Europenii, indignați de planul SUA de a scoate profit din activele rusești înghețate: „Witkoff trebuie să consulte un psihiatru”

Oficialii europeni și-au exprimat în privat furia față de faptul că propunerile din cadrul „planului de pace” al SUA privind utilizarea activelor rusești imobilizate riscă să submineze negocierile în curs ale UE pe această temă, în condițiile în care Ucraina are nevoie de aceste fonduri pentru a supraviețui, relatează Politico.

Potrivit unor surse diplomatice din cadrul UE discuțiile de la Bruxelles privind utilizarea activelor rusești se află în prezent într-o „etapă extrem de delicată”, întrucât sunt în curs de finalizare termenii legali ce ar permite utilizarea unor fonduri înghețate ale statului rus în valoare de 140 de miliarde euro pentru acordarea unui împrumut Ucrainei.

Liderii europeni speră să ajungă la un acord privind așa-numitul „împrumut pentru reparații” la summitul de luna viitoare.

Noul „plan de pace” al SUA conține o propunere paralelă – utilizarea acelorași active pentru reconstrucția Ucrainei sub conducerea SUA, Statele Unite primind „50 %” din profitul generat în acest fel.

„Europenii se dau de ceasul morții încercând să găsească o soluție viabilă pentru folosirea activele în beneficiul ucrainenilor, iar Trump vrea să profite de ele”, a comentat un fost oficial francez, anticipând că ideea va fi probabil respinsă de „toată lumea”.

Diplomații și oficialii UE intervievați de Politico se tem că propunerea înaintată de trimisul președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, riscă să spulbere șansele de a se ajunge la un acord asupra unei propuneri la nivelul UE privind activele rusești.

Un oficial de rang înalt al UE a comentat că Trump nu are autoritatea de a debloca activele deținute în Europa.

Un politician european de rang înalt a declarat pentru Politico: „Witkoff trebuie să consulte un psihiatru”.

Problema privind activele imobilizate ale Rusiei s-a lovit de îngrijorările Belgiei, unde sunt depozitate acestea, din pricina potențialelor represalii ale Rusiei care o expune disproporționat față de alte țări.

Un oficial al unui guvern UE a declarat că planul SUA riscă să fie un argument împotriva continuării demersului, întrucât UE se va confrunta probabil cu presiuni din partea lui Trump pentru a debloca activele în cadrul unei înțelegeri postbelice, punând astfel pe umerii europenilor responsabilitatea pentru rambursarea Rusiei.

Ucraina va avea nevoie de cel puțin 135,7 miliarde de euro sprijin din partea Occidentului pentru perioada 2026-2027, din care 83,4 miliarde de euro doar pentru nevoi de apărare.

Comisia Europeană a propus trei opțiuni pentru acordarea de sprijin financiar Ucrainei în următorii doi ani: granturi bilaterale, un împrumut garantat de UE prin împrumuturi pe piețele financiare și un împrumut garantat cu active rusești înghețate.

Planul UE de a acorda un împrumut în valoare de 140 de miliarde de dolari Ucrainei a fost blocat din cauza obiecțiilor Belgiei, unde se află cea mai mare parte a activelor rusești din UE, și care se teme de consecințe juridice în urma unei astfel de decizii.