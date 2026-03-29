Duminică, 29 Martie 2026
Adevărul
Fiecare elev de liceu din Letonia învață să tragă cu o armă: „Nu poți preda apărarea doar teoretic”

Letonia a introdus instruirea militară obligatorie în licee pentru a pregăti tinerii pentru eventuale agresiuni rusești și pentru a întări coeziunea națională, inclusiv în rândul minorității vorbitoare de rusă. Programul combină exerciții practice, mânuirea armelor și educație patriotică.

În liceele din Letonia se învăță mânuirea armei. FOTO: Politico.com

Sindija Brakovska are 18 ani și visează să devină stilistă sau profesoară de dans. Ea studiază la Riga Technical School of Tourism and Creative Industry, o școală profesională axată pe ospitalitate, turism și modă, relatează publicația ,,Politico”. 

„Îmi plac lucrurile de fete”, spune tânăra.

Alături de alte douăzeci de fete cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani, ea învață să tragă cu puștile cu aer comprimat.

„Sunt puțin emoționată”, spune Sindija înainte să ridice arma pentru prima dată. Întrebată ce părere are despre lecțiile de apărare națională, ea adaugă: „Cred că are sens”.

În multe țări europene, prezența puștilor în clasă ar fi un scandal. În Letonia nu există o asemenea opoziție, iar instruirea cu arme a devenit parte din program, chiar și pentru viitoarele stiliste sau profesoare de dans.

Împreună cu Estonia și Lituania, Letonia a petrecut decenii sub Uniunea Sovietică, iar cei care își amintesc anii sovietici știu ce înseamnă dominația străină. După începutul războiului Rusiei contra Ucrainei, statele baltice se întreabă dacă ar putea fi următoarele. Amenințările din partea Moscovei sunt luate în serios, iar țările baltice se pregătesc pentru posibilitatea unei noi agresiuni rusești.

Toate cele trei țări europene au serviciu militar obligatoriu. În Letonia, serviciul este obligatoriu pentru tinerii de gen masculin. Iar dacă prea puțini se oferă voluntari, recruții rămași sunt aleși prin loterie. În prezent, aproximativ 400 de tineri sunt recrutați astfel în fiecare an, în timp ce aproximativ 1.300 sunt voluntari.

În plus, Letonia și Estonia au introdus o „Educație Națională de Apărare” obligatorie pentru elevii de liceu. Programa include istoria militară, marșul și exercițiile, orientarea pe teren, primul ajutor, răspunsul în criză și mânuirea armelor. Elevii, care doresc mai mult, pot petrece în uniformă o parte din vară în tabără.

Dintre cele trei state, Letonia merge cel mai departe. În Estonia, cursul obligatoriu are 35 de ore, în timp ce în Letonia se desfășoară 112 ore, pe parcursul a doi ani.

Scopul lecțiilor

Iar poligonul are reguli stricte: armele stau mereu în același loc, iar fiecare mișcare este precedată de o comandă. Nimeni nu trage fără permisiune. Când elevii vorbesc, o fac încet. Instructorii în uniformă se comportă mai aspru decât profesorii obișnuiți. Cel mai impunător este instructorul șef, Andris Skanis.

„Nu poți preda apărarea doar teoretic. Trebuie să o faci, iar și iar. Armata noastră de astăzi este complet diferită de cea din vremea sovietică. Nu mai există dedovșcina”, explică Skanis. (n.r. – termenul dedovșcina se referă la hărțuirea brutală a recruților în armata sovietică.)

Letonia și-a declarat independența după Primul Război Mondial, doar pentru a o pierde din nou în secolul XX: ocupată de Uniunea Sovietică în 1940, apoi de Germania nazistă și reocupată de sovietici. Represiunea și decenii de rusificare forțată au marcat generații întregi.

Hotărârea de a nu mai fi niciodată la cheremul unei puteri străine stă acum la baza educației pentru apărare. Nu este vorba doar despre puști și exerciții: este despre a spune povestea Letoniei în termeni patrioti și a pregăti generațiile viitoare să apere un stat pierdut aproape imediat după naștere.

Astăzi, aproximativ un sfert din populație este de etnie rusă, iar vorbitorii de limbă rusă sunt încă proeminenți în Riga și în est. Programul școlar urmărește, de asemenea, să lege această minoritate mai strâns de stat, începând cu tinerii mai puțin influențați de propaganda rusă.

Pacifismul este mult mai puțin răspândit în Letonia decât în alte părți ale Uniunii Europene. Pentru Letonia, amenințarea este chiar peste graniță: țara are o frontieră de 283 km cu Rusia și 172 km cu Belarus, o țară aflată ferm în sfera de influență a Kremlinului și care a servit drept punct de lansare pentru războiul împotriva Kievului. 

