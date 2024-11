Europa va prelua controlul asupra ajutorului militar pentru Ucraina, în perspectiva „epocii Trump”

Europa este pregătită să preia controlul asupra ajutorului militar oferit de aliaţi Ucrainei, în încercarea de a contracara „interferenţele” din partea preşedintelui american Donald Trump.

O nouă misiune NATO cu sediul la Wiesbaden va prelua coordonarea ajutorului militar occidental pentru Ucraina în ianuarie, a declarat luni ministrul german al Apărării, Boris Pistorius.

Crearea NSATU - Nato Security Assistance and Training for Ukraine - a fost planificată de luni bune și este considerată o măsură de protecţie a mecanismului de ajutor împotriva interferențelor lui Donald Trump, scrie The Guardian.

„Obiectivul nostru trebuie să fie acela de a permite Ucrainei să acționeze dintr-o poziție de forță”, a declarat Boris Pistorius după ce a găzduit o reuniune a celor cinci națiuni lider în domeniul apărării europene.

La rândul său, ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat că ţările europene trebuie să să mobilizeze pentru a ajuta mai mult Ucraina.

„Suntem obligați astăzi să o spunem clar: Europa trebuie să își sporească eforturile atunci când vine vorba de a ajuta Ucraina, dar mai presus de toate ... atunci când vine vorba de propria sa securitate. Fără cheltuieli mai mari, fără conștientizarea în fiecare societate europeană a vremurilor în care trăim, totul este nimic”, a spus ministrul polonez.

Bilanţul războiului la zi

Forțele ruse au avansat în Ucraina în cel mai rapid ritm din primele luni ale invaziei și mult mai rapid decât au făcut-o în 2023 în ansamblu, afirmă într-un raport Institutul pentru Studiul Războiului, cu sediul la Washington.

Raportul precizează că Rusia a câștigat teren de luptă în apropiere de Vuhledar și Velyka Novosilka, care se află în regiunea Donețk din estul Ucrainei. Kurakhove reprezintă un pas înainte către centrul logistic Pokrovsk din Donețk. Căderea Pokrovsk a fost prezisă de luni de zile, dar trupele ucrainene au ținut piept atacului, care a fost extrem de sângeros pentru ruși.

Atacurile aeriene rusești din noaptea de luni au avariat rețeaua electrică din orașul Ternopil, în vestul Ucrainei, întrerupând alimentarea cu energie electrică și apă și întrerupând furnizarea de căldură, a declarat marți dimineață șeful comandamentului regional de apărare. Serviciile de urgență au lucrat pentru a restabili alimentarea cu apă, a declarat Serhiy Nadal, dar întreruperile de curent vor continua timp de câteva ore.

Rusia a vizat, de asemenea, capitala ucraineană Kiev peste noapte, a declarat administrația militară a orașului, unitățile de apărare aeriană ale Ucrainei distrugând peste 10 drone rusești. s.

Luni, un atac rusesc asupra orașului Harkov s-a soldat cu 23 de răniți și aproximativ 40 de clădiri avariate, a declarat primarul orașului, Igor Terekhov. În orașul port Odesa din sud, autoritățile au declarat că un atac rusesc a deteriorat infrastructura și a rănit 11 persoane.

Sabotaj rusesc în Germania

Prăbușirea unui avion de marfă DHL în timp ce se apropia de aeroportul Vilnius din Lituania ar fi putut fi un sabotaj rusesc sau un accident, a declarat ministrul de Externe al Germaniei. Un membru al echipajului a fost ucis și alte trei persoane au fost rănite atunci când avionul s-a prăbușit peste o casă.

Cu privire la accidentul de la Vilnius, ministrul german de Externe, Annalena Baerbock, a declarat: „Acum trebuie să ne întrebăm serios dacă acesta a fost un accident sau dacă a fost un alt incident hibrid”.

Germania investighează deja mai multe incendii cauzate de dispozitive incendiare ascunse în colete la depozitele DHL la începutul acestui an. Avionul care s-a prăbușit în iulie în Germania decolase din Leipzig şi avea la bord un dispozitiv incendiar ascuns într-un colet DHL, care a luat foc. O anchetă a autorităţilor afirmă că incidentul face parte dintr-un plan complex de sabotaj din partea Rusiei, care a testat posibilitatea de a transporta dispozitive explozive.

UE propune sancţiuni suplimentare

UE propune sancționarea mai multor firme chineze despre care susține că au ajutat companiile rusești să dezvolte drone de atac care au fost utilizate împotriva Ucrainei, a relatat luni Bloomberg News.

De asemenea, Comisia Europeană intenționează să impună restricții suplimentare asupra unor petroliere rusești pentru a reduce capacitatea Rusiei de a eluda restricțiile existente, a declarat raportul, citând documente văzute de Bloomberg.