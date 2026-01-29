Analiză Au ajuns Ucraina și Rusia la un armistițiu energetic sau e doar o testare a reacției publice și politice?

Mai multe canale de televiziune rusești au relatat că, joi, 29 ianuarie, începând cu ora 07:00, a fost introdusă o interdicție privind atacurile asupra instalațiilor din Kiev și din regiune, precum și asupra infrastructurii din întreaga Ucraina . Ulterior, comandantul unității de forțe speciale KRAKEN, ofițer al GUR al Ministerului Apărării, Konstantin Nemicev, a sugerat că Kievul și Moscova au convenit să înceapă un armistițiu energetic, scrie Zerkalo Nedeli.

„Vom vedea cum vor executa acțiunea”, a adăugat el.

În prezent, nu există informații oficiale din partea ucraineană. De asemenea, nu există informații oficiale din partea rusă, deși presa rusă l-a întrebat pe purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, despre situație, dar acesta a evitat să răspundă.

„Nu pot comenta încă despre asta”, a spus Peskov .

Președintele american Donald Trump a declarat joi că omologul său rus, Vladimir Putin, a acceptat să oprească atacurile asupra Kievului și a altor orașe ucrainene timp de o săptămână, după ce bombardamentele Moscovei au lăsat multe clădiri din Ucraina fără încălzire, în condițiile temperaturilor extrem de scăzute, informează AFP și Reuters.

„Ei (ucrainenii, n.r.) nu au mai experimentat niciodată un frig atât de mare. I-am cerut personal președintelui Putin să nu mai lanseze atacuri asupra Kievului și a altor orașe timp de o săptămână. El a fost de acord să facă acest lucru și trebuie să vă spun că este foarte frumos”, a afirmat Trump, în cadrul unei ședințe a cabinetului american.

Un deputat ucrainean a declarat că există înțelegeri preliminare privind un posibil „armistițiu energetic” între Ucraina și Rusia, însă autoritățile de la Kiev nu au confirmat oficial aceste informații.

Oleksii Honciarenko, membru al parlamentului ucrainean, a scris pe Telegram că partea rusă ar fi dispusă să suspende atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. Potrivit acestuia, ar exista anumite acorduri, însă condițiile exacte nu sunt cunoscute, iar data de început nu a fost stabilită. Deputatul a sugerat că o eventuală pauză ar putea intra în vigoare după încheierea sezonului rece, posibil în jurul datei de 15 martie.

Declarația lui Honciarenko a fost publicată în după-amiaza zilei de 29 ianuarie. El nu a precizat sursa informațiilor și nici nu a oferit detalii suplimentare despre cadrul în care ar fi avut loc aceste discuții.

Până în prezent, Biroul președintelui Ucrainei și alți oficiali guvernamentali nu au comentat afirmațiile privind un posibil armistițiu energetic. Nici Rusia nu a confirmat oficial existența unui astfel de acord.

De unde au apărut informațiile

Primele informații despre un posibil armistițiu au apărut în dimineața zilei de 29 ianuarie, după ce canale rusești de Telegram și corespondenți de război au susținut că ar fi fost introdusă o interdicție temporară asupra atacurilor aeriene împotriva infrastructurii energetice ucrainene. Potrivit acestor relatări, măsura ar fi intrat în vigoare pe 28 ianuarie, la ora 07:00, ora Moscovei, și ar fi vizat inclusiv Kievul și regiunea înconjurătoare.

Informațiile nu au fost confirmate de Ministerul Apărării din Rusia și nici de Forțele Armate ale Ucrainei, care au declarat pentru presa locală că nu dețin date oficiale privind introducerea unui asemenea regim.

Analize și rezerve

Analiști militari și experți citați de presa ucraineană avertizează că informațiile ar putea face parte dintr-o testare a reacției publice și politice, mai degrabă decât dintr-un acord solid. Unii observatori subliniază că, chiar dacă atacurile asupra sectorului energetic ar fi reduse, loviturile asupra altor obiective civile sau de infrastructură ar putea continua.

Alți experți atrag atenția că o pauză în atacurile energetice ar putea avantaja Rusia, oferindu-i timp pentru refacerea capacităților militare și industriale, în timp ce Ucraina ar fi nevoită să limiteze loviturile asupra rafinăriilor și infrastructurii energetice ruse.

Tema unui armistițiu energetic ar fi fost discutată și în cadrul unor contacte diplomatice recente, inclusiv în timpul unor întâlniri internaționale desfășurate la Abu Dhabi, între 22 și 24 ianuarie, potrivit presei occidentale. Conform unor relatări, Moscova ar fi dispusă să suspende atacurile asupra rețelelor energetice ucrainene, în schimbul opririi loviturilor ucrainene asupra rafinăriilor rusești.

Armistițiul energetic: de ce se vorbește despre el fără o confirmare oficială?

Analistul politico-militar Dmitri Snegirev subliniază că așa-numitul „armistițiu energetic” ar trebui privit în primul rând într-un context politic. Potrivit acestuia, însăși apariția unor astfel de semnale este un indicator al capacității de negociere a părților și al potențialei lor pregătiri pentru negocieri ulterioare.

