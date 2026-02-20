Turiștii au luat cu asalt telegondola din Poiana Brașov. Sute de oameni stau la cozi uriașe

Iubitorii sporturilor de iarnă au luat cu asalt stațiunile montane. Vineri dimineață, la telegondola din Poiana Brașov s-au format cozi imense.

Toate pensiunile din Poiana Brașov sunt ocupate pentru acest sfârșit de săptămână, iar autoritățile și operatorii din turism se așteaptă la un weekend aglomerat. Judeţul Prahova este vizat de atenționarea meteorologică de cod galben de ninsori, viscol, iar acest final de săptămână coincide cu "vacanţa de schi" a elevilor, care se desfășoară în perioada 16-22 februarie.

Prin urmare, în Poiana Braşov, sute de turişti s-au aşezat la rând la telegondolă, iar imaginile au devenit virale.

Turiștii spun că au stat la coadă între 30 şi 40 de minute pentru a prinde un loc la telegondolă.

Administratorii domeniului schiabil au depus eforturi considerabile ca pârtiile să se prezinte foarte bine, mai ales că acum se schiază pe toate pârtiile din Poaiana Braşov.