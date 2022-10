Cum se poate ajunge la pace în Ucraina. Expert: „Războiul se poate termina mâine”

Cât va mai dura războiul din Ucraina, până la ce nivel poate escalada conflictul și când și în ce condiții s-ar putea purta cu negocieri de pace, sunt câteva dintre întrebările la care răspunde, într-un interviu pentru „Adevărul”, Hari Bucur Marcu, cunoscut expert internațional în politici de apărare.

Rusia a pierdut deja războiul din Ucraina, iar cea mai înțeleaptă decizie a rușilor, în ceasul al 13-lea ar fi să bată în retragere. Este opinia lui Hari Bucur Marcu, cunoscut expert internațional în politici de apărare și managementul apărării.

Marcu spune că adevăratul scop al lui Putin a fost să readucă Rusia pe picior de egalitate cu Statele Unite ale Americii, însă a eșuat. Un al doilea scop, anihilarea totală a Ucrainei și transformarea sa într-un alt Belarus, este de asemenea irealizabil pentru ruși.

„Intenția lui Putin declarată de ani de zile, nu acum cu ocazia războiului, este ca Rusia să fie recunoscută la aceeași valoare mondială pe care o avea Uniunea Sovietică la vremea ei. Sigur că nici Uniunea Sovietică nu a avut aceeași valoare recunoscută tot timpul, dar să zicem că Putin vrea să reînvie momentele de glorie al URSS. Bineînțeles că era imposibil să reușească asta în condițiile în care – și am să dau numai o cifra ca să înțelegeți cât de deplasată este această atitudine, bugetul de cercetare și dezvoltare al Departamentului Apărării al Statelor Unite este dublu decât bugetul de apărare al Federației Ruse. Deci numai partea de cercetare, dezvoltare, experimentare, de inovații armamente americanii au un buget dublu raportat la întreg bugetul de apărare al Federației Ruse, inclusiv cu componenta nucleară. Sau haideți să o luăm altfel: principalul dintre obiectivele strategice ale Rusiei de când a început acest război este schimbarea ordinii mondiale actuale”, subliniază Marcu.

„Războiul se poate termina mâine”

Dacă Federația Rusă se încăpățânează să lungească războiul, în realitate o face chiar în detrimentul său. Departe de a se apropia de victorie pe frontul ucrainean, Rusia este tot mai slăbită de la o zi la alta, iar efortul uriaș depus o va costa enorm în special din punct de vedere economic și politic.

„Eu am spus din 24 februarie încoace că războiul asta nu are de ce să dureze decât dacă Rusia vrea să îl țină activ, pentru că Rusia l-a pierdut. După cinci zile de război a fost clar că Rusia pierde acest război, nu a fost niciun fel de dubiu. Nu are cum să-și atingă obiectivele, nu are cum să învingă efectiv Ucraina nici măcar în parte și n-are cum să păstreze teritoriile cucerite în primele cinci zile, timp în care într-adevăr a intrat destul de mult în teritoriul Ucrainei. Dacă astea trei nu le poate face, era evident că va pierde. Și ca urmare, războiul se poate termina și mâine”, mai spune Hari Bucur Marcu.

Pe de altă parte, deși Federația Rusă a amenințat în câteva rânduri mai mult sau mai puțin direct cu armele nucleare, e puțin probabil să apeleze la acest timp de armament.

„Nu există victorie militară într-un război nuclear generalizat. Că urmare, ar fi sinucigașă declanșarea unui asemenea război. Întrebarea foarte serioasă este dacă rușii, care într-adevăr, fără niciun fel de îndoială, sunt în momentul de față în situația de derbedei mondiali, sunt capabili să își riște și propria existență”, adaugă expertul.

Moscova, eșecuri pe linie

Părăsită chiar de propriii aliați, deși spera că va fi ajutată de China să schimbe ordinea mondială, Rusia a primit deja toate semnalele că practic e singură.