„Un armistițiu energetic nu este o chestiune despre cine beneficiază mai mult de el, Ucraina sau Rusia. Astfel de formulări par, în general, nediplomatice. Este un semnal din partea ambelor părți cu privire la disponibilitatea lor de a negocia”, explică expertul pentru Focus .

Potrivit lui Snegirev, apariția informațiilor despre o posibilă interdicție a grevelor asupra infrastructurii energetice nu este întâmplătoare . Aceasta servește unui fel de „sondare” - atât a opiniei publice, cât și a pozițiilor participanților cheie la potențialul proces de negocieri: Ucraina, Rusia și Statele Unite. Este vorba despre verificarea nivelului de încredere și a disponibilității reale a părților de a respecta acordurile.

Analistul reamintește că aceste semnale apar pe fondul unor informații publice extrem de limitate despre negocieri, în special după contactele de la Abu Dhabi. Potrivit acestuia, însăși lista de probleme discutate acolo este orientativă: nu greve individuale sau acorduri limitate, ci posibilitatea unei încetări complete a fazei active a ostilităților și a mecanismelor de verificare a încălcărilor pe linia frontului.

„În acest context, armistițiul energetic este doar unul dintre elementele de testare. Dacă funcționează, atunci are sens să discutăm despre acorduri mai ample. Dacă nu, nicio masă de negocieri nu are sens”, notează Snegirev.

Expertul acordă o atenție deosebită motivelor pentru care Rusia ar putea fi interesată de un astfel de format de acord . Conform evaluării sale, atacurile asupra infrastructurii rusești de rafinare a petrolului, producție de petrol și gaze au cauzat pierderi directe economiei ruse de zeci de miliarde de dolari. Deficitul bugetar al Rusiei a atins niveluri record, iar creșterea costurilor și scăderea veniturilor din exporturile de energie creează riscuri de instabilitate socială.

„Pentru Kremlin, nu grevele în sine sunt extrem de periculoase, ci consecințele lor sociale - deficitul de combustibil, creșterea prețurilor și tensiunile din regiuni. De asta se teme cel mai mult Putin”, subliniază analistul.

În același timp, potrivit lui Snegirev, Ucraina se află și sub o presiune serioasă din cauza provocărilor interne . Situația din sectorul energetic, precum și din sectoarele de producție a cărbunelui și gazelor, rămâne critică. Grevele asupra instalațiilor de infrastructură, în special pe rutele de transport al petrolului, creează riscuri nu numai pentru sezonul de încălzire, ci și pentru stabilitatea economiei ucrainene în ansamblu.

Expertul concluzionează: armistițiul energetic nu este un semnal de slăbiciune, ci al unei schimbări în logica confruntării .

„Faptul că Rusia este gata să discute astfel de restricții înseamnă un singur lucru: tacticile terorii energetice nu au funcționat. Dacă acest armistițiu este respectat, Moscova pierde una dintre pârghiile sale cheie de presiune asupra Ucrainei”, spune Snegirev.

Potrivit acestuia, în acest caz, vorbim despre o serioasă provocare politică, informațională și militară pentru Rusia , care distruge imaginea „intransigenței” sale și demonstrează că narativele dure anterioare ale Kremlinului au fost mai degrabă un element de bluf politic.

Armistițiul energetic face jocul Rusiei: la ce ar putea duce o pauză a atacurilor asupra instalațiilor energetice

Oleksandr Kovalenko, analist în cadrul grupului Information Resistance, avertizează: chiar și o imitație a unui „armistițiu energetic” nu înseamnă încetarea atacurilor asupra țintelor civile . Refuzul atacurilor asupra energiei poate fi compensat prin bombardarea altor instalații extrem de importante care afectează direct viața populației civile.

În același timp, Kovalenko ia în considerare un scenariu ipotetic în care Rusia ar fi de acord cu un armistițiu pe termen scurt — pentru o lună, două sau chiar trei. În opinia sa, întrebarea cheie nu este durata unei astfel de pauze, ci consecințele acesteia pentru Ucraina.

„Să ne imaginăm că timp de câteva luni nu vor exista atacuri asupra infrastructurii noastre energetice. Dar, în același timp, Ucraina nu va putea ataca teritoriul rusesc - rafinării, instalații complexe militar-industriale, energie. Și tocmai în acest domeniu reprezentăm astăzi o amenințare mult mai mare pentru Federația Rusă decât o reprezintă ea pentru noi”, explică expertul pentru Focus .

Potrivit lui Kovalenko, Ucraina s-a adaptat la terorismul aerian de-a lungul anilor de război : atât la nivelul sistemelor de apărare aeriană, cât și la nivelul stabilității sociale. În schimb, Rusia s-a dovedit vulnerabilă la atacuri asupra propriei infrastructuri. În perioada 2024-2025, atacurile asupra rafinăriilor, aerodromurilor militare, sistemelor de apărare aeriană și întreprinderilor complexe militar-industriale, în special în Crimeea, Tatarstan și Ijevsk, i-au subminat semnificativ capacitățile.

