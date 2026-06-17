Băncile centrale își reconsideră strategiile de depozitare a aurului, pe fondul incertitudinilor geopolitice

Tot mai multe bănci centrale își modifică modul în care își gestionează rezervele de aur, transferând o parte din acestea în țările de origine sau diversificând locațiile de depozitare din străinătate. Tendința reflectă preocupările legate de riscurile geopolitice și dorința de a avea un control mai mare asupra activelor de rezervă, scrie The Wall Street Journal.

Un sondaj realizat de World Gold Council, un organism din sectorul minier care reprezintă companiile miniere de aur, a arătat că, în prezent, un număr mai mic de bănci centrale își depozitează lingourile de aur la Londra și New York față de anul trecut, cele două centre care găzduiesc cele mai lichide piețe de lingouri de aur din lume.

Datele arată că 57% dintre instituțiile participante la sondaj dețin aur în depozitele Băncii Angliei, comparativ cu 64% în anul precedent. În același timp, 14% dintre respondenți au declarat că păstrează aur la Banca Federală de Rezervă din New York, în scădere de la 17%.

În pofida acestei evoluții, Banca Angliei rămâne cea mai utilizată locație de depozitare a aurului la nivel mondial.

Diversificarea depozitelor devine o prioritate

World Gold Council afirmă că rezultatele sondajului indică apariția unei noi tendințe: tot mai multe bănci centrale caută să își diversifice locațiile de stocare a aurului.

Potrivit cercetării, 19% dintre instituțiile participante au declarat că, în ultimele 12 luni, au majorat cantitatea de aur păstrată pe plan intern sau au ales să distribuie rezervele între mai multe locații din străinătate. În sondajul precedent, această proporție era de numai 7%.

Tendința ar putea continua și în perioada următoare. Aproximativ 7% dintre băncile centrale intervievate au indicat că intenționează să își extindă capacitățile de depozitare internă în următorul an, iar 9% au spus că iau în calcul o diversificare suplimentară a locațiilor externe.

Achizițiile de aur rămân la niveluri ridicate

Schimbările privind depozitarea rezervelor au loc într-un context în care băncile centrale continuă să cumpere cantități semnificative de aur.

Conform World Gold Council, achizițiile anuale ale băncilor centrale au ajuns la o medie de aproximativ 1.000 de tone în ultimii patru ani. Prin comparație, în deceniul precedent media anuală a fost de aproximativ 500 de tone.

Organizația atribuie această creștere incertitudinilor geopolitice și economice, care determină administratorii rezervelor valutare să acorde o importanță mai mare aurului ca activ considerat sigur în perioade de volatilitate.