ruse au efectuat o serie de lovituri cu drone Shahed-131/136 care vizează regiunile Sumy și Odesa în noaptea de 12 spre 13 septembrie.

Statul Major ucrainean a raportat că apărarea antiaeriană ucraineană a distrus 34 din 45 de Shahed, care vizau în principal infrastructura portuară din Izmail și Reni, Regiunea Odesa. Șeful administrației Oblastului Odesa, Oleh Kiper, a raportat că loviturile cu drone au deteriorat portul și infrastructura civilă din raionul Izmail. Forțele aeriene ucrainene au raportat că forțele ruse au lansat dronele din Capul Chauda ocupat din Crimeea, Primorsko-Akhtarsk în Krasnodar Krai și Kursk Oblast.

UPDATE 05.05 Președintele rus Vladimir Putin este probabil îngrijorat de faptul că relația din ce în ce mai apropiată a Rusiei cu Coreea de Nord ar putea pune în pericol schemele existente de evaziune a sancțiunilor Rusiei.

Putin s-a întâlnit cu dictatorul nord-coreean Kim Jong Un la Cosmodromul Vostochny din regiunea Amur pe 14 septembrie. Putin a numit întâlnirea „productivă” și a raportat că el și Kim au avut un „schimb franc de opinii cu privire la situația din regiune și la relațiile bilaterale.” Putin a mai declarat că Rusia continuă să respecte restricțiile privind cooperarea militaro-tehnică. cu Coreea de Nord, dar a remarcat că în „cadrul regulilor actuale, există oportunități.”

Putin își prezintă probabil în mod neutru întâlnirea cu Kim pentru a echilibra interesul Rusiei de a achiziționa muniție de artilerie nord-coreeană cu preocupările legate de riscul de declanșare a unor sancțiuni internaționale secundare asupra Rusiei din cauza potențialului comerț cu Coreea de Nord, pe fondul controlului internațional sporit al eludării sancțiunilor ruse.

UPDATE 04.54 Forțele ruse au continuat operațiunile ofensive de-a lungul liniei Kupyansk-Svatove-Kreminna, dar nu au făcut niciun câștig confirmat sau susținut pe 13 septembrie.

Statul Major ucrainean a raportat că forțele ruse au efectuat un atac fără succes la nord-vest de Berestove (20 km nord-vest de Svatove). Un agregator de știri rus a susținut că forțele ruse au efectuat operațiuni ofensive în apropiere de Synkivka (9 km nord-est de Kupyansk) și Petropavlivka (7 km est de Kupyansk) pe 12 septembrie. Un blogger rus a susținut pe 13 septembrie că forțele ruse au condus operațiuni ofensive fără succes la vest de Novoselivske (14 km nord-vest de Svatove).

Șeful Republicii Cecene, Ramzan Kadyrov, a postat imagini în care susține că arată forțele cecene „Akhmat” Spetsnaz care operează în zona pădurii Serebryanske (11 km sud de Kreminna). Un alt blogger rus a postat imagini pe 12 septembrie susținând că arată elemente ale Brigăzii 21 de Infanterie Motorizată ruse (Armata a 2-a Arme Întrunite, Districtul Militar Central) lovind forțele ucrainene de-a lungul liniei Svatove-Kreminna. Ministerul Apărării al Regatului Unit (UK MoD) a raportat pe 13 septembrie că elemente ale Armatei a 25-a de Arme Întrunite (CAA) rusă (se pare că au fost formate sub Districtul Militar de Est) s-au desfășurat în prima linie în regiunea Lugansk, susținând raportarea anterioară a ISW. Wall Street Journal ( WSJ ) a mai raportat că forțele ruse se regrupează și formează noi unități de asalt cu personal din nou-creatul 25 CAA în direcția Kupyansk.

WSJ a raportat că armata rusă a desfășurat 50.000 de soldați pentru a relua Kupyansk, dar a avut puțin succes. Șeful ucrainean Oblast Harkiv, Oleh Synehubov, a declarat că forțele ruse nu au capturat un singur sat nou în direcția Kupyansk din 2022, ci doar au extins „zona gri” contestată în jurul unui număr de așezări.

