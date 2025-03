Elveția, destinația atractivă a IT-iștilor români. „Salariile brute sunt de două ori mai mari, iar taxele mai mici”

Elveția atrage numeroși români datorită salariilor mari și nivelului ridicat de trai. Printre cele mai bine plătite domenii se numără IT-ul, iar mulți programatori români își doresc să lucreze aici. Cei deja mutați oferă sfaturi despre ce presupune viața în Elveția.

Aproape 30.000 de români locuiesc în Elveția, una dintre cele mai bogate țări din Europa, apreciată pentru nivelul ridicat de trai, sistemul bancar puternic, diversitatea culturală și industria produselor de lux.

Calitatea vieții și salariile mari în domenii precum IT, medicină, inginerie și finanțe, dar și în sectoare care necesită o specializare mai redusă, i-au atras pe numeroși români în această țară din Europa Centrală.

Comunitatea românească este bine reprezentată în orașele mari, precum Zürich, Geneva, Lausanne și Basel, unde există restaurante românești, dar și biserici ortodoxe. Din 2015, în Les Sciernes d'Albeuve funcționează și o mănăstire ortodoxă românească. În mediul online, românii din Elveția mențin legătura și își împărtășesc experiențele prin numeroase grupuri de Facebook dedicate comunității.

Deși se declară mulțumiți de veniturile obținute, românii din Elveția se plâng, în general, de costul ridicat al alimentelor și serviciilor, în special în orașe, de dificultățile de integrare pentru cei care nu stăpânesc limbile locale – germană, franceză sau italiană, în funcție de regiune –, precum și de diferențele culturale dintre români și elvețieni, considerați mai rezervați și atașați regulilor impuse de societate.

Salariile din IT în Elveția

Unul dintre domeniile atractive pentru românii care vor să muncească în Elveția este Tehnologia Informației (IT), unde salariile sunt considerabil mai mari decât cele din România. Potrivit raportului European Transparent IT Job Market pentru 2024, citat de hackingwork.ro, un programator cu experiență medie câștigă echivalentul a 120.000 de euro pe an, iar cei cu peste cinci ani de experiență pot ajunge la aproape 200.000 de euro anual.

Tibi Grecu, specialist în media digitală și marketing, a comparat în articolul publicat pe hackingwork.ro, salariile și costurile dintre cele două țări:

„Salariile brute sunt de două ori mai mari în Elveția, iar cele nete, aproape de trei ori mai mari, deoarece taxele sunt mai mici. Chiriile sunt de trei până la cinci ori mai mici în România. Costurile zilnice sunt considerabil mai reduse în România. Un angajat IT cu un salariu brut de 9.400 euro/lună în Elveția rămâne cu aproximativ 7.050 euro net (35.080 lei). În România, un angajat IT cu un salariu brut de 4.666 euro/lună primește în jur de 2.730 euro net (13.585 lei)”, arată autorul articolului.

Elveția domină la nivelul salariilor, dar România oferă un raport mai avantajos între venituri și costuri. Chiriile și produsele din supermarketuri sunt de cel puțin trei ori mai scumpe în Elveția, iar ieșirile la restaurant costă de două ori mai mult față de orașele mari din România, adaugă Tibi Grecu, pe site-ul de specialitate.

Ce spun românii despre traiul în Elveția

Un cuplu de români angajați în IT a întrebat comunitatea Reddit despre experiențele lor în Elveția. Cei doi și-au găsit locuri de muncă în Elveția și plănuiesc să se mute aici.

Iată câteva dintre răspunsurile primite:

„Dacă vrei să fii prieten cu un elvețian, trebuie să-i moară unicul prieten înainte”, glumește un român despre dificultatea de a lega relații de prietenie cu localnicii.

„Cu 4.000 de franci elvețieni pe lună (aproximativ 20.000 de lei) poți trăi decent, dar chiriile sunt scumpe. De la 5.000 de franci în sus începi să duci un trai mai confortabil. Salariile programatorilor variază între 7.000 și 10.000 de franci net”, explică altcineva.

„Am locuit lângă Lucerna și plăteam 2.200 de franci pentru un apartament cu trei camere și două băi. În Zürich, de aceiași bani, ai doar un studio. În România, pentru un apartament similar, un proprietar din Cluj sau Timișoara ar cere cam tot atât”, scrie un alt român, pe Reddit.