„Atacurile asupra producției de drone din Alabuz și asupra fabricii Kupol din Ijevsk, dacă nu au fost oprite, au încetinit serios producția de arme teroriste”, notează analistul.

El avertizează că un armistițiu va oferi Rusiei timp să se redreseze și să acumuleze resurse . Conform estimărilor sale, Federația Rusă este deja capabilă să producă peste 100 de drone de atac pe zi, iar împreună cu dronele capcană - până la 200 de unități zilnic. Aceasta înseamnă până la 6 mii de drone pe lună și aproape 40 de mii în șase luni.

„După șase luni de astfel de «armistițiu», Rusia ar putea avea potențialul pentru atacuri masive de o mie de drone pe zi. Întrebarea este dacă apărarea noastră aeriană va putea contracara eficient un astfel de număr”, subliniază Kovalenko.

În opinia sa, o acalmie temporară în spate s-ar putea transforma în amenințări mult mai mari în viitor . Analistul subliniază că obiectivul strategic al Rusiei rămâne neschimbat - teroarea și distrugerea Ucrainei ca stat.

„Pacea pentru Rusia nu este sfârșitul războiului, ci o pauză pentru a restabili forțele. Și întrebarea este dacă avem nevoie de o astfel de «pace» după care s-ar putea să nu mai putem rezista nici în spate, nici în față”, rezumă expertul.

Potrivit lui Kovalenko, singura garanție a unei păci juste și durabile rămâne slăbirea consecventă a potențialului militar al Rusiei, nu acorduri temporare care funcționează în favoarea agresorului.

Rusia ar putea lovi alte obiective civile

Expertul militar Oleg Jdanov este convins că, chiar și în cazul unui așa-numit „armistițiu energetic”, bombardamentele rusești nu se vor opri - doar lista țintelor se va schimba. Potrivit acestuia, pe lângă energie, Rusia are o gamă largă de obiective de atacat, inclusiv transporturi și infrastructură critică.

„Pe lângă energie, există poduri, căi ferate și centre logistice. Propagandiștii ruși și bloggerii Z au ridicat în repetate rânduri public întrebarea de ce există încă poduri intacte în Kiev. Ei înțeleg perfect că există puține poduri și fiecare dintre ele are o importanță strategică”, notează Jdanov pentru publicația ucraineană Focus .

Expertul notează că Federația Rusă își sporește activ capacitățile tehnologice pentru atacuri , inclusiv utilizarea dronelor cu control online prin comunicații prin satelit și repetoare, inclusiv cele amplasate în Belarus. Acest lucru, spune el, extinde semnificativ lista țintelor potențiale pentru atacuri.

Pe fondul răspândirii informațiilor despre o posibilă „interdicție” a loviturilor în sectorul energetic, Jdanov avertizează împotriva așteptărilor umflate din societate.

„Chiar dacă presupunem existența unui fel de armistițiu energetic, acest lucru nu înseamnă o încetare a bombardamentelor. Acesta este un subiect foarte dureros, dar iluziile aici sunt periculoase”, subliniază expertul.

În opinia sa, Ucraina nu este interesată de un armistițiu energetic, deoarece atacurile asupra infrastructurii energetice și de combustibil a Federației Ruse rămân unul dintre instrumentele cheie pentru a pune presiune asupra agresorului.

„Aceasta este de fapt singura pârghie eficientă de influență asupra Rusiei. Capacitățile noastre balistice sunt limitate, iar loviturile asupra complexului energetic dau rezultate tangibile”, explică Jdanov.

El subliniază în mod special importanța programelor de rachete și drone ale Ucrainei, menționând că până și un număr limitat de atacuri de mare putere provoacă pagube semnificativ mai mari decât atacurile în masă cu drone ușoare.

„Câteva rachete cu o ogivă de 300 de kilograme reprezintă un nivel de distrugere fundamental diferit față de zeci de drone cu putere mai mică”, notează expertul.

Comentând pe tema relației diplomatice, Jdanov recomandă perceperea semnalelor actuale de negociere ca pe o performanță politică și nu ca pe o cale reală către o pace rapidă .

„Procesul de negocieri este acum mai mult o demonstrație teatrală, în special pentru SUA. Atât Ucraina, cât și Rusia arată că «procesul este în desfășurare», dar asta nu înseamnă disponibilitatea reală a Kremlinului de a opri războiul”, consideră el.

Potrivit expertului, Rusia nu abandonează teroarea energetică ca instrument de război , deoarece energia este strâns legată de conductele de gaze și petrol, de generare și de logistica combustibililor.

Fără confirmări oficiale

În lipsa unor declarații oficiale din partea ambelor guverne, informațiile despre un „armistițiu energetic” rămân neconfirmate. Experții avertizează că așteptările publice ar trebui temperate, subliniind că orice pauză limitată nu ar echivala cu o încetare a ostilităților și nici cu un progres decisiv spre un acord de pace mai larg.