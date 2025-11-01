Acuzații de evaziune fiscală la Campari. Autoritățile italiene au confiscat acțiuni de 1,3 miliarde de euro

Autoritățile italiene au anunțat că au confiscat acțiuni în valoare de 1,3 miliarde de euro de la Lagfin, compania care controlează producătorul de băuturi alcoolice Campari, în cadrul unei investigații privind o presupusă evaziune fiscală.

Confiscarea s-a produs după o anchetă ce a durat un an, legată de modul în care Lagfin a preluat filiala sa italiană, fiind acuzată că nu a plătit taxe similare sumei confiscate în timpul fuziunii, conform BBC.

Procurorii din Milano au declarat că, între 2018 și 2020, Lagfin ar fi înregistrat 5,3 miliarde de euro câștiguri de capital nedeclarate, fără a plăti „taxa de ieșire” aplicată companiilor care își mută sediul în străinătate. De asemenea, compania este acuzată că ar fi transferat activele italiene în străinătate exclusiv din motive fiscale.

Președintele Campari, Luca Garavoglia, și Giovanni Berto, șeful filialei italiene, sunt implicați în investigație, potrivit presei locale.

Lagfin - care deține peste 50% din acțiunile Campari - a declarat pentru BBC într-un comunicat că „a acționat întotdeauna cu respectarea strictă a tuturor legilor și reglementărilor aplicabile, inclusiv a legilor fiscale italiene”.

Compania a transmis că va „se apăra cu fermitate”, caracterizând cazul drept o dispută fiscală, și a subliniat că Campari și filialele sale nu au fost implicate.

Campari, unul dintre cei mai mari producători globali de spirtoase, este evaluată la aproximativ 7 miliarde de euro pe bursa din Milano și deține branduri celebre precum Aperol, Grand Marnier și Courvoisier.