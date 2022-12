Ambasada Greciei la Viena a declarat că nu știe nimic despre reținerea unui cetățean grec pentru spionaj, pentru Federația Rusă

Momentan, suspectul este în libertate, soarta lui urmând a fi stabilită de instanță.

Ambasada Greciei la Viena nu are nicio informație despre bărbatul care, potrivit presei austriece, are pașaport grecesc și spiona pentru Rusia, a transmis marți seară portalul de știri grec Antinews.gr. Sursele sale diplomatice spun că autoritățile austriece nu au chemat pe niciunul dintre reprezentanții ambasadei, așa că nimeni de acolo nu știe dacă deținutul are într-adevăr cetățenia greacă. Ei mai notează că, în timp ce presa austriacă a transmis inițial că „grecul” a fost arestat pentru spionaj pentru Rusia, acum declarația oficială a procurorului austriac nu face nicio mențiune despre „arestare”, ci în schimb spune că este vorba de o anchetă în curs.

Bărbatul, care, potrivit publicațiilor austriece, este fiul unui fost diplomat rus, are cetățenie greacă și a lucrat în Germania și Austria. El nici măcar nu a fost supus vreunei măsuri preventive, după cum a afirmat parchetul, cu excepția faptului că dacă ar fi fost chemat, el trebuie să apară în fața anchetatorului. Cazul este în curs de anchetă, potrivit procurorilor, și nici măcar autoritățile austriece nu sunt încă în măsură să spună dacă va fi pus sub acuzare sau nu.

În acest sens, portalul grec notează că „există întrebări legitime cu privire la oportunitatea unor astfel de „scurgeri” care vizează, în afară de Rusia, desigur, în principal Grecia, deoarece, potrivit presei austriece, o anumită persoană ar avea un pașaport grec." În plus, „rămân suspiciuni cu privire la modurile ciudate în care i s-a acordat cetățenia greacă acestei persoane”.

Anterior, ziarul austriac Kronen Zeitung a relatat despre arestarea unui suspect de spionaj în favoarea Federației Ruse de către luptătorii grupului special Cobra al Ministerului de Interne austriac. Potrivit publicației, forțele de securitate austriece i-au percheziționat casa din suburbiile Vienei. Potrivit ziarului, el „este fiul unui fost ofițer GRU care a lucrat ca diplomat în Germania și Austria în timpul serviciului său”.

Informațiile ulterioare despre anchetă au fost confirmate de Ministerul de Interne austriac. Suspectul este investigat de Agenția de Informații și Securitate de Stat din Austria, în cooperare cu parteneri străini. Potrivit serviciului de informații austriac, el „a trecut printr-o pregătire militară specială” în Federația Rusă și „a fost folosit ca sursă de informații în probleme de politică externă”. El este suspectat de spionaj în interesul Direcției Principale de Informații a Statului Major General al Forțelor Armate Ruse și „a cauzat daune Austriei” de câțiva ani. Momentan, suspectul este în libertate; soarta lui viitoare va fi stabilită de instanță. Suspectul riscă până la cinci ani de închisoare.