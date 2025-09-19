Video Din acest weekend, turiștii vor putea urca din nou în vârful turnurilor Catedralei Notre-Dame din Paris

Începând de sâmbătă, 20 seprembrie, vizitatorii vor putea din nou să urce în vârful turnurilor Catedralei Notre-Dame din Paris, complet restaurate după incendiul care a devastat clădirea în 2019.

Președintele francez Emmanuel Macron a urcat vineri pe acoperișul monumentului pentru a sărbători această redeschidere, cu ocazia Zilelor Patrimoniului Francez, un eveniment care se va desfășura pe durata acestui weekend, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Una dintre cele mai frumoase priveliști asupra Parisului

Turiștii trebuie să urce 424 de trepte, dar efortul este răsplătit: acoperișurile Catedralei Notre-Dame oferă una dintre cele mai frumoase priveliști, de 360 de grade, asupra Parisului.

Traseul vizitei turnurilor a fost complet reorganizat și regândit pentru a deveni „o experiență care inspiră”, după ce a fost suspendat în urma incendiului din 15 aprilie 2019, a declarat Marie Lavandier, președinta Centrului pentru Monumente Naționale din Franța (CMN).

Vizitarea turnurilor necesită aproximativ 45 de minute. Circuitul de vizitare începe cu turnul sudic, cu urcarea în clopotniță, anterior inaccesibilă pentru vizitatori, datorită construirii unei scări mari cu două rampe din stejar masiv.

Vizitatorii ajung apoi pe terasele care ating înălțimea de 69 de metri, apoi descoperă cele două clopote principale ale catedralei, dintre care unul este denumit „Emmanuel”, cu o greutate de peste 13 tone, care răsună doar la evenimente importante.

Circuitul trece apoi prin Curtea Cisternelor, care separă cele două turnuri și le permite vizitatorilor să arunce o privire spre „pădure”, șarpanta reconstruită după ce a fost devastată de flăcări. Coborârea se face prin turnul nordic.

Cum pot fi vizitate turnurile

Vizitarea turnurilor este puțin mai dificilă decât în cazul catedralei, deoarece a fost stabilită o limită de 400.000 de vizitatori pe an, în timp ce aproximativ 30.000 de persoane intră zilnic în clădirea construită în stil gotic.

Doritorii trebuie să cumpere un bilet online pe site-ul http://www.tours-notre-dame-de-Paris.fr. Pot intra maximum 19 persoane în același timp. Este necesară o bună condiție fizică.

Pentru cele două zile ale Zilelor Patrimoniului Francez, biletele s-au epuizat în doar 24 de minute, potrivit CMN.

Dacă vizita în celebra catedrală pariziană este gratuită, cea din turnurile acesteia costă 16 euro.

Ce lucrări au fost efectuate

Prioritatea a fost turnul nordic, deoarece flăcările începuseră să atingă clopotnița acestuia. „Pompierii au fost eroici pentru a-l salva”, își amintește Philippe Jost, președintele instituției responsabile de restaurarea catedralei.

A fost necesar să se înlocuiască grinzile carbonizate și să se demonteze cele opt clopote pentru a fi inspectate într-o turnătorie din Manche, o regiune din nordul Franței. Această operațiune a necesitat o realizare tehnică remarcabilă: ridicarea cu ajutorul unui cric a celor 150 de tone ale clopotniței.

Scutit de incendiu, turnul sudic a fost restaurat, deoarece grinzile sale erau putrezite. Acoperișul din plumb a fost înlocuit.

Au fost instalate echipamente importante pentru a facilita vizitele și a spori siguranța, în special împotriva incendiilor.

Lucrările ce au vizat cele două turnuri au fost finanțate în cadrul fazei a doua a șantierului, cea de restaurare, cu o sumă de 552 de milioane de euro, potrivit Curții de Conturi.

Ce lucrări vor mai avea loc Notre-Dame

Cele mai importante lucrări au fost deja finalizate, odată cu redeschiderea catedralei pe 8 decembrie 2024, urmată de deschiderea turnurilor.

„Ambiția noastră este acum să finalizăm restaurarea completă', a subliniat Philippe Jost.

Lucrările următoare vizează renovarea absidei, la extremitatea estică a clădirii, dincolo de cor (termen din arhitectură care desemnează locul din jurul altarului unei biserici, situat în prezbiteriu - n.red.).