UPDATE 04.33 Forțele ucrainene au efectuat atacuri la sol de-a lungul liniei Kupyansk-Svatove-Kreminna pe 13 septembrie, dar nu au obținut niciun câștig pretins sau confirmat.

Un blogger rus a susținut că luptele continuă la periferia orașului Kupyansk – probabil referindu-se la zona de lângă Synkivka și Petropavlivka – și că forțele ucrainene contraatacă de pe flancurile așezării pentru a evita încercuirea Rusiei. ISW nu a observat dovezi vizuale ale progreselor rusești suficient de aproape de Kupyansk pentru a necesita îngrijorarea Ucrainei cu privire la încercuire.

Surse ruse, inclusiv Ministerul Apărării din Rusia, au susținut pe 12 și 13 septembrie că forțele ucrainene au efectuat atacuri fără succes în apropiere de Yampolivka (17 km vest de Kreminna), Torske (14 km vest de Kreminna), Dibrova (7 km sud-vest de Kreminna) și zona pădurii Serebryanske.

UPDATE 04.19 Forțele ucrainene au continuat operațiunile de contraofensivă în jurul Bakhmut și au avansat pe 13 septembrie.

Statul Major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au continuat operațiunile ofensive în direcția Bakhmut și au obținut succese parțiale nespecificate lângă Klișchiivka (7 km sud-vest de Bakhmut), Andriivka (10 km sud-vest de Bakhmut) , și Kurdyumivka (13 km sud-vest de Bakhmut).

Un blogger rus a susținut că forțele ruse s-au retras din mai multe poziții nespecificate lângă Klișchiivka și s-au fixat în poziții defensive în spatele liniei de cale ferată la est de așezare. Bloggeri ruși au susținut că luptele sunt în desfășurare în și la nord de Klișchiivka și că forțele ruse mențin poziții la periferia de nord-est a așezării.

UPDATE 03.55 Forțele ruse au contraatacat în zona Bakhmut pe 13 septembrie, dar nu au înregistrat niciun câștig confirmat.

Statul Major ucrainean a raportat că forțele ruse au desfășurat acțiuni ofensive fără succes în apropiere de Orikhovo-Vasylivka (11 km nord-vest de Bakhmut) și Bohdanivka (7 km nord-vest de Bakhmut). Un proeminent blogger rus a susținut că forțele ruse au desfășurat contraatacuri cu succes în apropiere de Klișchiivka și au împins forțele ucrainene din așezare, dar că focul puternic de artilerie ucraineană împiedică forțele ruse să-și restabilize pozițiile în centrul și sudul Klișchiivka.

ISW nu a observat totuși o confirmare vizuală că forțele ucrainene au părăsit poziții în Klișchiivka. blogger a susținut, de asemenea, că există rapoarte contradictorii conform cărora forțele ruse au recucerit complet Andriivka.

UPDATE 03.42 MOD-ul rus a susținut că forțele ruse au respins atacurile ucrainene în apropiere de Pervomaiske (12 km sud-vest de Avdiivka) și Krasnohorivka (22 km sud-vest de Avdiivka) de-a lungul frontului orașului Avdiivka-Donețk pe 13 septembrie.

UPDATE 03.31 Forțele ruse au continuat atacurile terestre limitate de-a lungul frontului orașului Avdiivka-Donețk pe 13 septembrie, dar nu au avansat.

Statul Major ucrainean a raportat că forțele ruse au desfășurat acțiuni ofensive fără succes în apropiere de Avdiivka, Marinka (27 km sud-vest de Avdiivka) și Novomykhailivka (36 km sud-vest de Avdiivka). Un blogger rus a susținut, de asemenea, că atacurile rusești în apropiere de Avdiivka nu au avut succes.

UPDATE 03.16 Forțele ucrainene au desfășurat operațiuni ofensive în zona de frontieră de vest Donețk-estul Oblast Zaporijia pe 13 septembrie, dar nu au făcut niciun progres confirmat.

Ministerul rus al Apărării și alte surse ruse au susținut că forțele ruse au respins atacurile ucrainene de-a lungul liniei Novodonetske-Novomayorske (13–18 km sud-est de Velyka Novosilka) și lângă Pryyutne (16 km sud-vest de Velyka Novosilka).