Un român stabilit în Zürich, împreună cu soția, îi sfătuiește pe cei care vor să se mute să evite centrele orașelor, unde locuințele sunt scumpe și multe clădiri sunt vechi. De exemplu, multe apartamente nu au mașini de spălat proprii, ci folosesc spălătorii comune.

„Noi ne-am mutat în afara orașului, unde apartamentele sunt mai noi (construite după 2015) și faci 20-30 de minute cu trenul până în centru. Trenurile sunt mereu la timp”, povestește acesta.

Pentru închirierea unui apartament, trebuie să vizitezi personal locuințele, iar procesul durează, în medie, 2-3 luni. Se solicită plata chiriei pe o lună în avans și o garanție echivalentă cu trei luni de chirie, motiv pentru care este bine să ai economii pregătite, afirmă un alt român.

Chiriile din Londra sunt mai scumpe decât în Elveția, iar nivelul de trai este mai bun în „țara cantoanelor”, este de părere un alt IT-ist, mutat în Elveția.

Cheltuielile cele mai comune în Elveția

Localnicii sunt, în general, mai puțini deschiși la socializare, dar mulți expați sunt dornici de a-și face prieteni. Majoritatea oamenilor vorbesc engleză foarte bine, deci românii nu vor avea neapărat nevoie de germană în viața de zi cu zi.

„Pentru cumpărături, ai supermarketuri clasice (Lidl, Aldi) și lanțurile elvețiene Migros și Coop, care sunt mai scumpe, dar oferă produse de calitate. Costurile pentru mâncare sunt rezonabile, dacă gătești acasă. Dacă gătești pentru două persoane, cheltuielile lunare sunt între 400-600 franci elvețieni (CHF). În schimb, mâncatul în oraș este scump: o masă pentru două persoane ajunge lejer la 150 - 200 CHF”, povestește alt român.

Acesta detaliază și câteva dintre cheltuielile lunare: chirie: 2.000 - 3.000 CHF, asigurare medicală: 600 - 900 CHF pentru două persoane, transport: 250 CHF/lună, mâncare: 400 - 600 CHF, asigurare locuință (opțională, dar recomandată): 700 CHF/an, taxa radio-TV (obligatorie): 350 CHF/an.

„Cu un salariu net de 6.000 CHF pe lună, poți trăi decent în doi, dar fără prea multe extravaganțe. Pentru un stil de viață confortabil, cu vacanțe și economii, un cuplu are nevoie de cel puțin 8.000 CHF lunar”, concluzionează românul.

Elveția este o țară bine organizată și curată, unde totul funcționează perfect. Trenurile vin la secundă, birocrația este simplă, iar peisajele sunt spectaculoase. Cu toate acestea, costurile ridicate și regulile stricte pot fi provocări pentru românii care se mută aici, susține un alt român.

„Sunt radare peste tot – dacă depășești limita cu 20 km/h, rămâi fără permis. Dacă depășești cu 50 km/h, poți ajunge în fața unui judecător și chiar la închisoare. Poliția este omniprezentă – dacă încalci regulile, șansele să fii amendat sunt mari. Dar acest sistem asigură un mediu de viață sigur și relaxat”, adaugă acesta.

Sfaturi pentru a face economii în Elveția

Un român oferă câteva sfaturi simple celor care vor să se mute în Elveția:

- Învață să gătești – restaurantele sunt scumpe.

- Cumpără în cantități mari când sunt reduceri. Mulți fac cumpărături în Italia, Germania sau Franța.

- Repară lucrurile singur – serviciile sunt foarte costisitoare.

- Fii atent la drepturile tale de chiriaș. De exemplu, administratorul blocului trebuie să tundă iarba și să întrețină spațiile comune.

- Plimbările în natură și ciclismul sunt sporturi naționale. Merită să te obișnuiești cu ele.

„Elveția este o țară incredibilă, unde viața funcționează fără stres și fără griji, dacă ai un venit decent. Este o societate extrem de bine organizată, iar respectarea legilor creează un mediu sigur și civilizat. Pe de altă parte, costurile sunt foarte mari, iar mutarea aici necesită planificare financiară serioasă”, concluzionează acesta.