Ungaria va construi cel puţin un reactor modular mic. Unde ar putea fi amplasat

Ungaria va construi cel puţin un reactor modular mic (SMR), a anunțat luni ministrul ungar al Energiei, Csaba Lantos, transmite Reuters.

Potrivit sursei citate, acesta se va adăuga reactoarelor convenţionale ce urmează a fi construite la centrala nucleară de la Paks.

„Cel mai devreme, un reactor de tip SMR ar putea fi achiziţionat de Ungaria în 2029-2030", a declarat Csaba Lantos într-un interviu pentru publicaţia online Vilaggazdasag.hu, informează Agerpres.

„Nu cred că va fi la Paks, ci mai degrabă într-o parte a ţării unde cererea de energie este în creştere", a mai spus oficialul ungar, adăugând că cel mai probabil un SMR va fi instalat în estul Ungariei dar sunt analizate şi alte locaţii.

Un SMR poate produce până la 300 de Megawaţi de energie electrică. „Pentru că sunt mai mici pot fi instalate în apropiere de râuri cu debite mici, sau pot fi construite cu un turn de răcire", a precizat ministrul ungar al Energiei.

Acesta nu a exclus posibilitatea ca Ungaria să cumpere reactorul modular din Rusia, apreciind că „trebuie să luăm în considerare toate opţiunile".

În 2014, Ungaria a semnat un acord în valoare de 12,5 miliarde de euro cu grupul rus Rosatom pentru construirea a două noi unităţi, fiecare cu o capacitate de 1,2 Gigawaţi, la centrala nucleară de la Paks, care are deja patru reactoare. Cu toate acesta proiectul pentru construirea noilor unităţi a înregistrat întârzieri semnificative.

Luni, Csaba Lantos a spus că ar dori ca durata de viaţă a tuturor celor patru unităţi ale centralei de la Paks să fie prelungită pentru încă 20 de ani, adăugând că problema depinde mai degrabă de aspectele tehnice decât de cele politice.

Aceste patru unități existente ar urma să ajungă la finalul ciclului de viaţă între 2032 şi 2037. Odată cu construirea celor două noi unităţi, centrala de la Paks va avea o putere de 4.400 de Megawaţi.

SMR în România

În România, la începutul anului, americanii de la NuScale Power şi compania românească RoPower Nuclear (RoPower), deţinută în cote egale de Nuclearelectrica şi Nova Power & Gas, au anunţat semnarea contractului pentru lucrările de Front-End Engineering and Design (FEED), ce marchează un pas important spre implementarea unei centrale electrice NuScale VOYGR cu reactoare modulare mici (SMR) în România.

Contractul a fost parafat în data de 28 decembrie 2022, iar lucrările FEED pe care le va demara NuScale vor defini caracteristicile principalele şi specifice de amplasament pentru o centrală VOYGR-6 SMR.

În luna mai, fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu, anunța că dezvoltarea proiectului SMR (reactor modular mic) în România a obţinut o finanţare record de peste patru miliarde dolari.

,,Președintele SUA, Joe Biden, a anunțat, astăzi, la Summitul G7, sprijin financiar, public-privat, pentru dezvoltarea reactorului modular mic (SMR) din România, de la Doicești, în valoare de 275 milioane de dolari, din partea SUA, Japonia, Coreea de Sud și Emiratele Arabe Unite, plus emiterea a două scrisori de interes din partea U.S. International Development Finance Corporation (DFC) și U.S Export-Import Bank (EXIM), în valoare totală de 4 miliarde de dolari, respectiv 1 miliard DFC și 3 miliarde EXIM Bank.”, a transmis oficialul pe pagina sa de Faceboook.