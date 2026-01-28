Franța face următorul pas în suveranitatea digitală. Funcționarii publici nu vor mai putea folosi platformele americane Microsoft Teams și Zoom

Franța a anunțat planuri de a înlocui platformele de videoconferință din SUA, precum Microsoft Teams și Zoom, în întreaga administrație publică până în 2027. Serviciile vor fi înlocuite de platforma „Visio”, dezvoltată pe plan intern.

Această decizie face parte din eforturile mai ample ale Franței de a consolida suveranitatea digitală și a reduce dependența de furnizorii străini de tehnologie pentru comunicațiile oficiale.

Planul a fost confirmat de ministrul francez al serviciului public, David Amiel, într-un interviu acordat publicației La Tribune Dimanche.

Acesta a declarat că guvernul francez a devenit „excesiv dependent” de instrumentele de videoconferință din străinătate, subliniind în acest sens importanța asigurării securității și suveranității discuțiilor oficiale, a datelor și a comunicațiilor interne.

„Scopul este de a renunța la utilizarea soluțiilor non-europene și de a garanta securitatea și confidențialitatea comunicațiilor electronice publice, bazându-ne pe un instrument puternic și suveran”, a spus el.

Amiel a explicat că eliminarea dependenței de platformele străine la nivel național este esențială pentru a asigura securitatea negocierilor și a comunicărilor interne în toate situațiile.

Guvernul intenționează să implementeze Visio în întreaga administrație publică în următorii doi ani. Dezvoltată de Agenția Digitală Interministerială (DINUM), platforma Visio este promovată ca o soluție de videoconferință „100% de fabricație franceză”. Amiel a declarat că platforma va consolida protecția datelor, aducând în același timp economii substanțiale, întrucât Franța cheltuie anual milioane de euro pentru reînnoirea contractelor cu furnizorii străini de software.

Acest pas vine în contextul în care Europa are îngrijorări privind dependența excesivă de infrastructura informatică a Statelor Unite, pe fondul riscurilor de întrerupere a serviciilor cloud. „Această strategie evidențiază angajamentul Franței față de suveranitatea digitală, pe fondul tensiunilor geopolitice crescânde și al temerilor legate de supravegherea străină sau întreruperile serviciilor”, a subliniat Amiel.

Platforma Visio se află în faza de testare și are aproximativ 40.000 de utilizatori.

Visio este parte a programului Suite Numérique, un ecosistem digital de instrumente suverane menit să înlocuiască serviciile online americane, precum Gmail și Slack.

Viso găzduită de infrastructura cloud suverană a companiei franceze Outscale, o filială a companiei franceze de software Dassault Systèmes.