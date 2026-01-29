Europa ar putea compensa sprijinul SUA în materie de informații pentru Ucraina, susține Financial Times

Dependența Ucrainei de informațiile furnizate de Statele Unite nu mai este la fel de critică precum era în urmă cu un an, arată o analiză Financial Times, în contextul temerilor legate de o eventuală nouă suspendare a sprijinului american.

Cu câteva săptămâni în urmă, președintele Franței, Emmanuel Macron, afirma că Parisul asigură în prezent aproximativ două treimi din capacitățile de informații de care dispune Kievul, subliniind că, în urmă cu un an, Ucraina era aproape complet dependentă de Statele Unite în acest domeniu. Potrivit FT, dacă sprijinul american în materie de informații ar fi întrerupt, aliații europeni ar putea acoperi necesarul Ucrainei în decurs de câteva luni.

Revenirea lui Donald Trump la Casa Albă a transformat acest subiect într-o prioritate pentru capitalele europene, notează publicația. O nouă oprire a schimbului de informații ar reprezenta un șoc sever pentru Forțele de Apărare ale Ucrainei, deja epuizate după ani de război, și ar constitui, în același timp, un stimulent suplimentar pentru președintele rus Vladimir Putin. Cu toate acestea, impactul unei asemenea decizii nu ar mai fi la fel de devastator ca în urmă cu un an, când Washingtonul a suspendat temporar accesul Kievului la datele de intelligence.

Și atunci, Europa a intervenit pentru a limita efectele deciziei americane. Astăzi, capacitatea de reacție a aliaților europeni este considerată semnificativ mai bună.

„Dependența Ucrainei de informațiile americane poate fi redusă considerabil în câteva luni”, a declarat pentru Financial Times un oficial occidental.

Totuși, anumite vulnerabilități persistă. În luna decembrie, Kirilo Budanov, pe atunci șef al serviciilor de informații militare ale Ucrainei, avertiza că Kievul rămâne critic dependent de Statele Unite în domenii precum imaginile satelitare, datele radar și informațiile optice. El explica faptul că Ucraina are contracte comerciale cu mari companii aerospațiale americane, dar că o decizie politică la Washington de a rezilia aceste acorduri ar reduce accesul țării la informații din spațiu „până la zero”.

Financial Times sugerează că, deși Europa este tot mai pregătită să preia o parte semnificativă din sarcină, sprijinul american rămâne, cel puțin pe termen scurt, un element esențial în arhitectura de securitate a Ucrainei.