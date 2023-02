Helen Mirren, vizibil emoţionată, a recitat o poezie ucraineană la un priveghi organizat la Londra

Actriţa britanică Helen Mirren a recitat cu emoție vizibilă o poezie compusă de unul dintre cei mai apreciaţi scriitori ucraineni, joi seară, la Londra, în cadrul unui priveghi organizat la împlinirea unui an de Război în Ucraina, potrivit The Independent, citat de Agerpres.

S-a întâmplat în cadrul unui priveghi organizat în Trafalgar Square, pentru a marca împlinirea unui an de când Rusia a declanşat sângerosul război.

Helen Mirren a lecturat versiunea în limba engleză a poeziei „Take Only What Is Most Important" („Luaţi cu voi doar ceea ce este important"), scrisă de Serhyi Zhadan, considerat unul dintre cei mai importanţi scriitori din literatura ucraineană contemporană.

„Listele needitate ale morţilor”

Poezia publicată în 2015 după anexarea Peninsulei Crimeea de către Rusia, abordează tematici precum războiul, ocupaţia şi moartea celor dragi.

„Paznici obosiţi la graniţe acoperite de zăpadă. Un poştaş cu sacul gol împuşcat mortal, un preot cu un zâmbet nefericit atârnat de coaste, liniştea unui cimitir, zgomotul unui post de comandă şi listele needitate ale morţilor. Atât de lungi, încât nu ai timp să verifici dacă propriul nume apare acolo", a recitat actriţa Helen Mirren.

Actriţa britanică s-a adresat, vizibil emoţionată după ce a recitat această poezie, persoanelor prezente în public

„Eu cred că vă veţi întoarce (în Ucraina - n.red.). Pace pentru Ucraina. Democraţie pentru Ucraina. Şi libertate pentru Ucraina!", a adăugat Helen Mirren.

La eveniment au luat parte sute de persoane, dintre care multe purtau pe umeri drapelul ucrainean în culorile galben şi albastru.

„Slava Ukraini"

Cei prezenți au înfruntat vremea rece de la Londra şi au asistat la acest priveghi, organizat de ambasadele Statelor Unite şi Ucrainei în colaborare cu autorităţile britanice.

Pe un ecran uriaş a fost afişat mesajul „Slava Ukraini" ("Glorie Ucrainei") - un salut naţional care a devenit cunoscut şi ca strigăt de luptă folosit împotriva armatei ruse.

Publicul a fredonat alături de artista Jamala Bird, care a interpretat un cântec ucrainean. O trupă pop-rock ucraineană, Antytila, a participat la eveniment prin intermediul unui video link, acompaniată de o trupă de dansatori care au susţinut o reprezentaţie artistică în Trafalgar Square.

Parlamentul Regatului Unit a ţinut un minut de reculegere vineri dimineaţă la ora locală 11:00 pentru ucrainenii care s-au sacrificat dându-şi viaţa pentru apărarea ţării lor şi a libertăţii.

De altfel, în întreaga lume au avut loc omagii aduse rezistenţei ucrainenilor în faţa agresiunii ruse, inclusiv în Franţa, unde Turnul Eiffel din Paris se numără printre monumentele publice iluminate în culorile drapelului Ucrainei.

Ucrainenii organizează vineri, când se împlineşte exact un an de la declanşarea războiului, o serie de comemorări, priveghiuri şi alte evenimente dedicate zecilor de mii de compatrioţi ucişi - un bilanţ care continuă să crească în contextul în care luptele fac ravagii în Ucraina, în special în estul ţării.

Amintim că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a marcat vineri împlinirea unui an de la declanșarea invaziei ruse în țara sa cu un mesaj video intitulat „Anul invincibilităţii” în care a definit ultimele 12 luni drept „un an de durere, tristeţe, credinţă şi unitate”.