UPDATE 03.01 Forțele ruse au desfășurat operațiuni ofensive în zona de frontieră de vest Donețk-estul Oblast Zaporijia pe 13 septembrie, dar nu au avansat.

Statul Major ucrainean a raportat că forțele ruse au atacat fără succes la sud de Novodarivka (13 km sud-vest de Velyka Novosilka). Un blogger rus a susținut că forțele ruse dețin poziții recent ocupate lângă Pryyutne. Filmările publicate pe 12 septembrie arată lunetişti ai Brigăzii a 5-a de tancuri ruse (Armata 36 de Arme Întrunite, Districtul Militar de Est) care operează în zona Velyka Novosilka.

UPDATE 02.47 Forțele ucrainene au condus operațiuni ofensive în vestul regiunii Zaporijia pe 13 septembrie și au avansat.

Imaginile geolocalizate publicate pe 12 septembrie arată că forțele ucrainene au făcut câștiguri limitate la sud de Robotyne (12 km sud de Orikhiv). Statul Major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au obținut un succes parțial lângă Robotyne.

Ministerul rus al Apărării și alte surse ruse au susținut că forțele ruse au respins atacurile ucrainene în apropiere de Verbove (la 18 km sud-vest de Orikhiv) și în zona dintre Robotyne și Verbove. Un blogger rus a susținut că cea mai mare parte a Robotyne este contestată și că forțele ruse mențin poziții în apropierea periferiei de sud a așezării.

Un blogger rus a susținut pe 12 septembrie că forțele ucrainene au atacat la vest de Robotyne în direcția Kopani (la 12 km sud-vest de Orikhiv).

UPDATE 02.29 Forțele ruse au desfășurat operațiuni ofensive în vestul regiunii Zaporijia pe 13 septembrie, dar nu au avansat.

Bloggerii ruși au susținut că forțele ruse au atacat pozițiile ucrainene la sud-vest de Robotyne și că luptele sunt în desfășurare la periferia Novoprokopivka (18 km sud-est de Orikhiv) și Verbove.

Un agregator de știri rus a susținut că forțele ruse contraatacă în mod regulat în zona dintre Robotyne și Verbove pentru a împiedica forțele ucrainene să avanseze. Imaginile postate pe 13 septembrie arată elemente ale Diviziei a 7-a Aeropurtate de Munte de Gardă (VDV) ruse care operează în apropiere de Verbove.

UPDATE 02.09 Primarul ucrainean al Melitopolului, Ivan Fedorov, a raportat pe 13 septembrie că forțele ruse își întăresc pozițiile defensive în regiunea Zaporijia ocupată.

Fedorov a declarat că forțele ruse instalează noi echipamente nespecificate și fortificații antitanc din dinți de dragon în apropiere de Tokmak și săpă noi tranșee și întăresc structuri defensive în apropierea frontului în raionul Polohivskyi.

UPDATE 01.55 O sursă rusă a susținut pe 13 septembrie că forțele ucrainene continuă operațiunile pe insulele din delta fluviului Nipro din regiunea Herson.

Un blogger rus a susținut că luptele pentru insule nespecificate din râul Nipro sunt în desfășurare și că forțele ucrainene s-au fixat pe unele insule nespecificate și își mențin poziții în apropierea Podului Antonivsky, pe malul de est (stânga) al Oblastului Herson.

Imaginile publicate pe 13 septembrie arată elemente de artilerie ale Brigăzii 205 de Infanterie Motorizată (Armata 49 de Arme Întrunite, Districtul Militar de Sud) lovind forțele ucrainene în apropiere de orașul Herson.

UPDATE 01.35 Rapoartele din surse independente occidentale și ruse indică faptul că Rusia a ocolit unele sancțiuni occidentale pentru a crește producția de arme, dar încă se luptă să producă arme în ritmul cerut de războiul din Ucraina.

The New York Times ( NYT) a citat oficiali americani, europeni și ucraineni care au afirmat că Rusia și-a crescut producția de rachete și arme peste nivelurile de producție de dinainte de război, în ciuda sancțiunilor occidentale. Oficialii au afirmat că baza industrială de apărare a Rusiei (DIB) a început să crească producția la sfârșitul anului 2022 și acum poate produce până la 200 de tancuri pe an, dublând producția antebelică de 100 de tancuri pe an. Oficialii au declarat, de asemenea, că Rusia a redus costurile producției de muniție de artilerie sacrificând siguranța și calitatea.

