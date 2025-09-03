Autoritățile ucrainene îl contrazic pe Putin. Kievul nu legalizează ocupaţia rusă asupra centralei de la Zaporojie

Ucraina nu va fi niciodată de acord să legalizeze ocupația rusă asupra centralei nucleare de la Zaporijie, iar retragerea imediată a trupelor rusești este singura modalitate de a garanta siguranța acolo, a transmis marți Ministerul ucrainean de Externe.

Declarația ministerului nu face nicio referire directă la afirmația liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, făcută în timpul unei vizite în China, conform căreia Moscova este pregătită să coopereze cu Statele Unite la centrală, ocupată în primele săptămâni după invazia rusă din Ucraina din februarie 2022, scrie Agerpres.

„Orice încercare a Rusiei de a pune la îndoială acest fapt este nulă din punct de vedere juridic și lipsită de sens politic", a precizat ministerul.

„Singura modalitate de a restabili siguranța nucleară este retragerea imediată şi completă a personalului militar şi de altă natură rus de la centrala nucleară de la Zaporijie", a adăugat diplomația ucraineană.