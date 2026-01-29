Germania pregătește propria rețea de sateliți pentru detectarea rachetelor, pe fondul temerilor legate de dependența de SUA

Germania intenționează să devină prima țară europeană care dezvoltă o sistem național de sateliți pentru detectarea lansărilor de rachete, într-un moment în care statele europene caută să-și reducă dependența de Statele Unite în domeniul apărării, relatează Financial Times.

Șeful Comandamentului Spațial al Germaniei, general-maiorul Michael Traut, a declarat că Berlinul lucrează la stabilirea bazei unei astfel de capacități, menite să asigure avertizarea timpurie în cazul amenințărilor balistice.

Potrivit acestuia, proiectul va avea un caracter național, însă va fi deschis cooperării cu partenerii europeni. În prezent, Europa se bazează în mare măsură pe sistemele comune de avertizare spațială furnizate de Statele Unite prin intermediul NATO, inclusiv pentru detectarea rachetelor cu rază lungă de acțiune.

Contextul geopolitic a accelerat însă aceste planuri. Abordarea imprevizibilă a președintelui american Donald Trump față de NATO, precum și declarațiile sale recente privind posibila anexare a Groenlandei, au amplificat neliniștea în capitalele europene și au readus în prim-plan nevoia consolidării unor capabilități militare suverane.

Vorbind la Conferința Spațială Europeană de la Bruxelles, Traut a subliniat că detectarea timpurie a rachetelor a devenit o prioritate operațională.

„Europa a depins de Statele Unite, aproape în totalitate, în ceea ce privește capabilitățile spațiale. Există o nevoie urgentă de a dezvolta capacități suverane, germane și europene, atât pentru detectarea, cât și pentru interceptarea rachetelor. Nu vrem doar să le identificăm din timp, ci și să fim capabili să le contracarăm din fazele incipiente”, a afirmat generalul german.

Războiul din Ucraina a evidențiat aceste vulnerabilități. Utilizarea de către Rusia a rachetei balistice „Oreșnik”, considerată extrem de dificil de interceptat, a scos în evidență limitele actuale ale Europei în ceea ce privește detectarea lansărilor.

Deși a evitat să ofere detalii despre calendarul sau bugetul proiectului, Traut a avertizat că Europa nu își mai permite întârzieri. „Șeful apărării din Germania ne-a cerut să fim pregătiți pentru un conflict în 2029. În spațiu, însă, trebuie să fim pregătiți chiar acum, dacă situația o va impune”, a spus el.

Inițiativa germană se înscrie într-un efort mai larg al Uniunii Europene de consolidare a autonomiei strategice în domeniul spațial. În această săptămână, comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius, a anunțat lansarea programului Govsatcom, care va integra capacitățile de comunicații prin satelit ale celor 27 de state membre.

Totodată, UE pregătește crearea, până în 2030, a unui sistem securizat de comunicații prin satelit destinat misiunilor de informații militare, pe fondul îndoielilor tot mai mari privind angajamentul Statelor Unite față de apărarea Europei.

În acest context, Bruxellesul ia în calcul și includerea Ucrainei în programele sale spațiale și în viitoarea rețea de sateliți securizați, au indicat surse europene.