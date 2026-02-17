search
Marți, 17 Februarie 2026
Germania va folosi experiența de luptă acumulată de armata ucraineană pentru instruirea și pregătirea trupelor NATO

0
0
Publicat:

La aproape patru ani de la începutul invaziei ruse, Germania va integra soldați ucraineni în programele sale de pregătire militară, pentru a învăța din experiența lor directă de luptă.

Boris Pistorius FOTO: FB
Boris Pistorius FOTO: FB

Germania va implica militari ucraineni în instruirea propriilor trupe, într-un schimb de experiență fără precedent. Măsura face parte dintr-un acord semnat pe 13 februarie de ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, și președintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

Potrivit documentului, personalul militar ucrainean va contribui la pregătirea unităților germane, marcând o schimbare semnificativă față de practica anterioară, când Germania a oferit instruire militară soldaților ucraineni, scrie spiegel.

De la începutul războiului, mii de militari ucraineni au fost pregătiți în centrele de antrenament din Germania, beneficiind de know-how-ul NATO.

Ministerul german al Apărării subliniază că scopul este valorificarea experienței reale de luptă a armatei ucrainene.

În aproape patru ani de conflict cu Federația Rusă, forțele ucrainene au dezvoltat competențe unice în domenii precum utilizarea și contracararea dronelor, apărarea împotriva atacurilor cu rachete și războiul modern de artilerie.

„Nicio altă țară NATO nu deține în prezent un volum atât de relevant de experiență de luptă ca Ucraina”, au explicat reprezentanți ai armatei germane.

Un purtător de cuvânt al Bundeswehr (forțele armate germane) a precizat că planul este „să încorporăm experiența soldaților ucraineni în instruirea armatei, în special în școlile militare”.

Oficialul a refuzat să ofere detalii suplimentare.  

Europa

