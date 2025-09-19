search
Vineri, 19 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video Din acest weekend, turiștii vor putea urca din nou în vârful turnurilor Catedralei Notre-Dame din Paris

0
0
Publicat:

Începând de sâmbătă, 20 seprembrie, vizitatorii vor putea din nou să urce în vârful turnurilor Catedralei Notre-Dame din Paris, complet restaurate după incendiul care a devastat clădirea în 2019.

Președintele francez Emmanuel Macron a urcat vineri pe acoperișul monumentului pentru a sărbători această redeschidere, cu ocazia Zilelor Patrimoniului Francez, un eveniment care se va desfășura pe durata acestui weekend, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Una dintre cele mai frumoase priveliști asupra Parisului

Turiștii trebuie să urce 424 de trepte, dar efortul este răsplătit: acoperișurile Catedralei Notre-Dame oferă una dintre cele mai frumoase priveliști, de 360 de grade, asupra Parisului.

Traseul vizitei turnurilor a fost complet reorganizat și regândit pentru a deveni „o experiență care inspiră”, după ce a fost suspendat în urma incendiului din 15 aprilie 2019, a declarat Marie Lavandier, președinta Centrului pentru Monumente Naționale din Franța (CMN).

Vizitarea turnurilor necesită aproximativ 45 de minute. Circuitul de vizitare începe cu turnul sudic, cu urcarea în clopotniță, anterior inaccesibilă pentru vizitatori, datorită construirii unei scări mari cu două rampe din stejar masiv.

Vizitatorii ajung apoi pe terasele care ating înălțimea de 69 de metri, apoi descoperă cele două clopote principale ale catedralei, dintre care unul este denumit „Emmanuel”, cu o greutate de peste 13 tone, care răsună doar la evenimente importante.

Circuitul trece apoi prin Curtea Cisternelor, care separă cele două turnuri și le permite vizitatorilor să arunce o privire spre „pădure”, șarpanta reconstruită după ce a fost devastată de flăcări. Coborârea se face prin turnul nordic.

Notre Dame, înainte de incendiul din aprilie 2019. FOTO mentalfloss com
Notre Dame, înainte de incendiul din aprilie 2019. FOTO mentalfloss com

Cum pot fi vizitate turnurile

Vizitarea turnurilor este puțin mai dificilă decât în cazul catedralei, deoarece a fost stabilită o limită de 400.000 de vizitatori pe an, în timp ce aproximativ 30.000 de persoane intră zilnic în clădirea construită în stil gotic.

Citește și: Catedrala Notre-Dame se redeschide sâmbătă. O româncă a luat parte la restaurare

Doritorii trebuie să cumpere un bilet online pe site-ul http://www.tours-notre-dame-de-Paris.fr. Pot intra maximum 19 persoane în același timp. Este necesară o bună condiție fizică.

Pentru cele două zile ale Zilelor Patrimoniului Francez, biletele s-au epuizat în doar 24 de minute, potrivit CMN.

Dacă vizita în celebra catedrală pariziană este gratuită, cea din turnurile acesteia costă 16 euro.

Ce lucrări au fost efectuate

Prioritatea a fost turnul nordic, deoarece flăcările începuseră să atingă clopotnița acestuia. „Pompierii au fost eroici pentru a-l salva”, își amintește Philippe Jost, președintele instituției responsabile de restaurarea catedralei.

A fost necesar să se înlocuiască grinzile carbonizate și să se demonteze cele opt clopote pentru a fi inspectate într-o turnătorie din Manche, o regiune din nordul Franței. Această operațiune a necesitat o realizare tehnică remarcabilă: ridicarea cu ajutorul unui cric a celor 150 de tone ale clopotniței.

Scutit de incendiu, turnul sudic a fost restaurat, deoarece grinzile sale erau putrezite. Acoperișul din plumb a fost înlocuit.

Au fost instalate echipamente importante pentru a facilita vizitele și a spori siguranța, în special împotriva incendiilor.

Lucrările ce au vizat cele două turnuri au fost finanțate în cadrul fazei a doua a șantierului, cea de restaurare, cu o sumă de 552 de milioane de euro, potrivit Curții de Conturi.

Ce lucrări vor mai avea loc Notre-Dame

Cele mai importante lucrări au fost deja finalizate, odată cu redeschiderea catedralei pe 8 decembrie 2024, urmată de deschiderea turnurilor.

„Ambiția noastră este acum să finalizăm restaurarea completă', a subliniat Philippe Jost.

Lucrările următoare vizează renovarea absidei, la extremitatea estică a clădirii, dincolo de cor (termen din arhitectură care desemnează locul din jurul altarului unei biserici, situat în prezbiteriu - n.red.). 

