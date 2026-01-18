Video Explozie de culoare de Ziua Lalelei, în Amsterdam. Peste 200.000 de flori oferite vizitatorilor

Museumplein s-a umplut de culoare, la Amsterdam, unde mii de lalele au fost aşezate în această piaţă emblematică, transformând peluza verde într-un mozaic roşu, galben şi roz, relatează Euronews.

Evenimentul, organizată cu ocazia îndelungatei istorii a lalelor în Olanda, a fost deschis publicului.

Vizitatorii au fost invitaţi să culeagă lalele în mod gratuit.

Sloganul din acest an al Zilei Lalelelor, ”Unite with bloom”, promovează unitatea între locuitori şi vizitatori, a declarat preşedintele Tulip Promotion Netherlands, Arjan Smit.