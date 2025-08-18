Fostul majordom al prințesei Diana explică de ce Palatul Buckingham nu îl va găzdui pe Donald Trump

Fostul majordom al prințesei Diana, Paul Burell, a explicat de ce Palatul Buckingham nu va găzdui vizita lui Donald Trump.

Potrivit fostului angajat, care a vorbit pentru Genting Casino, motivul este legat de renovările complexe ale palatului: „Palatul Buckingham se află într-un plan de renovare pe 10 ani. Este refăcută instalația electrică, cea sanitară și se fac alte reparații, deoarece nu a mai fost modernizat de la începutul secolului.”

„Lucrările vor continua să afecteze viața din palat încă trei ani. Renovarea a costat 369 de milioane de lire sterline [427 de milioane de euro] prin suplimentarea grantului suveran pentru refacerea a 775 de camere, și, cât timp se desfășoară aceste lucrări, casa regală nu poate găzdui evenimente oficiale la scară mare.”

„Ultima fază, care este în derulare acum, este aripa reginei, aripa sudică unde Majestatea Sa a locuit împreună cu Prințul Philip. Palatul este un haos, și de aceea se folosește Castelul Windsor ca locație alternativă. Palatul Buckingham va fi gata să primească vizite de stat abia în 2027.”

Burell a adăugat că, între timp, „Castelul Windsor va fi scena tuturor vizitelor oficiale până în 2027, inclusiv cea a președintelui Trump.” Deși „Castelul Windsor este mai informal în multe privințe, pentru că este considerat de către regali o reședință de familie, are totuși 1000 de ani vechime.”

„Aceasta îi va readuce lui Trump amintiri plăcute despre întâlnirea cu regina noastră la vizita anterioară, pe care atât el, cât și regina au apreciat-o foarte mult.”

„Majestatea Sa îl găsea foarte amuzant. Ea a iubit să-l primească pe președintele Reagan în 1982. În mod tradițional, președinții americani au vizitat reședința privată a reginei, Castelul Windsor.”

Burell a concluzionat: „Cred că Trump se va simți binevenit și acceptat în casa lor. Până la urmă, este Casa de Windsor. Este Castelul Windsor. Are 1000 de ani, mai vechi decât orice din America. Așa că va fi probabil mai impresionat decât ar fi fost de Palatul Buckingham, care nu este la fel de vechi și nici la fel de impunător.”

„Este și foarte aproape de aeroportul Heathrow, unde aterizează Air Force One. Cred că Trump se va bucura să stea în suitea Lancaster, unde au stat el și Melania anterior. Are o priveliște magnifică, cu vedere directă spre Long Walk. Așa că nu, nu cred că va fi deranjat deloc. Dimpotrivă, cred că va fi mai impresionat de Castelul Windsor.”

Paul Burrell, numit de Diana „stânca” ei, a slujit-o pe prințesă timp de zece ani, până la moartea sa tragică, survenită în urma accidentului din anul 1997.

Regele Charles îl va găzdui pe Trump la finalul anului

În luna iunie, Palatul Buckingham a confirmat că Regele Charles îl va găzdui pe președintele american Donald Trump pentru a doua sa vizită de stat fără precedent în Marea Britanie la sfârșitul acestui an.

Trump a acceptat o invitație din partea regelui Charles pentru o a doua vizită de stat în februarie, făcând din președintele american primul lider politic ales din timpurile moderne care este găzduit pentru două vizite de stat de un monarh britanic, potrivit reuters.

„Țara dumneavoastră este o țară fantastică și va fi onoarea noastră să fim acolo”, a spus Trump după ce prim-ministrul Keir Starmer i-a înmânat o scrisoare scrisă de mână de Charles în Biroul Oval, descriindu-l pe rege ca fiind „un om frumos”.