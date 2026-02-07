Infanteriștii de elită din armata britanică au adoptat o strategie-cheie a Ucrainei în războiul cu drone

O unitate militară din Marea Britanie a adoptat o tehnologie care s-a dovedit promițătoare pe câmpul de luptă din Ucraina: folosirea imprimantelor 3D pentru a produce rapid ieftin drone, componente de drone și bombe, în cadrul unei strategii de luptă ce are în centru vehicule fără pilot ieftine.

Potrivit locotenent-colonelului Ben Irwin-Clark, comandantul Batalionului 1 Gardă din Irlanda, un regiment de infanterie de elită, batalionul său s-a inspirat din războiul din Ucraina în eforturile de pregătire pentru o luptă dominată de drone.

Aceste eforturi au fost impulsionate de antrenamentele alături de trupele ucrainene, în urma cărora soldații britanici au înțeles cât este de important ca aceste drone să fie disponibile imediat pe câmpul de luptă,

Una dintre lecțiile războiului din Ucraina este necesitatea ca armatele să se adapteze, să experimenteze și să înlocuiască echipamentele defecte, într-un ritm mai rapid decât permit lanțurile de aprovizionare tradiționale.

În lucrul cu ucrainenii, militarii din batalionul său, a înțeles că dronele de mici dimensiuni sunt importante pe un câmp de luptă dinamic și de atunci au fost instruiți 78 dintre cei 300 de membri ca piloți de drone sau instructori.

Posibilitatea de a repara drone rapid este la fel de importantă ca pilotarea acestora. Industria sau canalele oficiale de achiziții consumă timp și necesită resurse - din acest punct de vedere, este mai practică o imprimantă 3D care să rezolve problema într-un timp scurt.

Viteza este esențială și din alte considerente - într-un câmp de luptă care se modifică rapid, reducerea termenelor de procurare de la câteva săptămâni la câteva ore poate fi decisivă.

Adoptarea acestei tehnologii are mai multe avantaje - de la disponibilitatea imediată pentru realizarea antrenamentelor la posibilitatea de a reproduce copii ale echipamentelor rusești.

Inspirat din strategia ucraineană, batalionul britanic a creat primul său centru de drone, prima instalație de acest fel în cadrul Armatei Britanice.

Batalionul a imprimat luna trecută prima sa carcasă de dronă ce poate fi echipată cu componente precum baterii, senzori și motoare și plănuiește să extindă acest efort de a asambla rapid noi drone.

Potrivit comandantului de batalion citat, inițiativa este abia la început, astfel că pe moment accentul se pune pe replicarea tehnologiei existente de imprimare 3D. Obiectivul este ca, în cele din urmă, soldații ar trebui să aibă abilitatea să proiecteze și să imprime propriile inovații.

În acest domeniu, ucrainenii au fost lideri, modificând dronele comerciale rudimentare conform necesităților imediate apărute pe câmpul de luptă.

Un alt obiectiv este de a produce drone aproape de câmpul de luptă, ceea ce presupune mobilitate - ce poate fi realizată prin instalarea de imprimante 3D în vehicule, pentru a diminua timpul de producție - de la câteva ore la câteva zile.

Ucraina a folosit deja imprimarea 3D pentru a produce corpuri și componente pentru drone în apropierea liniei frontului, ceea ce i-a permis să înlocuiască rapid dronele defecte sau să construiască unele noi.

Soldații ucraineni au imprimat, de asemenea, carcase de bombe, care sunt apoi umplute cu explozibili - o soluție pentru a remedia deficitul de muniție atunci când sunt disponibili explozibili bruți. Un grup de voluntari a declarat pentru Business Insider că o carcasă de costă mai puțin de 4 dolari.

Companiile ucrainene imprimă și bobine 3D pentru drone cu fibră optică, care nu pot fi bruiate și sunt controlate prin cabluri.

Imprimarea 3D a a devenit un factor important într-un război în care costul, viteza și adaptabilitatea contează la fel de mult ca armele sofisticate.