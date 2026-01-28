Croația a refuzat invitația lui Trump de a se alătura „Consiliului pentru Pace”

Premierul croat Andrej Plenkovic a anunțat miercuri, 28 ianuarie, că țara sa nu se va alătura „Consiliului pentru Pace” lansat de preşedintele Donald Trump. Acesta a precizat că așteaptă ca UE să-şi armonizeze poziţia în această problemă.

„După o analiză aprofundată, poziţia guvernului este că în acest stadiu Croaţia nu se va alătura «Consiliului pentru Pace» din mai multe motive”, a declarat Plenkovic în faţa presei, adăugând că nu va face precizări cu privire la respectivele raţiuni, scrie Agerpres.

Guvernul croat indicase anterior că ţara a fost invitată să se alăture structurii prezidate de Donald Trump.

Croaţia, ţară membră a Uniunii Europene, aşteaptă ca UE să-şi armonizeze poziţia în această problemă, a declarat Plenkovic.

Consiliul Păcii, inaugurat de Donald Trump la Forumul de la Davos, a fost creat în urma acordului de încetare a focului dintre Israel și Hamas, impunând o taxă de aderare de un miliard de dolari.

Proiectul central, prezentat de Jared Kushner, vizează reconstrucția Fâșiei Gaza prin planuri spectaculoase ce includ peste 100.000 de locuințe, centre de date și unități medicale. Printre membrii controversați ai acestui organism se numără și fostul prim-ministru britanic Tony Blair.

Liderul american a declarat că acest consiliu va asigura demilitarizarea regiunii Gaza. Secretarul său de stat, Marco Rubio, a adăugat că acesta va fi, de asemenea, un consiliu al acțiunii.

La Davos, președintele SUA a lansat critici la adresa performanței actuale a ONU, susținând că aceasta a jucat un rol redus în medierea conflictelor pe care Trump le numără printre așa-numitele războaie pe care crede că le-a încheiat.

„În cele opt războaie pe care le-am încheiat, nu am vorbit niciodată cu Națiunile Unite, nici cu niciunul dintre ele”, a spus Trump. „Au încercat, cred, și unii dintre ei, dar nu s-au străduit suficient.”

„Avem un mandat important acasă, așa cum am spus ieri, economia SUA este în plină expansiune”, a spus el. „Când America este în plină expansiune, întreaga lume este în plină expansiune.”