Postul independent rus Novaya Gazeta au raportat totuși că cel puțin 419 întreprinderi DIB din Rusia nu au îndeplinit parametrii ordinului de apărare a statului rus, rezultând peste 400 de dosare penale de la începutul invaziei pe scară largă, inclusiv 79 de cazuri privind activitatea la centrul de reparații navale Zvezdochka, 39 de cazuri la Instrument Design Bureau (KBP), 34 de cazuri la Centrul spațial de rachete „Progress”, 22 de cazuri la instalația Sevmash și 20 de cazuri la Uralvagonzavod. Novaya Gazeta a mai raportat că numărul de posturi vacante în întreprinderile DIB din Rusia a crescut cu 48% din septembrie 2022.

UPDATE 01.22 Unele autorități ruse caută din ce în ce mai mult termeni pentru demobilizare și alte măsuri de sprijinire a personalului militar rus mobilizat în timpul mobilizării parțiale din toamna anului 2022.

Președintele adjunct al Consiliului Republicii Tatarstan, Eduard Sharafiev, a declarat la 13 septembrie că a înaintat o propunere preliminară Consiliului Legislatorilor Federației Ruse de modificare a ordinului de mobilizare parțială a Rusiei pentru a stabili condițiile pentru demobilizarea personalului mobilizat în toamna anului 2022. Se pare că, Consiliul Legislatorilor a trimis amendamentul propus Comitetului de Apărare al Dumei de Stat pentru examinare.

Deputatul Dumei de Stat a Rusiei Maxim Ivanov a declarat pe 13 septembrie că mecanismele actuale de acordare a concediului personalului mobilizat sunt neclare, nereglementate și dependente puternic de situația din prima linie și de decizia comandantului.

UPDATE 01.13 Autoritățile ruse au impus noi standarde pentru recrutarea militară rusă și tratamentul recruților probabil în legătură cu viitorul ciclu de recrutare din toamnă.

Ministrul rus al Apărării, Serghei Şoigu, a semnat un decret pe 13 septembrie prin care îi împiedică pe ruşii care altfel sunt „parţial apţi” pentru serviciul militar să servească în baza mobilizării sau contractelor în perioadele de lege marţială, mobilizare şi timp de război. Decretul stipulează că rușii cu HIV, hepatită B și C, diferite variante active de tuberculoză, cancere maligne, diabet de tip 1, antecedente de accident vascular cerebral, tulburări de vedere și alte afecțiuni medicale nu pot servi în aceste condiții. Ministerul rus al Apărării a publicat un decret la 13 septembrie din 11 septembrie care prevede plata pensiilor personalului mobilizat și contractat rus care a primit pensii înainte de a servi în armata rusă și a început să servească după începerea războiului în Ucraina.

Decretul prevede că Ministerul Apărării va plăti acestor pensionari plăți lunare începând cu octombrie 2023 și va compensa pensionarii pentru pensiile neprimite după ce au intrat în serviciul militar și au încetat să mai primească pensii.

UPDATE 00.42 Președintele rus Vladimir Putin a prezentat un amendament la legea privind „Zilele de glorie militară și datele memorabile ale Rusiei” pe 12 septembrie, care va stabili ziua de 30 septembrie drept „Ziua reunificării” pentru regiunile ocupate Herson, Zaporijia, Donețk și Lugansk.

Oficialii ruși de ocupație vor folosi probabil vacanța pentru a amplifica programele care vizează consolidarea controlului social asupra teritoriilor ocupate din Ucraina.

Direcția Principală de Informații Militare Ucrainene (GUR) a publicat imagini în care GUR și partizanii ucraineni efectuează o lovitură cu dronă asupra unui birou de pașaportare a ocupației ruse din Enerhodar, regiunea Zaporijia ocupată, pe 12 septembrie.

GUR a raportat că lovitura cu drone a provocat un incendiu la biroul de pașaportizare și că GUR și partizanii ucraineni au lovit, de asemenea, un post de comunicații radio rusești în Enerhodar.