Marți, 7 Octombrie 2025
Adevărul
Asistentul vocal Siri, anchetat în Franța: Apple este acuzată că a colectat ilegal datele utilizatorilor

Parchetul din Paris a deschis o anchetă împotriva Apple, vizând modul în care asistentul vocal Siri ar fi colectat și analizat datele utilizatorilor fără consimțământul acestora. Plângerea a fost depusă de Liga Franceză pentru Drepturile Omului, în urma acuzațiilor aduse de un cercetător în tehnologie.

Procurorii francezi anchetează Siri, asistentul vocal al Apple FOTO: Adobestock
Procurorii francezi anchetează Siri, asistentul vocal al Apple FOTO: Adobestock

Procurorii din Franța au confirmat luni că au deschis o anchetă privind presupusa colectare ilegală de date de către Siri, asistentul vocal al companiei Apple. Cazul a fost preluat de o unitate de poliție specializată în criminalitate informatică, potrivit informațiilor transmise de publicația Politico.

Ancheta a fost declanșată după o plângere formulată de Liga Franceză pentru Drepturile Omului (LDH), bazată pe acuzațiile cercetătorului Thomas Le Bonniec. Acesta susține că Apple ar fi „colectat, înregistrat și analizat conversațiile utilizatorilor cu Siri fără consimțământul acestora”.

„Deschiderea unei anchete penale transmite un mesaj clar: drepturile fundamentale contează și există organizații și persoane hotărâte să le apere”, a declarat Le Bonniec pentru Reuters.

Reacția Apple

Gigantul american a respins acuzațiile și a subliniat că a luat măsuri suplimentare pentru protejarea confidențialității datelor utilizatorilor. Apple a întărit măsurile de confidențialitate pentru Siri începând din 2019 și din nou în acest an”, a transmis compania, amintind că datele colectate „nu sunt partajate cu agenți de marketing și nu sunt vândute către publicitari”.

Apple a făcut trimitere la o postare oficială publicată în ianuarie, în care reafirma angajamentul său ferm față de protejarea vieții private a utilizatorilor.

Europa