Top articole

image
Momentul în care o dronă ucraineană lovește locomotiva unui tren care transporta provizii pentru armata rusă
digi24.ro
image
Atentat terorist dejucat în ultima clipă la Paris. Autorul a fost imobilizat chiar când se pregătea să declanșeze explozia
stirileprotv.ro
image
Ce salarii primesc, în 2026, casierii din benzinăriile OMV/Petrom, Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR
gandul.ro
image
Atac terestru în Iran? Armata SUA caută companii care pot furniza rapid buncăre prefabricate
mediafax.ro
image
Scene teribile cu leșinul lui Mircea Lucescu! Cine i-a salvat viaţa selecţionerului: i-au făcut respirație gură la gură și masaj cardiac de față cu toți jucătorii! Exclusiv
fanatik.ro
image
Atacantul venit direct din „Războiul Stelelor” să fie golgheter în România: „Dacă nu ajungeam fotbalist, eram mecanic auto! Îmi plac mașinile sport, putem vorbi o oră despre supercaruri”
libertatea.ro
image
„Trebuie să refac zilnic stocul!” » În Marele Bazar din Istanbul, reporterii GSP au găsit legătura cu România: costă 15 euro și „rupe piața”
gsp.ro
image
A renunțat la televiziune pentru că era comparată cu mama ei și a dat lovitura! Tatăl său e o legendă
digisport.ro
image
De ce supremația aeriană a SUA s-a oprit în fața buncărelor iraniene de neatins
stiripesurse.ro
image
Cum au găsit niște români din Cluj ”sfântul Graal” din munții Pakistanului: S-a aprins ceva, o lampă. Și am știut că trebuie să-i caut
antena3.ro
image
Carnea care ia locul mielului pe masa de Paşte. Costă la fel, dar e mai sănătoasă
observatornews.ro
image
Filmul tragediei în care Ionuț și Mădălina și-au pierdut viața. Greșeala care le-a fost FATALĂ
cancan.ro
image
Pensie scăzută cu 400 lei la mica recalculare. Casa de pensii l-a informat pe pensionar de ce a pierdut banii
newsweek.ro
image
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
prosport.ro
image
Țara care impune restricții la energie timp de o lună. Magazinele și restaurantele se închid mai devreme
playtech.ro
image
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: i-a revenit pulsul în ambulanță și a fost dus la Spitalul Universitar. Exclusiv
fanatik.ro
image
O țară cu un miliard de locuitori deschide anchete împotriva Statelor Unite. Represalii la mutările lui Trump
ziare.com
image
Reacție-fulger a turcilor, după ce Mircea Lucescu a ajuns la spital: ”A leșinat”
digisport.ro
image
Premieră absolută în SUA: Trump face mutarea pe care nu a îndrăznit să o facă niciun președinte în 165 de ani
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS Mircea Lucescu, dus cu ambulanța la spital! Selecționerului României i s-a făcut brusc rău
kanald.ro
image
Codruța Filip, în brațele lui Valentin Sanfira. Imaginile emoționante care au făcut înconjurul internetului. Cum au fost surprinși la Sala Palatului, înainte să anunțe divorțul
wowbiz.ro
image
Se întâmplă în această noapte! Toţi românii vor fi afectaţi
romaniatv.net
image
Pensie anticipată 2026. Ce schimbări s-au adus anul acesta pentru milioane de români
mediaflux.ro
image
Lângă cine a fost fotografiată Andreea Esca la Istanbul! Monument de tristețe la final
gsp.ro
image
Niște simptome banale i-au semnalat un cancer extrem de rar și neobișnuit unei mamei de 36 de ani. Ani de zile a ignorat totul
actualitate.net
image
Alina Sorescu este de nerecunoscut la un an de la divorțul de Alexandru Ciucu FOTO
actualitate.net
image
Apropiații Codruței Filip rup tăcerea. Ce se întâmplă cu artista după despărțirea de Valentin Sanfira: „Trece prin momente dificile”
click.ro
image
Ce băutură consumă Iulia Vântur în fiecare dimineață, pe stomacul gol. Așa are grijă de siluetă
click.ro
image
Caz rar în sistemul public. Șefa TVR spune că are salariul prea mare și explică de ce nu îl poate reduce
click.ro
Catherine Zeta Jones a jucat o pe Ecaterina cea Mare, profimedia 0378619456 jpg
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri
okmagazine.ro
1555 jpg
Previziuni astrologice 27 martie – 9 aprilie 2026: două săptămâni de schimbări, introspecție și decizii curajoase
clickpentrufemei.ro
image 2 png
Ana Comnena, prima femeie istoric din Istoria Universală
historia.ro
image
Cele mai căutate facultăți din București în 2026: 8 candidați pe un singur loc încă din preadmitere
image
Apropiații Codruței Filip rup tăcerea. Ce se întâmplă cu artista după despărțirea de Valentin Sanfira: „Trece prin momente dificile”

image
Prințesa Charlene, diafană în alb! Prințul Albert l-a primit la Monaco pe Papa, într-o vizită istorică

image
Kimberly Wyatt, de la Pussycat Dolls, abuzată sexual la numai 3 ani! Părinții nici măcar n-au crezut-o!

image
Poți găsi inelul în 30 de secunde?