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Președintele Cehiei, vacanță în România. Ce locuri a vizitat în cele câteva zile petrecute aici: „O țară frumoasă, recomand tutur
digi24.ro
image
FOTO | Kate Middleton și Melania Trump, apariție memorabilă la Castelul Windsor. Cum au fost surprinse de fotografi
stirileprotv.ro
image
Ce mașină îți iei pe BANII de pe un iPhone 17. Cât costă noul telefon de la Apple
gandul.ro
image
Bolojan a discutat cu reprezentanții marilor rețele comerciale. Retailerii i-au transmis că nu sunt de acord cu intervenția statului în economie
mediafax.ro
image
Gigi Becali face revoluție la FCSB dacă echipa ratează play-off-ul! Care sunt „greii” cărora li se vor rezilia contractele. Exclusiv
fanatik.ro
image
Ce a urmărit Rusia prin trimiterea dronelor în Polonia. Analistul ucrainean Pavlo Rad explică scopul
libertatea.ro
image
Reacția savuroasă a premierului de la Londra când Trump povestește că a rezolvat un război care nu a existat niciodată
digi24.ro
image
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
gsp.ro
image
Americanii: ”Simona Halep se confruntă cu dificultăți”
digisport.ro
image
KIRK - DECLICUL DICTATURII SUVERANISTE
stiripesurse.ro
image
O femeie s-a dus la bijutier cu inelul moștenit de la bunica ei și a avut o surpriză uriașă când a auzit cât valorează
antena3.ro
image
Vremea 22 septembrie - 20 octombrie. Temperaturi mai ridicate până la sfârşitul acestei luni. Revin ploile
observatornews.ro
image
Imaginile dezastrului! Cum s-a zguduit pământul în timpul cutremurului de aproape 8 grade. VIDEO
cancan.ro
image
FOTO. Blonda râvnită de bogătașii din toată lumea: „Cea mai drăguță”
prosport.ro
image
Cine este Tania Turtureanu? Artista o înlocuieşte pe Irina Rimes la meciul România – Republica Moldova?
playtech.ro
image
Dezvăluiri incendiare din vestiarul Universităţii Craiova: “Este echipa cel mai greu de antrenat din prima ligă!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Antonela Roccuzzo a făcut ravagii cu cea mai recentă postare. ”O perfecțiune de femeie!”
digisport.ro
image
SURSE Guvernul pregătește o decizie cu mare impact pentru toți salariații din România
stiripesurse.ro
image
Un bărbat a murit în Satu Mare, după ce a fost împușcat accidental de un tânăr. Cei doi se pregăteau să plece la vânătoare
kanald.ro
image
Urmează o iarnă cu ger năpraznic și ninsori abundente. Un nou vortex polar se formează
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Elena Băsescu, de nerecunoscut după ce s-a îngrășat peste măsură. De necrezut cum a ajuns să arate. Nu-i mai pasă de siluetă / FOTO
romaniatv.net
image
Românii care pot pierde pensia dacă nu depun acest document
mediaflux.ro
image
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Descinderi DIICOT la Motru: tânăr de 30 de ani, prins cu saci de cannabis și plantație în serele părinților din Samarinești
actualitate.net
image
Județul din România cu cea mai mică medie de vârstă a locuitorilor. Care sunt cele mai „vârstnice” județe din țara noastră
click.ro
image
Cum vede un tânăr profesor de religie școala de azi? Diferențe uriașe între oraș și sat: „Generațiile se schimbă..."
click.ro
image
Amintirile lui Gheorghe Turda despre Petrică Mîțu Stoian, care și-a atras moartea după ce și-a pus numele pe cruce: „Nu era invidios, ca alți olteni”
click.ro
Kate Middleton și Melania Trump foto profimedia (3) jpg
Kate i-a arătat Melaniei Trump cum te îmbraci informal, dar șic! Prințesa de Wales dă ora exactă în modă în Marea Britanie
okmagazine.ro
Robbie Margot foto Profimedia jpg
„Renunță la stilist!” Robbie Margot, atacată de fani după ce s-a prezentat pe covorul roșu aproape goală!
clickpentrufemei.ro
Vila lui Barbu Stirbey alături de edificiile regale din Mamaia, imagine pe o carte poștală în colecția Andrei Ștomff (© cIMeC)
Istoria vilei cu turn în formă de minaret din Mamaia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Se lansează cel mai lung zbor direct din lume. Ce rută va avea, cât va dura călătoria și de la cât pornesc prețurile
image
Județul din România cu cea mai mică medie de vârstă a locuitorilor. Care sunt cele mai „vârstnice” județe din țara noastră

OK! Magazine

image
Întrebat ce a mâncat la dineul de stat, Donald Trump a răspuns abrupt: ”Ce naiba ne-au servit ei acolo”. Cum s-a simțit în UK

Click! Pentru femei

image
Autorul cărții „Codul lui Da Vinci”, logodit cu una dintre cele patru amante ale lui! E cu 27 de ani mai tânără decât el!

Click! Sănătate

image
Test de personalitate: Care sunt adevăratele tale nevoi?