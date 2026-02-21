Imagini din satelit arată plase anti-drone peste rezervoarele de combustibil din Rusia

Un atac ucrainean cu drone cu rază lungă de acțiune a provocat un incendiu major la un depozit petrolier din Rusia, miercuri noaptea, străpungând plasele anti-drone instalate pentru a proteja instalația împotriva unor astfel de lovituri, potrivit unui oficial ucrainean din domeniul securității citat de Business Insider.

Atacul a vizat un depozit de petrol din Velikiye Luki, un oraș din regiunea Pskov, în vestul Rusiei, la aproape 500 de kilometri de granița cu Ucraina. Instalația, care aparține companiei Pskovnefteproduct, fusese echipată cu plase care au fost întinse deasupra rezervoarelor de combustibil pentru a respinge eventuale atacuri aeriene. Măsura improvizată nu a reușit însă să prevină pagubele.

Imagini din satelit realizate în decembrie de compania americană de informații spațiale Vantor și analizate de Business Insider par să arate plase anti-drone montate peste aproximativ 15 rezervoare ale depozitului. Înregistrări video distribuite pe rețelele sociale după atac arată un incendiu masiv cuprinzând o parte a instalației, flăcările distrugând o structură care seamănă cu plasa de protecție.

Mai multe explozii au fost raportate la fața locului, potrivit canalelor locale de pe Telegram citate de sursa ucraineană, care a vorbit sub protecția anonimatului pentru a discuta operațiuni militare sensibile. Ministerul rus al Apărării nu a răspuns solicitărilor de comentarii. În comunicatul oficial, a transmis că apărarea antiaeriană a doborât aproximativ 300 de drone ucrainene în ultimele 24 de ore.

Atacul evidențiază natura în schimbare a războiului dronelor dintre Kiev și Moscova, în care sistemele fără pilot, relativ ieftine, transformă atât strategiile ofensive, cât și măsurile defensive. Plasele anti-drone au devenit o tactică frecventă în Rusia, în special la instalațiile petroliere tot mai des vizate de operațiunile ucrainene în adâncime. Măsuri similare au apărut și pe front, unde soldații ucraineni folosesc plase pentru a proteja rutele logistice, iar ambele armate au montat structuri metalice tip „cușcă” pe vehiculele blindate pentru a le apăra de atacurile cu drone.

Rusia a recurs, de asemenea, la soluții improvizate dincolo de infrastructura terestră, instalând bariere plutitoare pentru a proteja porturile și navele de dronele navale ucrainene care au provocat pierderi semnificative Flotei ruse din Marea Neagră.

Lovitura de la Velikiye Luki marchează cea mai recentă etapă a campaniei Kievului împotriva sectorului energetic rus, o sursă vitală de venituri care susține efortul de război al Moscovei. Din august anul trecut, Ucraina și-a intensificat atacurile cu rază lungă asupra rafinăriilor, terminalelor petroliere, petrolierelor și platformelor maritime. Oficialii ucraineni au descris această campanie drept o formă de „sancțiuni la distanță lungă”, menită să erodeze capacitatea economică și militară a Rusiei.

„SBU continuă să acționeze metodic împotriva instalațiilor care furnizează combustibil armatei ruse”, a declarat sursa din serviciile de securitate ucrainene, într-o declarație tradusă. „Distrugerea depozitelor de petrol afectează direct capacitatea inamicului de a desfășura operațiuni de luptă, de a avansa și de a transfera rezerve. Astfel de operațiuni reprezintă un element al slăbirii sistematice a potențialului militar al Federației Ruse.”

Multe dintre atacurile recente - cel puțin patru în ultima săptămână, inclusiv cel mai recent - au fost efectuate de grupul Alpha al SBU, o unitate de elită considerată printre cele mai bine pregătite forțe speciale ale Ucrainei, fiind implicată și în operațiuni terestre.

Atacul are loc în contextul în care Rusia și-a intensificat lovituri cu rachete și drone asupra infrastructurii energetice ucrainene. Ministerul britanic al Apărării a declarat joi că, din octombrie, instalațiile energetice ucrainene au devenit principala țintă a bombardamentelor rusești. Potrivit unei actualizări de informații, Rusia a lansat peste 20.000 de drone și a tras mai mult de 300 de rachete în încercarea de a distruge sistematic rețeaua electrică și capacitatea de producere a energiei termice a Ucrainei.

Pe măsură ce ambele părți își extind utilizarea dronelor și își consolidează apărarea prin soluții improvizate, frontul energetic al conflictului devine un teatru esențial - unul în care incendiile de la depozitele de combustibil și avariile rețelelor electrice au consecințe dincolo de câmpul de luptă.