„Acum Rusia trebuie să se convingă singuri. Ce putem noi să îi convingem - noi vorbesc de restul omenirii, că nu e nimeni cu ei și s-a văzut în votul Adunării Generale, că Siria nici nu contează că vot, Coreea de Nord nici atât - ei trebuie să vadă: noi dacă rămânem singuri ce facem? A două chestie - nu au cum să obțină victoria. A treia chestie, și mai importantă pentru ei - fiecare zi de război slăbește Federația Rusă ca putere militară. La cât teritoriu au ei de apărat – și ajunge să ne gândim la problemele pe care le au în Kurile, și la granița cu China, pot avea probleme serioase”, a mai afirmat Marcu.

Expertul crede că singura opțiune logică pentru Rusia ar fi încetarea războiului, însă pentru asta ar avea nevoie de viziune. Ori, viziunea e exact ceea ce a lipsit până acum Moscovei. Chiar și în ceasul al 13-lea, Putin ar putea pune capăt războiului și să pună propaganda rusă să îl declare învingător. Ulterior, experții ruși s-ar putea așeza la negocieri cu cei ucraineni, însă doar după ce rușii ar înceta focul și s-ar retrage. Aceasta e condiția sine qua non pentru ca negocierile pentru pace să aibă loc cu adevărat, retragerea trupelor ruse de pe teritoriul ocupat.

Condiția sine qua non pentru pace

„Rusia poate să se declare învingătoare astăzi și să oprească agresiunea, iar mâine să plece. Putin poate să spună pentru rușii lui: «domne, noi ne-am propus să demilitarizam, să denazificăm și să oprim genocidul. Astea au fost cele trei obiective stabilite clar pe 24 februarie. Deci am demilitarizat. Că au primit ei alte arme de la americani, de la britanici și așa mai departe, asta discutăm pe urmă. Dar ce ne-am propus noi s-a realizat. Nu mai vedem nicio urmă de nazism în Ucraina, nu mai vedem militarii ăia care erau pregătiți să se înarmeze nuclear ca să ne facă nouă rău, nu mai vor să producă genocid în regiunile separatiste și ca urmare noi ne-am îndeplinit misiunea așa că putem pleca acasă». Asta poate să o spună Kremlinul azi și mâine să o facă. După care rămâne să se discute toate celelalte, să se treacă la adevăratele negocieri”, explică Marcu.

Abia atunci, după retragere, ar începe discuțiile propriu-zise dintre cele două părți, negocieri care pot să dureze ani de zile până când se va ajunge la o concluzie, la un compromis, și se va iscăli pacea.

„Până când te lămurești care este statutul internațional al criminalilor de război de la Kremlin. Până când te lămurești care este statutul național al teritoriilor pe care încă se mai află trupe rusești, cum este Crimeea de exemplu. Dacă ar fi oprirea războiului și retragerea Rusiei pe teritoriile de dinainte de 24 februarie, Ucraina nu poate să pretindă mai mult. Nu poate să pretindă și restul Ucrainei care era ocupată de separatiști pentru că și separatiștii ăia sunt tot ucraineni. Iar Crimeea a fost de la început un spațiu de complementaritate pe care tot așa, prin negocieri se poate rezolva ulterior. Poate rămâne pentru un timp un spațiu de complementaritate duală, adică cu o administrație ruso-ucraineană pe el, ori rămâne de sine stătător, ori revine la Ucraina, dar cu garanții ferme că rușii au acolo drepturi acolo și așa mai departe. Deci există mai multe variante de acestea de soluționare a problemelor, dar numai după ce se termină conflictul”, precizează expertul.

Cine e Hari Bucur Marcu

Expert internațional în politici de apărare și managementul apărării, Hari Bucur Marcu a fost consilier al Ministerului de Externe pentru înfiinţarea Centrului de Reconstrucţie Post-Conflict şi coordonator academic al Centrului de Studii NATO din Bucureşti.

Marcu are reputaţia de expert la nivel internaţional în problemele edificării instituţiilor de apărare, politicilor de apărare şi alianţelor militare, în special NATO, precum şi a reformei sectorului de securitate. În ultimii 20 de ani e citat în străinătate şi a fost invitat să organizeze cursuri şi seminarii în zeci de ţări şi a consiliat importante organisme militare.