Rezultate loto joi, 2 aprilie. Report de peste 12 milioane de euro la Joker

Joi, 2 aprilie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de duminică, 29 martie, Loteria Română a acordat peste 44.700 de câștiguri în valoare totală de peste 3,66 milioane de lei.

Numerele câștigătoare de joi, 2 aprilie:

Loto 6/49: 16, 48, 41, 25, 11, 20

Noroc: 1 2 5 1 6 7 0

Joker: 21, 11, 6, 2, 43 +14

Noroc Plus: 8 2 2 3 4 8

Loto 5/40: 28, 38, 13, 1, 24, 40

Super Noroc: 3 9 5 0 0 9

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 11,35 milioane de lei (peste 2,22 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,48 milioane de lei (peste 1,07 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 61,53 milioane de lei (peste 12,06 milioane de euro). La Noroc Plus se înregistrează un report la categoria I în valoare de peste 48.100 de lei. La Loto 5/40 se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 118.900 de lei (peste 23.300 de euro).

La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 133.300 de lei (peste 26.100 de euro).

Premii acordate la tragerile de duminică

La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat cinci câștiguri în valoare de 63.569,28 de lei fiecare.

Biletele norocoase au fost jucate la agenții din Orăștie și din Satu Mare, pe aplicația mobilă AmParcat.ro și pe joaca.loto.ro.

La tragerea Joker s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 994.189,04 lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro.